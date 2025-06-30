動漫節2025｜門票獨家優惠+7.25香港會展開鑼+5大ACGHK限量必搶

香港動漫節2025｜第26屆香港動漫電玩節ACGHK將於2025年7月25日起灣仔會展舉行，除了可以搜羅會場限定模型公仔及動漫周邊，還有潮巨匠藝術玩具展、同人區、Cosplay大賽等活動及展覽同場舉行！《香港01》好食玩飛記者整合動漫節的購物著數、必搶商品及門票獨家優惠！即睇下文！



香港動漫電玩節2025 7.25灣仔會展開鑼！

香港動漫電玩節2025將於7月25日起，一連五日於灣仔會展1號展館舉行。今年動漫節除了有一系列動畫、漫畫、電玩、遊戲、玩具模型、精品，同場亦將舉行香港潮巨匠藝術玩具展及同人祭。

香港動漫電玩節2025將於7月25日舉行（資料圖片）

立即搶飛👉🏻動漫節2025💭門票獨家減$3🤑

香港潮巨匠藝術玩具展有來自約70位本地及海外的著名玩具設計師參展，設計師除了會在攤位展示及售賣自家設計的玩具，大會亦安排講座、互動展示、特色藝術裝置等。今年動漫節亦首次新增《香港世界同人祭2025》，邀請來自本地及海外的同人參與，更將同人活動移司到Hall 3展覽廳舉行，場面比以往更盛大！

此外，今屆動漫節亦將設有3大舞台，分別舉行「CANVAS PROJECT 全民偶像選拔賽」、「動漫Cosplay大賽」、「漫人迷全球華人原創漫畫公開賽」、「第16屆香港原創動漫人型設計比賽」、「漫畫大師匯」、「亞太區Cosplay嘉年華」、「電競嘉年華」等比賽及活動，令人期待！

立即搶飛👉🏻動漫節2025💭門票獨家減$3🤑

門票獨家減$3！7.2日發售／不設現場售票

今年動漫節同樣不設現場售票，門票分為兒童票及成人票，兒童票（3至11歲）價錢為$20、成人票價錢則從去年的$42加價至$45，每位11歲或以下持票小童，可由最多2名持票成年人陪同經特快通道進場。現在買飛更可享有獨家優惠，成人門票價錢可減高達$3！

門票將於7月2日早上10時公開發售，此外，今屆動漫節同樣有「動漫Cosplay 自由行」及收費的「ACG CosParadise區」，相關安排即將公佈，請密切留意更新！

香港動漫電玩節2025｜門票價錢

成人：$45*

小童（3-11歲）：$20

*使用《01空間》積分可扣減$3

立即搶飛👉🏻動漫節2025💭門票獨家減$3🤑

動漫節2025｜開放日期/時間

第26屆香港動漫電玩節

日期：2025年7月25日至29日

時間：上午10時至下午10時（7月25日至28日）；上午10時至下午8時（7月29日）

地點：灣仔會議展覽中心1號及3號展覽廳

票價：成人$45*起；兒童$20

（*可使用《01空間》積分可扣減多達$3）



5大知名品牌參展 LABUBU/Chiikawa/LULU豬周邊

【1】香港品牌玩具協會（HKBTA）

HKBTA由一眾香港品牌玩具商成立，今年將有與LABUBU設計師合作的HOW2WORK、主打迪士尼周邊商品的Soap Studio、生產可動人偶和機甲模型的threezero、玩具設計師畢奇、微影、Devil Toys、HEROCROSS等知名品牌參與，絕對能滿足一眾動漫迷！

【2】香港3C協會

香港3C協會由一眾玩具業界的企業家組成，今屆動漫節將有售賣Lego、Chiikawa周邊、LULU豬周邊，以及一系列動漫公仔、潮流玩具和盲盒的SweetyMagic、BRICKS HOUSE、SUNRISEPOP、ZCWOSTORE等零售商參展，甚麼類型的玩具模型都有！

立即搶飛👉🏻動漫節2025💭門票獨家減$3🤑

【3】HOT TOYS

Hot Toys 一直致力開發高品質的可動人偶，高像真度還原影視作品角色，例如：Marvel、DC、Pixar、迪士尼等，更有迷你人偶、Cosbi盲盒等得意可愛的公仔精品！參考Hot Toys去年參展的做法，預計今年亦將有動漫節會場限定特別版珍藏人偶等你搶！

HOT TOYS（資料圖片）

【4】瑞華行- Daniel & Co.｜BANDAI

瑞華行代理多個國際知名品牌，其中最主要為BANDAI模型玩具，今年BANDAI亦將繼續於動漫節舉辦「高達模型製作人全球盃」，香港區的參賽展品將會在ACGHK內公開展出，而香港代表在世界賽歷年均取得佳績，一定要去參觀影相支持香港參賽者！

立即搶飛👉🏻動漫節2025💭門票獨家減$3🤑

【5】Medialink

Medialink是一家影視、動畫、品牌及專利等授權代理公司，旗下擁有許多品牌授權版權，當中包括《排球少年》、《鋼之煉金術師》、《忍者亂太郎》、《寵物小精靈》、《咒術迴戰》等經典動畫及流行卡通人物，超多人氣周邊商品等你買回家！

5大必搶會場限量商品！ 迪士尼福袋／Chiikawa 一番賞

動漫節2025【1】Chiikawa 一番賞／IP福袋 — 會場特價$99起限量發售！

動漫一番專門售賣日版代理版一番賞，擁有許多人氣IP周邊商品！動漫一番將在動漫節推出多款$99特價公仔，還有Chiikawa 一番賞以及多達9款IP福袋！福袋包括Spy Family、鬼滅之刃、咒術迴戰、排球少年、柯南等熱門動漫，售價亦只需$120，保證回本！

攤位：D05



立即搶飛👉🏻動漫節2025💭門票獨家減$3🤑

動漫節2025【2】「迪士尼系列」福袋 — 會場限量100套

Everwin將在動漫節推出限量100套「迪士尼系列」福袋，每袋隨機包含3至4件總值超過$800的商品，包括碗碟套裝、書包、保溫杯、小袋子等實用精品，迪士尼粉絲們必搶！

攤位：E20－E21



動漫節2025【3】黃金戰士模型（附有合金零件） — 會場限量300套

Shohoriku Limited 翔立有限公司將推出會場限量300套黃金戰士模型（附有合金零件），模型由 Shohoriku Limited 設計、開發和生產，還原了1981年經典動畫《GOLD LIGHTAN THE GOLDEN WORRIOR》中的迷你 Lightan，買一個童年回憶都絕對值得！

黃金戰士模型（附有合金零件） — 會場限量300套（圖片來源：香港動漫電玩節@Facebook）

攤位：C38－C39



立即搶飛👉🏻動漫節2025💭門票獨家減$3🤑

動漫節2025【4】宇宙戰士五十周年紀念雕像 — 會場首發！全球限量150隻

由Shohoriku Limited 翔立有限公司以最新的雕刻工藝，重新塑造了「宇宙騎士」的經典動作，推出50周年紀念版塑膠雕像，由肉紋理及盔甲線條都完美呈現！宇宙戰士五十周年紀念雕像將於香港動漫節現貨首發，全球只有150隻，動漫節會場將提供限量50隻搶購！

攤位：C38－C39



動漫節2025【5】FX Creations x 機動戰士高達聯名商品 — 限定首發50件

FX Creations將強勢聯乘《機動戰士高達》現身 ACGHK 2025！一系列限定聯名商品包括背囊、單肩背囊、斜孭袋、雨傘及折疊凳，全部限定首發50件，售價更只需$179起！高達控絕對不能錯過！

攤位：F04-F05



立即搶飛👉🏻動漫節2025💭門票獨家減$3🤑

第26屆香港動漫電玩節

日期：2025年7月25日至29日

時間：上午10時至下午10時（7月25日至28日）；上午10時至下午8時（7月29日）

地點：灣仔會議展覽中心1號及3號展覽廳

票價：成人$45*起；兒童$20

（*可使用《01空間》積分可扣減多達$3）



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略