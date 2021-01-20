撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-01-20 16:57

還有不到一個月就到農曆新年，除了賀年盆菜和新春套餐外，不少酒店都推出了新年自助餐。《香港01》飲食頻道記者精選了8間酒店的牛年自助午餐優惠，包括愉景灣酒店、Hotel Icon、帝京酒店、8度海逸酒店、諾富特東薈城酒店、Eaton HK、朗廷酒店及諾富特世紀酒店。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】帝京酒店 —— 任歎生蠔、瑤柱竹笙花膠羹

花月庭的新春Lunch Buffet，除了任食長腳蟹、藍青口及翡翠螺等凍海鮮、燒澳洲美國生蠔及M5和牛肩等美食外，還有多款特色賀年菜，包括黑松露汁盆菜、比利時穀飼走地燒豬腩、瑤柱竹笙花膠羹等。

😋😋😋想知每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【2】Eaton HK —— 任食生蠔、清蒸沙巴

普慶餐廳推出新年自助午餐，任食生蠔、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳等凍海鮮之外，還有歎多款賀年美食，包括清蒸沙巴、蟹肉伊麵、黃金大蝦等。另外還有照燒澳洲肉眼、印度咖喱、片皮鴨、海南雞飯等，亦可以任食十款Mövenpick雪糕及多款甜品。

😋😋😋想知每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

普慶餐廳 地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層 電話：2710 1901

【3】The Langham —— 75折任食生蠔、好意頭傳統菜餚

酒店於新春期間推出特色自助餐，除了新鮮生蠔、冰鎮波士頓龍蝦、翡翠螺、雪花蟹腳等凍海鮮外，還有多款賀年菜餚，包括鮑魚鮮菇伴小棠菜、髮菜蠔豉炆腩肉、魚子蝦膠釀豆腐、蜜豆腰果炒蝦仁等。

😋😋😋想知如何獲得優惠、折後價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【4】愉景灣酒店 —— 任食多款開運美食

Café bord de Mer & Lounge推出新春自助午餐，除了各種冰鎮海鮮外，還有多款好意頭的美食，包括風生水起撈起手撕雞、盆滿缽滿素盆菜、汁燒五花香肉配刈包等。另外還有步步高陞椰汁年糕糖不甩、金銀滿屋煎堆等開運甜品。

😋😋😋想知每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Café bord de Mer & Lounge 地址：愉景灣海澄湖畔路88號香港愉景灣酒店地下 電話：2295 8299

【5】Hotel Icon —— 85折和牛主題Brunch

適逢牛年，The Market推出以澳洲M8和牛為主題的早午餐自助餐，任食日式堂灼和牛肉片、厚切燒烤和牛肉等滋味，另外亦有星洲喇沙、波士頓龍蝦等招牌美食。

😋😋😋想知如何獲得優惠、每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

The Market 地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈2樓 電話：3400 1388

【6】8度海逸酒店 —— 新春早段自助晚餐

酒店推出早段自助晚餐，比自助午餐可以品嚐到更多美食，例如即開生蠔、鱈場蟹腳、海蝦、海螺，還有松茸燉花膠湯、煎鵝肝伴黑松露汁、烤羊扒等美食。另外亦有瑤柱臘味蘿蔔糕、黑糖桃膠年糕、鮑魚黑松露野菌糕、黃金燕窩桂花糕、盆滿砵滿盆菜等賀年菜式。

😋😋😋想知如何獲得優惠價，立即按圖睇睇😋😋😋

8度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下 電話：2126 1960

【7】諾富特東薈城酒店 —— 7折任食花膠冬菇扣鴨掌、鴨肉花膠冬菇燉湯

酒店推出7折新年自助午餐優惠，可以任食法式油封鴨絲薯仔磨菇沙律、烤鴨、水煮香菇小龍蝦及紅燒花膠冬菇扣鴨掌等，亦會輪流供應鴨肉花膠冬菇燉湯、煙燻鴨胸伴櫻桃醬、鮮香辣子鴨等美食。

😋😋😋想知折後幾錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Essence 地址：東涌文東路51號諾富特東薈城酒店大堂 電話：3602 8808

【8】諾富特世紀酒店 —— 小童免費

灣仔Novotel的新年自助餐，除了任食生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺等凍海鮮外，還有多款新春美食，包括話梅豬手、清蒸東星班、當紅炸子雞、蟹肉蟹柳扒雙花等。兩位成人更可以免費協同一位小童，啱晒一家大細！

😋😋😋想知如何獲得優惠、每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

想知道更多超抵酒店自助餐優惠，例如Kerry Hotel、都會海逸酒店、Hotel Icon等等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉2020全港酒店自助餐放題優惠 編輯推介 不停更新

🤣🤣🤣同場加映：網民熱數10大歎零食悲劇🤣🤣🤣

口痕想食零食才發生諸多悲劇，相信大家一定經歷過！記者覺得最崩潰就是開薯片時用力過度，裡面的薯片就會像火山爆發般飛出來，看見薯片全部飛落地，真是欲哭無淚！立即按圖睇睇10大食零食崩潰瞬間😧👇👇

有一種零食用剪刀都好難開？立即觀看全文👉👉👉網民熱數10大歎零食悲劇 汽水癮起但無雪凍 MUJI棉花糖變叮叮糖