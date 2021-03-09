撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-03-09 06:00

【燒肉放題】最近新開了不少日式燒肉店，但在預算不多的情況下，單點可能會有負擔，因此燒肉放題就是一個最佳選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了全港8間$300以內的任食燒肉餐廳，包括牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店，非常抵食！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）

【1】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

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牛舞Gyumai 地址：元朗元龍街9號形點一期L1層1073號舖（近元龍街出口） 營業時間：星期一至五 11:30 - 22:00，星期六、日及公眾假期 11:00 - 22:00

【2】八歌仙 —— 江戶前時代設計、午市抵食放題

餐廳裝修參考江戶前時代風格，以木頭為主調，空間寬敞，食得自在，店內還有日式庭園風格的拱門，猶如置身於日本。店舖主打「一爐兩食」，可以同時燒肉及打邊爐，每個套餐都送前菜小食拼盤、特選刺身拼盤及蔬菜拼盤，亦有日本直送新鮮水果。

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八歌仙 地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓802號舖 營業時間：星期一至日12:00 - 22:00

【3】燒鬼 —— 東瀛暗黑風燒肉放題

餐廳以東瀛鬼怪故事為主題，裝修走暗黑系風格。店舖共供應3種套餐，任食美國優質牛肉，包括特選美國封門牛柳，還有日本和牛。最平的套餐可以任食多款優質牛肉，包括頂級美國封門柳、牛胸腹等，還有鹿兒島薩摩赤雞、日本黑豚，亦有多款日式小食，例如天婦羅、吉列一口和牛等。

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燒鬼 地址：銅鑼灣駱克道459-461號The L. Square9樓 電話：2856 0226

【4】安平燒肉 —— 任飲解膩冷泡茶

這間是牛大人火鍋班底主理的燒肉店，共有4種套餐，包括原住民鹽燒豬肉、安格斯嫩牛、SRF極黑牛、澳洲M5和牛套餐，每款肉都會放上標籤，讓客人不會感到混亂。枱上共有5種醬汁，例如檸檬汁、燒汁等、蛋黃醬等，可根據個人口味調味。飲品方面，與牛大人一樣有各款冷泡茶、蘋果西打等，亦有珍珠奶茶。

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安平燒肉 地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場9樓 營業時間：星期一至日17:00 - 00:00 電話：3953 9323

【5】燒肉牛蔵 —— 無限時高質和牛放題

這間燒肉放題原價超過$500，現時做緊抗疫價，接近半價就可以任食多款高質牛肉。入座後牛肉拼盤就會立刻送上，包括澳洲和牛西冷、牛舌、美國穀飼牛、肉眼、牛筋肉及胸腹。另外亦有多款炸物，例如墨魚咀、流心芝士球、天婦羅。

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燒肉牛蔵 地址：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場7樓701號舖 營業時間：星期一至日12:00 - 15:00，17:30 - 22:00 電話：2628 0993

【6】燒魂日式放題 —— 任食黑毛飛霜空降和牛

任食套餐包豬肉、牛肉、雞肉、各款熟食、炸物、刺身和壽司，飲品則是每人兩罐，如果想食埋海鮮，都可以另外加$60。牛肉有牛舌、黑毛飛霜空降和牛、牛裡肌等，更有番茄和西柚味，十分特別。

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燒魂日式放題 地址：尖沙咀漆咸道南57-59號金馬倫中心2樓 營業時間：星期一至日 17:00 - 00:00 電話：2366 6072

【7】尚八日式燒肉店 —— 超抵午市放題

尚八一直很受網民歡迎，表示抵食又高質，放題供應牛胸腹、牛前肩、牛外腿、牛三角等部位，網民大讚無論肉質、味道都非常不錯，牛味濃，亦有油脂香。海鮮亦非常新鮮，味道鮮甜。另外更有一個超抵的午市放題，平日只需$108！雖然無任食牛肉和刺身，但會有一個牛肉和海鮮精選頭盤，其他食物都可以任叫，亦可以任飲飲料。

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尚八日式燒肉店 地址：旺角山東街38號38廣場3樓 營業時間：星期一至日12:00 - 15:00，17:00 - 00:00 電話：3996 9933

【8】德家日式燒肉店 —— 網民讚抽風系統佳

餐廳可以任食多款牛肉及獲贈一客刺身拼盤，餐後每人會有一杯MÖVENPICK雪糕，自助區亦有幾款甜品，包括泡芙。網民大讚抽風系統不錯，店員亦很有禮貌，同時會提醒客人出去拿取食物時要戴口罩，夠晒安心。

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德家日式燒肉店 地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場4樓 營業時間：星期一至日 17:30 - 00:00 電話：27800182 / 27390628 / 53229788 (WhatsApp)

雖然疫情暫時有放緩跡象，但出街食飯依然要戴好口罩。現時口罩已經成為穿搭的一部分，市面上有多款七彩繽紛的口罩，更有不少可愛卡通款式，包括Kakao Friends、LINE FRIENDS、姆明、柴犬等，很多都是壓花設計，特別之餘又夠低調，按圖即睇15款卡通口罩的規格及價錢😍👇👇

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🤔🤔🤔 同場加映：網民熱數10間吹大咗過江龍 🤔🤔🤔

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」去年登陸香港後人氣持續高企，不斷在各區開設分店。不過連登討論區有網民就認為這間壽司店被過於吹捧，味道其實非常一般，引來一眾網民留言附和。Five Guys亦是另一個網民認為被「吹大咗」的過江龍餐廳，很多網民都認為漢堡包的麵包更又濕又稔。記者整理了10個網民熱數的名過於實過江龍餐廳立即按圖睇睇🙄👇👇

有間更曾經要等過百張檯，立即觀看全文睇睇邊間咁誇張👉👉👉壽司郎不斷開分店 熱數10間吹大咗過江龍 網民：FiveGuys個包好濕