疫情之下，一人獨食的風氣大行其道，近日由日本過江而來的人氣一人燒肉專門店「燒肉Like」終於登陸沙田！

《香港01》飲食頻道記者率先帶大家了解香港新店，設有8款獨食套餐，最平只需$48，而且開幕日更會推出$29抵食燒肉套餐！教你一招不用排隊，就可以預約入座，看下文就知何時正式開幕！ （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎餐廳而定。）

燒肉Like主打一人一爐衞生獨食

燒肉Like（日本店名：焼肉ライク）源自東京，主打一人一爐無煙燒肉，以「美味、快捷、超值」為宗旨。自2018年開設首間店後，隨即引起一股獨食潮流，先後進駐台灣、新加坡等地，今年終於都落戶香港！首間分店選址沙田新城市廣場，於2021年1月14日正式開幕。👇👇👇按圖看香港店環境👇👇👇

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8款套餐跟足日本風味 開幕套餐$29食到

日本店以「美味、快捷、超值」為宗旨，勝在供應多款平價好吃的獨食套餐和單點肉類選擇。香港店也跟足日本，推出10款燒肉肉類和8款一人餐，套餐最平$48便吃到，跟餐有齊海帶湯、白飯、泡菜或沙律，其中一個餐還附有日本產溫泉蛋。👇👇👇限時開幕特價$29套餐，按圖看怎樣取得優惠！還有8款恆常套餐和售價👇👇👇

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點燒最好味？店員分享燒肉8個好吃秘訣

店內供應多款醬汁配備，應該怎樣配搭才能吃出最好味的燒肉？根據店員們分享，燒牛橫隔膜肉有一種醬汁味道最夾！而且燒肉時間和品嘗次序都有技巧！👇👇👇重口味推介必點一種邪惡美食！按圖看店員教路8大品嘗貼士👇👇👇

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去前先睇7個貼士！教你預約方法唔使排隊

人氣過江龍新店開幕，例必排長龍，如果不想排隊浪費時間，這裡教你一個方法預約入座。👇👇👇餐廳不收現金？按圖看到店7個注意事項👇👇👇

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燒肉Like 地址：沙田新城市廣場4樓408號舖 營業時間：上午11時半至晚上10時半

🍔同場加映：古怪麥當勞食物🍟

世界各地的麥當勞曾經推出不少古怪食物款式，從中可能了解到當地文化。👇👇👇按圖看特色麥當勞食物👇👇👇

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還有酒飲？想知全部20種老麥食物？請按➡️【世界麥當勞20種古怪食品 麥意粉、麥素球夠特別 泰國有粥做早餐】⬅️觀看全文