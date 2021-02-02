撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-02-02 17:07

銅鑼灣「Pancake專門紗織」這間甜品店近日成為網民熱烈討論的話題，因為招牌餐點與京都名店「和栗専門 紗織」的甜品幾乎一樣，店舖亦聲稱獲得官方授權，因此大家都以為是日本過江龍。不過最近有網民發現無論京都本店的Instagram還是本社網頁都沒有提及香港這間店舖，因此提出疑惑。

銅鑼灣「Pancake專門紗織」這間甜品店近日成為網民熱烈討論的話題。（ig @ mme.brave）

這次爭議令網民想起以往香港亦有不少未獲當地總公司授權，而打著名店旗號開設分店的例子。《香港01》飲食頻道記者整理了7間有商標爭議的餐廳，包括曾經發生多次食物中毒事件的洪瑞珍，冒用台灣總店商標擅自在香港做生意。按圖即睇6間山寨過江龍🤔👇👇

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其實就算是真的過江龍來港開店，都未必受網民歡迎，不少人都認為名過於實。以壽司郎和Five Guys為例，雖然越開越多分店，不過很多網民都表示味道被過於吹捧。記者整理了共10個網民熱數的名過於實過江龍餐廳，有間更曾經要等過百張檯！立即按圖睇睇🙄👇👇

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💡同場加映：熱數10款零食拆到躁底💡

當你滿心歡喜要品嚐美味之際，拆開包裝卻遭遇重重難關，難免感到崩潰。台灣及香港網民都分享了不少令他們拆到躁底的零食，有弄到雙手都是油的，更有一種會發生流血事件！立即按圖睇睇10種零食包裝的崩潰瞬間😒👇👇

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