香港熱氣球節2025｜門票獨家63折！20米巨型熱氣球/容祖兒+TY助陣

香港國際熱氣球節｜香港首個熱氣球節「友邦香港國際熱氣球節」（HABFest）將於2025年9月4日起一連四日，強勢登陸中環海濱活動空間，除了有美食、遊戲及零售攤位，更有容袓兒、Tyson Yoshi、ToNick、古巨基等歌手帶來精彩演出。《香港01》「好食玩飛」整合熱氣球節6大亮點及門票優惠，即看內文了解！



首個香港國際熱氣球節 9.4起登陸中環海濱

全港首個「友邦香港國際熱氣球節」（HABFest）將於9月登陸中環海濱！（官方圖片）

全港首個熱氣球節「友邦香港國際熱氣球節」（HABFest）將於2025年9月4日至7日於中環海濱活動空間舉行，匯聚來自多個國家及地區的特色熱氣球，可以近距離看到熱氣球充氣的夢幻過程！

此外，熱氣球節亦將有天王級歌手及樂隊表演，以及遊戲、美食和零售攤位，充滿嘉年華氣氛！

01獨家優惠👉🏻 香港國際熱氣球節🎈$120起免手續費🤩

獨家早鳥門票$120起+免手續費 3歲或以下免費入場

香港國際熱氣球節分為早上及黃昏時段，門票票價分為成人、學生、長者及傷健人士，3歲或以下兒童可以免費入場，門票低至$90！

門票抵買攻略！（01製圖）

6大亮點搶先看 巨型熱氣球／歌星表演

香港國際熱氣球節亮點【1】必打卡20米大型熱氣球！

香港國際熱氣球節邀請了來自加拿大、英國、德國及日本等多個國家參加，將展出6隻高達20米的巨型熱氣球及10多隻11米高的小型熱氣球。大型熱氣球只在黃昏時段展示，小型​熱氣球則會在所有時段展示。

當中必打卡來自日本的Red Panda熱氣球；加拿大的Meteo熱氣球；來自泰國的Wufu小型熱氣球，當然少不得來自香港的Panda及HKDino小型熱氣球，絕對要打卡！

香港國際熱氣球節亮點【2】熱氣球光雕Show

香港國際熱氣球節將會每晚舉行「熱氣球光雕Show」，以天空為舞台，在維港夜空下將色彩繽紛的、造型可愛的熱氣球點亮，搭配現場璀璨燈光、色彩及強勁節的拍現場音樂，將嘉年華氣氛推上高峰！

香港國際熱氣球節亮點【3】大型音樂盛會 容袓兒、ToNick現場表演

香港國際熱氣球節更將於一連四晚的音樂盛會邀請多個天王級歌手及樂隊於現場表演，例如：容祖兒、Tyson Yoshi、ToNick、Serrini等，為入場人士帶來非一般的視聽體驗！演出陣容如下：

9月4日：Joey 容祖兒、Kenny 關智斌、鄧小巧、Ken 洪卓立、Angela 許靖韻、Locksmiths 開鎖佬、Aiden 洪助昇、Heize 黃峻熙



9月5日：Serrini、Novel Fergus、LMF、Dark 黃明德、The Lemon Ones、Heize 黃峻熙



9月6日：RubberBand、Endy 周國賢、ToNick、Hedy海兒、Daze in White、Andy 黎展峯、Heize 黃峻熙



9月7日：Leo 古巨基、Tyson Yoshi、Gin Lee 李幸倪、Vincy 泳兒、周吉佩、Arvin 曾傲棐、VIVA、SULIS、Heize 黃峻熙

（＊將陸續公布其他參與歌手名單）



香港國際熱氣球節亮點【4】近距離體驗熱氣球充氣 直擊全過程

香港國際熱氣球節其中一個重點節目「充氣的藝術」將會每日舉行，由專業熱氣球師將熱氣球加熱空氣，入場人士可以近距離觀看長達20至40分鐘的充氣過程，體驗充氣的幕後運作，直擊全程！

香港國際熱氣球節亮點【5】參加AIA Balloon Run 獲特色跑步衫

「友邦香港國際熱氣球節」將與香港外展訓練學校合作，於2025年9月6日舉行慈善親子跑「AIA Balloon Run」，分為個人、親子及企業的1公里、3公里及5公里跑。

參加AIA Balloon Run 贏繫留定點飛體驗（官方圖片）

參加「AIA Balloon Run」可以欣賞到熱氣球美景之餘，更可領取特色跑步衫、完成獎牌及電子證書！

香港國際熱氣球節亮點【6】美食、遊戲、零售攤位

現場還設有各式遊戲、美食和零售攤位，充滿嘉年華氣氛！攤位詳情將於稍後公布。

友邦香港國際熱氣球節｜活動詳情

日期：2025年9月4日至7日

地點：中環海濱活動空間

開放時間：

9月4日｜16:30 - 22:30

9月5日｜07:30 - 10:30；16:30 - 22:30

9月6日｜07:30 - 13:00（熱氣球跑特賞時段）；16:30 - 22:30

9月7日｜07:30 - 11:30；16:30 - 22:30

早鳥優惠：$120起



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略