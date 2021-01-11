最近有人在連登討論區邀請網民分享自己心目中冷門但又美味的零食，引起一眾食家熱烈討論，連日來湧現大批留言。《香港01》飲食頻道記者精選了當中討論度最高的10款，當中包括無印良品和馬莎的冷門零食！

澳洲的這款香菇脆片味道香鹹，令人食唔停口。（ig @ costcofindsca）

提到MUJI人氣較高的零食，通常都會想起千層蛋糕、棉花糖等，但其實有一款滄海遺珠，可能你平常沒有注意到！不少網民都推介了魷魚乾，覺得一邊咬著偏硬的魷魚片，一邊煲劇，口痕可以頂癮之餘，又不會太易加快肚子上那層肥肉的增長。另外，時興隆除了粟米卷和魷魚絲，原來還有一款超好食，想知係邊款，立即按圖睇睇10大不為人知的好味零食😋👇👇

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🤣🤣🤣同場加映：6種美食鬧人超傳神勁過粗口🤣🤣🤣

提起用來鬧人的食物，「綠茶婊」、「蛋散」都經常被使用，但還是太過直白，過於粗俗！不妨學學網民，捉住某樣食物的特點，優雅地暗諷對方，又不失霸氣！相信身邊總有一個人，你會好想跟對方說：「你就好似芫茜，明明咩都冇做，但係只要企喺度，就已經令人討厭。」點擊圖片即睇6種鬧人美食🤣👇👇

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