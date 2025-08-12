香港世界美酒展｜700+名酒任飲／首設咖啡美食區／快閃買1送1優惠

香港世界美酒展2025｜香港世界美酒展（香港世界美酒及美食展）將於8月23日在灣仔合和酒店舉行！展覽將有逾70個參展商參展，入場人士除了可品嘗超過700款葡萄酒及清酒外，今年更特設咖啡及精緻美食專區、烈酒專門店。值得一提，香港世界美酒展今年還新加了「大師班課程」，邀請多位名師即場分享品酒知識，現有快閃優惠，入場門票65折；大師班課程買1送1，詳情即看內文！



香港世界美酒展｜逾700款美酒即場試飲 首設咖啡與精緻美食展區

由香港葡萄酒商會主辦的香港世界美酒展將於8月23日在灣仔合和酒店19樓水晶殿舉行，屆時將有逾70家參展商帶來超過700款的葡萄酒、清酒及烈酒等供客人暢飲，品牌涵蓋國際大牌子及本地特色葡萄酒商，包括ASC Fine Wines、city'super、King's Wine Cellar、RNG Wine、Grand Cru Cellar、Fremantle International等。

此外，展覽將首度加入咖啡與精緻美食展區，參加者除了可暢飲美酒，還可品嘗精品咖啡以及配搭葡萄酒的最佳佐酒美食，讓大家大飽口福、滿載而歸！

香港世界美酒展將於8月23日舉行。（圖片來源：香港世界美酒展）

香港世界美酒展｜首度引進AI線上支付平台 即時WhatsApp買酒送回家

今年香港世界美酒展焦點之一，便是主辦方將與香港電子支付平台Payment Asia及智能物流平台ShipAny合作，首次引入一站式AI線上支付與物流整合平台ShipAnyGO。透過該平台，入場人士可在WhatsApp即時創建運單，與Payment Asia連接線上支付，無縫完成付款並安排配送服務，讓大家在品嘗美酒的同時，輕鬆地將美酒直送到家中，省卻在現場買酒後，手提回家的不便，繼續在會場上Chill住品酒和買酒！

香港世界美酒展｜首設大師班課程 名師教你品嘗美酒

值得一提，展覽今年首度增設4場先到先得的「大師班課程」，主辦方將會邀請多位重量級的導師，包括知名酒評家Wilson Kwok、SSI國際唎酒師Oliver Chan 陳子安等，在現場分享相關的資訊及知識，提升大家的品酒趣味！

大師班課程主題及時間：

主題：探索葡萄酒風味：高級咖啡發酵技術

時間：12:15-13:00

導師：Brian Tang – Studio Caffeine 創辦人、咖啡品質品鑑測量師



主題：清酒風格的轉向及發展

時間：14:30-15:30

導師：Oliver Chan 陳子安 – SSI國際唎酒師



主題：探索波爾多

時間：16:00-17:00 探索波爾多

導師：Wilson Kwok - 知名酒評家



主題：自製Gin的藝術 — 如何在家也能輕鬆製作屬於自己獨一無二的「浴缸 Gin 酒」

時間：17:15-18:00

導師：Jesse Ng



香港世界美酒展｜門票及大師班課程快閃優惠

香港世界美酒展門票以及大師班課程現有快閃優惠，8月14至20日期間，入場門票65折，即HK$377（原價HK$580）便可進場歎多款名牌美酒、精品咖啡及美食！如果想參加大師班課程，亦有快閃買1送1，人均HK$100即可入場！

入場票價：HK$377（原價HK$580）

大師班課程票價：HK$200／2位 （原價HK$760）



＊必須要買入場門票才可參加大師班課程



香港世界美酒展｜美酒名單參考

- 2022 Seña

- 2022 Vina Almaviva

- 2019 Chateau Pichon Baron

- 2021 Verite La Muse

- 2016 Las Parvas - Coral Duero

- 2021 Chateau Pavie

- 2014 Chateau Pavie Decesse

- Domaine Jacques Cacheux Vosne Romanee Aux Reas 2022（750 ml）

- Blank Canvas Reed Chardonnay 2023（750 ml）

- Valli Waitaki Vineyard Pinot Noir 2022（750 ml）

- Daou Estate Soul of A Lion 2021（750 ml）

- Double Diamond Oakville Cabernet Sauvignon 2022（750 ml）

- Longyu Barrel Aged Cabernet Sauvignon BdN 2021（750 ml）

- Fei Tswei Reserve Chardonnay Dry White Wine 2019（750 ml）

- The Dalmore 12 Years Sherry



香港世界美酒展｜活動詳情

香港世界美酒及美食展2025

公眾開放日：2025年8月23日（星期六）

時間：下午12時至晚上8時

地點：灣仔堅尼地道15號合和酒店19樓水晶殿



（全文完）