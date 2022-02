情人節好去處｜8大戶外情人節好去處　離島浪漫教堂/隱世愛情鎖

【情人節好去處】情人節及元宵節將至,今年情人節想與伴侶去玩,似乎最好都要避開人潮。記者精選全港8大情人節好去處,包括愉景灣白教堂、長洲愛情鎖牆、幻愛橋、情人橋等,全部都是戶外打卡好去處,可以遠離煩囂,盡情享受二人世界,瘋狂打卡、散步、拍照,小倆口可以盡情度過一個溫馨浪漫的情人節!一文睇清全港8大情人節好去處地點、交通詳情!

延伸閱讀:離島好去處|10大離島一日遊打卡美食行程推介 坪洲/長洲/大澳

情人節好去處|8大戶外情人節好去處 愉景灣白教堂/幻愛橋超浪漫

(資料圖片)

情人節好去處【1】愉景灣海濱白教堂

愉景灣一向是一日遊的好去處,坐落愉景灣酒店旁的海濱白教堂更是情侶必到打卡點!純白色的三角形玻璃教堂設計典雅,加上落地大玻璃,在教堂前打卡一定十分浪漫唯美!

延伸閱讀:愉景灣一日遊6大好去處!日系小清新茶室/室內遊樂場/海濱白教堂

【情人節好去處】愉景灣海濱白教堂

地點:香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路92號

交通:於中環3號碼頭,乘搭往愉景灣碼頭渡輪;於東涌站巴士總站搭乘DB01R穿梭巴士中;於欣澳港鐵站搭乘DB03R或DB03P穿梭巴士



情人節好去處【2】長洲愛情鎖牆

長洲近年其中一個新興打卡景點要數東灣路的愛情鎖牆「Lock of Love」,大家和情人到長洲一日遊時,可以即場在鄰近店舖購買塑膠許願鎖或心型木牌,寫上心意句子後掛到牆上。整個愛情鎖牆色彩繽紛,影相打卡一流!

延伸閱讀:長洲一日遊|長洲11大好去處+美食推介!觀音灣賞日落/歎椰皇咖啡

【情人節好去處】長洲愛情鎖牆

地點:長洲東灣路

交通:乘搭港鐵至中環港鐵站,步行約5至10分鐘到達中環5號碼頭,乘搭渡輪前往長洲碼頭。



情人節好去處【3】大埔小白鷺

位於大埔郊區的人氣餐廳品牌Lake House,除了坐擁純白湖畔,最近於餐廳戶外位置設置了一棵大型桃花樹,從餐廳窗外就可以看到白鷺湖中央,開著燦爛的粉紅色桃花,不時更可看到純白色的小白鷺,情人節在這裏打卡簡直一流,「無拖拍」人士亦可來沾沾喜氣,增加一下桃花運!

【情人節好去處】大埔小白鷺詳情:情人節好去處|大埔餐廳超靚桃花樹 浪漫湖畔賞花+打卡鬱金香花海

情人節好去處【4】石澳情人橋

情人節當然要去情人橋!位於石澳的情人橋又稱「藍橋」,潮退時連接石澳後灘及大頭洲,是石澳的地標之一。情人橋於2018年因颱風山竹而損壞,於2021年4月中終於重開,重開後的情人橋保持粉藍色的外形,大家今年情人節可以去打卡喇!打完卡更可以在石澳行街、打卡、掃街一日遊!

延伸閱讀:石澳好去處|石澳一日遊7大好去處!情人橋/歐陸小屋 附交通詳情

【情人節好去處】石澳情人橋

地點:石澳

交通:於筲箕灣港鐵站A3出口,在筲箕灣巴士總站乘搭9號新巴至石澳巴士站。



情人節好去處【5】屯門幻愛橋

屯門碼頭海濱長廊因是電影《幻愛》的取景地之一而成為人氣打卡位,更獲「幻愛橋」之稱!幻愛橋地點較為隱世,大家情人節想和另一半漫步吹海風兼談心都得。海濱長廊走向燈塔方向越行越窄,代表兩個人可以越行越親近!《幻愛》其中一張劇照男女主角坐在長廊盡頭燈塔處,配上天空的日落晚霞,非常有意境!

延伸閱讀:幻愛取景地|屯門輕鐵一日遊5大好去處 碼頭睇日落、湖景邨打卡

【情人節好去處】屯門碼頭海濱長廊 幻愛橋

地點:屯門湖翠路148號

交通:乘坐西鐵到屯門站,之後轉乘輕鐵507往屯門碼頭



情人節好去處【6】尖沙咀海旁巨型示愛LED幕牆

適逢情人節,信和集團推出「Love in the City」情人節活動, 尖沙咀中心及帝國中心外牆將化身成4,000平方米的巨型LED心意卡,大家都可以在情人節以海旁巨型LED幕牆向伴侶示愛!在信和集團「Love in the City」活動網站登記,有機會免費於巨型LED幕牆示愛!另外,S⁺ REWARDS會員在指定4個商場消費滿$3000,就有機會挑選心意字句於情人節當晚,於巨型幕牆向伴侶示愛。

【情人節好去處】信和集團Love in the City活動

螢幕信息展示日期:2022 年 2 月 14 日(情人節當晚)

螢幕信息展示地點:尖沙咀中心及帝國中心向海 LED 幕牆



情人節好去處【7】西環沙灣徑

沙灣徑位於西環大口環,是港島西邊小海灣。沙灣徑在沙灣區呈U形,一整條都是沿海小徑,可以看到180度海景,連港劇《大叔的愛》都有以沙灣徑作爲取景地!在沙灣徑石壆上漫步十分浪漫,更有充滿風味的沙灣泳棚、海邊鞦韆、沿海小徑等打卡位。由於面對西方,沙灣徑亦是日落好去處!和情人一起到沙灣徑看日落十分浪漫!

【情人節好去處】西環沙灣徑詳情:西環好去處|沙灣徑隱世4大海景打卡位 泳棚/海邊鞦韆 附交通路線

情人節好去處【8】沙田河畔富士櫻

香港櫻花2022開始了!又到春天櫻花盛開的季節,要看櫻花不用到日本,在香港同樣都可以看到浪漫粉紅櫻花!最近有攝影師在Facebook群姐「香港風景攝影會」分享拍到富士櫻盛放的美景,引來不少網民大讚富士櫻,在情人節和另一半去看富士櫻,一定十分浪漫唯美。

【情人節好去處】沙田河畔富士櫻詳情:香港櫻花2022|富士櫻沙田盛放 河畔櫻花大道美景 沿岸打卡超浪漫