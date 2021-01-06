【打邊爐】天文台表示，今日（6日）起天氣顯著轉冷，星期五及六更低至8度。天氣寒冷，想暖胃必定要打邊爐。《香港01》飲食頻道記者精選了4間位於旺角和尖沙咀的一人火鍋店午市套餐，包括牛大人、酒鍋、美味小鮮肉和8鍋臭臭鍋。不用和朋友共享口水，夠晒衛生！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】牛大人 —— 9款湯底任揀

牛大人主打台式任食火鍋，尖沙咀和旺角分店都有一人鍋午市套餐，共有8款選擇，包括花雕酒雞件、上腹牛五花、澳洲和牛M5牛肩卷等，更可以按照個人喜好從9款湯底選擇一個，有麻辣鍋、鳳梨雞鍋、番茄鍋，尖沙咀分店更獨家供應牛乳起司鍋。另外可以到自助吧任攞食物和飲品，當中推介自家製冷泡茶！

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牛大人 【尖沙咀店】 地址：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場2樓 電話：3953 9350 營業時間：星期一至日12:00 - 18:00 【旺角店】 地址：旺角彌敦道610號荷李活商業中心地庫 營業時間：星期一至日12:00 - 18:00

【2】酒鍋 —— 送台式飲品或養生茶飲

酒鍋的一人火鍋午市套餐頗受歡迎。套餐提供多款招牌湯底，如麻辣臭豆腐鴨血花膠鍋、黑松露雜菌湯鍋、潮州沙嗲湯鍋等，配以粉絲、米線、即食麵等，並可以選擇3款配料，隨餐附送一杯台式飲品，有芝士奶蓋抹茶、黑糖珍珠奶茶，亦可選擇養生系列如雪梨雪耳杞子茶等。

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酒鍋 地址：尖沙咀天文台道8號2樓1號舖 電話：2321 9038 營業時間：星期一至日12:00 - 18:00

【3】美味小鮮肉 —— 歎生蠔、大蝦等海鮮

位於女人街的這間餐廳，提供CP值超高的一人火鍋套餐，除了有基本的牛肉、豬肉、雞肉外，還有多款海鮮，例如生蠔、大蝦等，還有各款丸類及時蔬，最平每人只需幾十蚊，非常抵食！

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美味小鮮肉 地址：旺角通菜街59B號德發大廈地下2號舖 電話：2351 3618 營業時間：星期一至日11:00 - 18:00

【4】8鍋臭臭鍋 —— 人氣台式一人鍋

餐廳提供9款湯底，包括招牌臭臭鍋、沙茶牛肉鍋、芝士牛奶鍋等，每個套餐可以選擇跟白飯或粉絲，並附送一杯台式飲料。餐牌背後更印有醬料的建議比例，方便客人依照配方調配。

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8鍋臭臭鍋 地址：尖沙咀金巴利道77號地舖 電話：2885 7867 營業時間：星期一至日12:00 - 00:00

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