日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」去年登陸香港後人氣持續高企，至今在全港共擁有六間分店，接下來更即將首度進駐新界區，於屯門市廣場開設分店。不過連登討論區有網民就認為這間壽司店被過於吹捧，味道其實非常一般，引來一眾網民留言附和。

有網民認為壽司郎被「吹大咗」，食物質素根本不值得排隊排這麼久。（ig @ b9b0b9b0）

除了壽司郎之外，Five Guys亦是另一個網民認為被「吹大咗」的過江龍餐廳，很多網民都認為薯條非常鹹，漢堡包的麵包更又濕又稔，表示一樣價錢有更好的選擇。《香港01》飲食頻道記者整理了共10個網民熱數的名過於實過江龍餐廳，有間更曾經要等過百張檯！立即按圖睇睇🙄👇👇

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💡同場加映：熱數10款零食拆到躁底💡

當你滿心歡喜要品嚐美味之際，拆開包裝卻遭遇重重難關，難免感到崩潰。台灣及香港網民都分享了不少令他們拆到躁底的零食，有弄到雙手都是油的，更有一種會發生流血事件！立即按圖睇睇10種零食包裝的崩潰瞬間😒👇👇

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