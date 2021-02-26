撰文： 許慧恩 最後更新日期： 2021-02-26 07:00

農曆正月十五（2月26日星期五）是一年一度的元宵節，傳統上要食湯圓應節，寓意團圓，新一年圓圓滿滿。《香港01》飲食記者整理全港7間老字號、高質湯圓糖水鋪，包括米芝蓮2021新上榜街頭小吃北角福元湯圓、發哥是常客的佳佳甜品、2018年米芝蓮推介華園甜品專家。

【1】米芝蓮2021新上榜湯圓名店@福元湯圓

北角炮台山福元湯圓是米芝蓮2021新上榜街頭小吃！開業20多年的福元湯圓是區內老店，主打手工製湯圓和小丸子。招牌湯圓大大粒，有芝麻、花餡料生兩款，皮薄餡多，外皮煙韌，咬開後更有流心效果，不過最令人回味的是湯圓帶豬油香。酒釀桂花丸子同樣獲網民大讚，清香的桂花、煙韌的丸子配上淡淡的酒香，令人回味。

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福元湯圓 地址：北角炮台山福元街7號利都樓地下I-1舖 電話：3106 0129 營業時間：星期一至日 16:00 - 00:30

【2】曾獲米芝蓮推介薑汁湯圓@佳佳甜品

佐敦名店佳佳甜品開業近40年，榮獲米芝蓮2021必比登推介，亦有曾獲米芝蓮推介街頭小吃，連發哥都是座上客。招牌手工寧波薑汁湯圓由寧波師傅親自製造，日日新鮮熱辣推出。薑汁湯圓大粒飽滿，外皮煙韌，薑茶底不會太辣、太甜，湯圓裏有炒香的鮮磨芝麻蓉，咬下去即有流心！

佳佳甜品 地址：佐敦寧波街29號地舖 電話：2384 3862 營業時間：星期一至日 12:00 - 03:30

【3】37年老店招牌麻蓉湯圓@甘露甜品

甘露甜品開業37年，店鋪仍然保留80年代舊式小店格局，環境狹小，只有3、4張枱。甘露甜品主打傳統中式糖水、街頭小食，其中薑湯麻蓉湯圓外皮煙韌，麻蓉餡幼滑、份量多，薑湯的辣味不會搶走湯圓的甜味。傳統的紅豆沙、芝麻糊也是必吃之選，不少網民都指紅豆沙煲到起沙，味道清甜，加上微微的陳皮香氣。

甘露甜品 地址：土瓜灣美景街 50 號 電話：從缺 營業時間：星期一至日 14:30 - 01:00

【4】九龍城老店合桃露、芝麻湯圓出色@地茂館甜品

九龍城老店地茂館甜品在1990年開業，已有30年歷史，近40款糖水堅持全自家製作，包括味道香濃的鮮磨芝麻糊、合桃糊。不少網民推介必試招牌合桃露，口感香滑，不會過分濃稠、難入口。芝麻炒香，再以手搓湯圓皮包餡，因此外皮煙韌有口感。

地茂館甜品 地址：九龍城福佬村道47號地鋪 電話：2382 5004 營業時間：星期一至日 1200-0045

【5】芝麻糊、合桃糊、杏仁糊CP值高@大良鴻輝記

荃灣川龍街大良鴻輝記屹立超過20年，裝潢保留80年代舊式糖水鋪的格局，供應20多款中式糖水。招牌三寶有標榜古法製作的合桃糊、芝麻糊及杏仁糊，合桃、芝麻、杏仁每個早上以電動石磨機磨製，並堅持以人手炒製，因此香味十足。除了傳統中式糖水，店家不時推出新花款，例如加入芋圓糖水，如雙圓椰汁西米露、雙圓藜麥紫米露等新派糖水。

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大良鴻輝記 地點：荃灣川龍街8號 電話號碼：2419 7711 營業時間：星期一至日 14:30 - 01:00

【6】清心丸、芝麻湯圓最受歡迎@潮州合成甜品

位於九龍城的潮州合成甜品已有50年歷史，主打各款清心丸糖水和芝麻湯圓，包括芝麻湯圓、蓮子清心丸綠豆爽、腐竹薏米清心丸等。主打清心丸是立體方形、呈透明狀，比芋圓更煙韌、硬實，不過網民就指清心丸的數量只有約10粒，份量不夠。芝麻湯圓亦是人氣之選，湯圓皮較厚，滿滿的芝麻餡非常香濃！不過有網民指芝麻餡不夠幼滑，吃下去顆粒感較明顯。

潮州合成甜品 地址：九龍城龍崗道9號地下 電話：2383 3026 營業時間：星期一至日 15:00 - 01:00

【7】米芝蓮推介招牌芝麻燉鮮奶@華園甜品專家

榮獲2018年米芝蓮推介的華園甜品專家，開業約13年，招牌芝麻燉鮮奶、合桃糊、桑寄生紅棗蓮子蛋茶等，平均只售$20一碗。店家將芝麻糊注入燉鮮奶中間，因此表面看只看見中間有一點芝麻糊，吃到中間芝麻糊會慢慢流出來。嫩滑的燉奶配上香濃的芝麻糊，完全是雙重享受。

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華園甜品專家 地址：新蒲崗祟齡街38號地舖 電話：2322 3130 營業時間：星期一至日 12:00 - 00:00

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