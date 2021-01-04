踏入2021年，限聚令仍然影響著大家的生活，晚上6時後不想自己煮食便要叫外賣。《香港01》飲食記者搜羅20間連鎖餐廳的外賣優惠，有自取亦有速遞著數，最平半價起！有譚仔三哥米線$10小食連飲品優惠，牛涮鍋半價，Beans 7折，壽司郎免運費等等。 （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）

是次推介的優惠來自20間餐廳，有：譚仔三哥米線、譚仔雲南米線、Jollibee、Pizza-BOX、意粉屋、丼丼屋、元氣壽司、壽司郎、千両、Beans、牛涮鍋、溫野菜、牛一、616牛肉火鍋專門店、牛大人、米走雞、Green Common、一風堂、Kim’s Spoon及Cafe&Meal MUJI。

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無論外賣自取或送上門都有優惠，有些更免運費！👇👇👇按圖看以下20間外賣優惠👇👇👇

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🍟同場加映：快餐店電子優惠券🍟

KFC都推出不少優惠，按圖看部分優惠券，只需出示，即可無限次使用。👇👇👇按圖看KFC優惠👇👇👇

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