撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-02-08 17:42

年廿八要為家居來個大掃除，在執屋之前當然要購入收納用品，才可以將亂七八糟的物品好好收起來！到底收納用品怎樣揀選？原來有不少大熱產品都是雷品！

每次看著琳琅滿目的貨品，都會選擇困難症病發！到底在云云貨品款式之中，應該怎樣挑選才不會踩雷？到底不同的菜式又有沒有特定的食法？怎樣吃才不失禮？幫緊你！幫緊你！ 好食玩飛欄目《專家幫緊你》將解答大家各種疑難，我Ruby會邀請各方專家教路，以經驗和知識，讓大家以後成爲購物飲食精明眼，從此不花冤枉錢、不失禮人前！你都有疑難？即刻電郵至travel@hk01.com，專家一定幫到你！幫到你！

年廿八大掃除無從入手？見到自己家中雜物散亂，當然需要適當的收納用品去好好分類裝好，原來Muji、IKEA中都有某些產品是雷品！不用怕，專家幫緊你幫緊你！

收納師Kaye的公司More Than Tidy Up，專門爲客人收納家居。（黃舒慧攝）

專家來教路！收納師Kaye除了擁有日本收納檢定協會專業證書，更在香港營運公司More Than Tidy Up，為客人收納家居！綜合經驗，Kaye就提醒大家，有6款家居用品超級伏千萬別買！

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+ 7 + 7 + 7

挑選不同的收納用品時，其實有某些大原則，只要跟住做就不會中伏了！

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Rosewood、St Regis、四季、半島等等多間酒店今年都成爲不少人常去之地，就算沒有時間Staycation，都會去吃個下午茶，與朋友聊聊天喝杯茶。不過個個都去下午茶，又是否個個都懂得怎樣吃下午茶？

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