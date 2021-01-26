撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-01-26 17:30

【情人節自助餐2021】距離情人節還有半個多月，除了和另一半在氣氛浪漫的餐廳食大餐外，自助餐亦是一個不錯的選擇，各式美食都有，一次過滿足倆口子的口味，不用勉強遷就！《香港01》飲食頻道記者精選了8間酒店情人節Buffet優惠，包括JW萬豪、萬麗海景、帝逸酒店、都會海逸、Cordis、Eaton HK、如心海景及城景國際。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】JW萬豪 —— 任歎南非鮑魚、花膠海螺燉湯

JW咖啡室推出情人節自助晚餐，任食松葉蟹腳、波士頓龍蝦、即製手握壽司和刺身，還有炆5至6頭南非鮑魚、蠔皇炆花膠和海參，以及鮑魚花膠海螺燉湯等美食，女士養顏美容最適合不過。亦可選擇另一自助餐廳The Lounge，邊欣賞繁華鬧市夜景，邊歎紅棗人參湯、新鮮刺身如帶子和象拔蚌、蒜蓉蒸花蛤及雜錦海鮮龍蝦湯飯等。

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JW咖啡室 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店5樓 電話：2810 8366 The Lounge 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂 電話：2810 8366

【2】萬麗海景酒店 —— 多款情人節主題甜品

酒店的情人節自助晚餐可以任食即開生蠔、蟹腳、青口等凍海鮮，還有新鮮蒸焗龍蝦、椒鹽炸軟殼蟹、香烤羊排等熱食。另外還有多款情人節主題甜品，包括士多啤梨雲尼拿蛋糕、紅桑子松露朱古力蛋糕、玫瑰荔枝蛋糕、玫瑰士多啤梨撻、朱古力蛋糕等。

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萬麗咖啡室 地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓 電話：2802 8888

【3】帝逸酒店 —— 送刺身拼盤、情人節蛋糕

酒店推出情人節自助餐，除了任食生蠔、蟹腳等凍海鮮、日式爐端燒、Gelato雪糕多款美食外，還特別贈送刺身拼盤、自家製情人節蛋糕及有汽特飲，於1月31日前預訂及繳付訂金更可享早鳥優惠價。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【4】都會海逸酒店 —— 任食生蠔、多款龍蝦美食

酒店的情人節自助晚餐可以任食即開生蠔、雪花蟹腳、麵包蟹、冰鎮龍蝦等凍海鮮，另外亦有多款龍蝦菜式，包括芝士焗龍蝦、酥皮焗蟹肉龍蝦湯、香煎龍蝦、心形芝麻龍蝦多士等。還有多款情人節限定甜品，例如士多啤梨千層蛋糕、玫瑰天使蛋糕、櫻花流心布甸等，每檯可額外獲贈一個蜂蜜綠茶白朱古力或蜂蜜草莓乳酪瀑布蛋糕。

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Promenade 西餐廳 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

【5】Cordis Hong Kong —— 85折任歎燕窩雞蓉羹、粉紅雞尾酒

康得思酒店推出情人節自助餐，任飲兩款粉紅雞尾酒、任食生蠔、芝士焗龍蝦、香煎鵝肝、燕窩雞蓉羹等美食，還有一系列士多啤梨甜品，包括士多啤梨巴克斯芝士蛋糕、士多啤梨千層酥及士多啤梨開心果歌劇蛋糕等，亦有即製橙香威士忌朱古力心太軟，每對情侶亦額外可獲贈一個士多啤梨白朱古力慕絲蛋糕。

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The Place 地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層 電話：3552 3028

【6】Eaton HK —— 送精緻迷你蛋糕、玫瑰葡萄酒

由於今年農曆新年期間是情人節，酒店的自助餐雖然主要供應賀年美食，例如黃金大蝦、清蒸沙巴 、蟹肉伊麵、豉汁黑蒜蒸蟠龍鱔，但情人節當晚會特別為每對情侶送上一個迷你蛋糕一個，並可預先向餐廳留下甜蜜字句，向摯愛表達心意，另外每位客人更可獲贈一杯Rose Moscato玫瑰葡萄酒。

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普慶餐廳 地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層 電話：2710 1901

【7】如心海景酒店 —— 任食冰鎮海鮮、送法國氣泡酒

酒店推出情人節自助晚餐，可以任食阿拉斯加蟹腳、大蝦、龍蝦仔、藍青口、翡翠螺等冰鎮海鮮，每位成人更可額外獲贈一杯法國氣泡酒，與另一半舉杯慶祝。

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Café Circles 地址：荃灣楊屋道8號如心海景酒店暨會議中心9樓 電話：2280 2868

【8】城景國際 —— 9折歎泰國美食放題

酒店泰式餐廳Amazing推出午市「泰」滋味放題，任食超過數十款泰式美食，包括泰式鮮蝦刺身、辣椒膏炒青口、金不換芝士焗蟹蓋、板燒羊仔鞍、燒海中蝦、青咖喱海鮮薈、芭堤雅香草燒雞等。如果你和另一半都不太注重節日排頭，這個價錢相宜的放題就非常適合。

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Amazing 地址：油麻地九龍窩打老道23號城景國際大堂 電話：27833268

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