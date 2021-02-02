撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-02-02 16:59

【2021牛年12生肖幸運色】農曆新年將至，相信每個人都想新一年行大運。知名玄學家麥玲玲師傅分享了2021年牛年12生肖的幸運顏色和圖案，配搭更適用於口罩，如果想添富添運，不妨參考以下的顏色及圖案建議。

麥玲玲師傅指，開運顏色、圖案可用於貼身物品或任何衣飾，口罩亦適用。顏色及圖案可各自單獨使用，以吉利顏色最具功效，但兩者兼備更佳。《香港01》食玩買頻道記者為大家嚴選了相應的口罩款式，戴住過年夠晒大吉大利！

👇👇👇按圖看12生肖開運顏色及圖案口罩👇👇👇

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**生肖命理只供參考之用，內容由麥玲玲師傅授權刊登**

市面上有多款七彩繽紛的口罩，更有不少可愛卡通款式，以下為各位精選了15款香港製造的靚靚卡通口罩，包括Kakao Friends、寵物小精靈Pokemon、LINE FRIENDS、小王子、Miffy、姆明、Sanrio、MR. MEN & LITTLE MISS、海綿寶寶、BT21、藍精靈、柴犬等，成人、細面女生或小朋友都啱用，而且大部分都符合ASTM Level 3和BFE、PFE、VFE>99%！

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