撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-02-17 17:53

為慶祝Sanrio誕生60週年，品牌與新成立創意時尚品牌GOOOODS聯乘合作，推出以60位Sanrio經典角色為設計主題的可重用抑菌口罩，包括熱門人氣角色Hello Kitty、蛋黃哥、玉桂狗、Kerokerokeroppi、Kuromi、My Melody、Little Twin Stars等，亦有大口仔、AP鴨、CK鼠、馬騮仔、Dear Daniel、Deery-Lou等。

口罩共有四層保護功能，第四層為可替換納米纖維立體濾芯。口罩為立體剪裁，可水洗重用，有效抑菌、防水及防口臭，可使用48小時，BFE、PFE、VFE均等於或高於98%。想知一個幾錢，立即按圖4款尺寸及60個角色造型款式😍👇👇

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除了Sanrio系列外，市面上還有不少卡通圖案口罩，包括Kakao Friends、LINE FRIENDS、姆明、柴犬等，很多都是壓花設計，特別之餘又夠低調，按圖即睇15款卡通口罩的規格及價錢😍👇👇

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😎😎😎同埋加映：麥玲玲教揀12生肖開運顏色口罩😎😎😎

知名玄學家麥玲玲師傅分享了2021年牛年12生肖的幸運顏色和圖案，配搭更適用於口罩，如果想添富添運，不妨參考以下的顏色及圖案建議。開運顏色、圖案可用於貼身物品或任何衣飾，口罩亦適用。顏色及圖案可各自單獨使用，以吉利顏色最具功效，但兩者兼備更佳。

按圖看12生肖開運顏色及圖案口罩👇👇👇

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**生肖命理只供參考之用，內容由麥玲玲師傅授權刊登**

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