開心購物節優惠一覽｜麥當勞送炸雞＋商場$50優惠券！自助餐半價

香港開心購物節將於7月1日開鑼！活動將會在一連兩個月內推出免費禮品及大派近400多項折扣優惠，涵蓋餐飲、超市及零售商舖，當中除了有麥當勞免費麥炸雞、商場派$50優惠券外，今年更特設銀髮專享優惠，老友記出示長者咭就拎得！想知更多優惠詳情，就要留意下文！



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香港開心購物節2025將於7月1日至8月31日舉行。活動由香港零售管理協會於2023年開辦，自推出以來大受港人歡迎。而今屆開心購物節共分為4大主題，每個主題為期兩周，當中優惠包括免費贈品、買一送一、半價、購物折扣等等，參與的店舖比往年更多、規模更大，優惠多達400項，總值超過19億元。

而所有優惠券均會以電子券形式在13個平台發放，包括AlipayHK、支付寶、八達通、WeChat Pay HK、微信支付、BoC Pay+、PayMe、Tap&Go等熱門手機應用程式。

香港開心購物節2025將於7月1日至8月31日舉行。（官方圖片）

香港開心購物節｜免費禮遇及購物優惠

今年參與的餐廳及商戶超過1,000間，有不少更是連鎖企業，例如麥當勞、大家樂、一粥麵、百佳、優品360、7-Eleven、OK便利店等。此外，大型商場如SOGO崇光百貨、朗豪坊及屯門市廣場亦有推出不少折扣優惠。以下精選了各大型連鎖店舖的優惠予大家參考：

餐廳

大家樂：憑券任何惠顧即送凍／熱飲一杯（$15或以下）；憑券於午或晚市惠顧「招牌焗/素焗系列」減$5

麥當勞︰免費麥炸雞（原味）一件／熱即磨鮮奶咖啡（細）買一送一

包點先生：豆腐花買一送一

美心西餅：彩虹啫喱杯買一送一優惠

鴻福堂：憑券可免費兌換芒果椰果柚子甘露（310毫升）1支

聖安娜餅屋：憑券購買減糖蒸蛋糕可享買一送一優惠

東海堂：購買家庭裝麵包產品可享第二袋半價優惠



超級市場及便利店

Mannings︰任何購物即送Mannings萬寧維他命C及鋅水溶片10片一瓶／任何購物即送萬寧水溶性乳霜BP 500克一罐

屈臣氏：於市購買任何產品減$10／於屈臣氏健康解碼站完成免費健康評估後可獲贈TN 300毫克一份

7-Eleven：淳茶舍茶飲 （冷萃除外） $7／萬樂珠無糖薄荷糖 $10／維記雪米糍兩粒裝 $7

優品360º ：以$20購買珍殿紅燒鮑魚4隻裝

寶達食品超市：購物滿$100減$5；滿$150減$10；買法國生蠔滿$500送蠔刀一把

裕華國貨：Line&Curve時尚華服系列 $100優惠券



商場

SOGO崇光百貨：任何購物即減$30（指定產品除外）

MegaBox：送$30美食現金券

朗豪坊：於特選參與商舖消費每滿$150，即可使用$50餐飲電子優惠券一張

利東街：會員於利東街認受商戶消費滿$200即減$20

屯門市廣場：於屯門市廣場認受商戶消費滿$200即減$20



零售商店

LOG-ON：免費獲贈指定Manual Factory個人化相架

6IXTY8IGHT：購買任何貨品即享$10優惠

bossini：購買任何貨品即減$30

眼鏡88：於門市出示優惠碼購物即可減$100

City Chain／鐵達時：正價腕錶折後減$200

卡萊美：購買任何產品即減$10；購買FRESH NATION啫喱霜即可享買一送一優惠／購買COREANA PREMIUM爽膚水即可享買一送一優惠

GigaSports：免費足測體驗及$10購物現金券

余仁生：購買指定膠囊可享買一送一優惠／任何購物可以$19.9換購余仁生安睡紫靈芝「破壁」孢子膠囊 (加強配方) 10粒裝

Zoff：購買正價眼鏡即減$50

官燕棧：買保健膠囊系列可享買一送一優惠（標準價計算）

位元堂：購買養生穀麥飲系列即享半價優惠



香港開心購物節｜銀髮專享優惠

除了免費、半價及購物折扣優惠外，今年香港開心購物節更特設銀髮專享優惠，老友記只要出示長者咭就可享有，以下為精選優惠參考：

大家樂︰長者顧客憑券可以優惠價$28，惠顧「銀髮優惠茶餐」單拼燒味湯瀨粉／米粉配茶或啡一份／憑券惠顧「食得樂」輕嚥料理便當可享8折優惠

悅品酒店：凡一位持有樂悠咭的長者與兩位或以上的賓客同行，可享半／全自助午餐及晚餐全單5折優惠

上海姥姥：憑長者咭惠顧指定茶餐減$30

一粥麵：樂悠咭持有人於一粥麵惠顧單點粥品，即送香滑齋腸粉一份

意粉屋：憑長者咭惠顧輕盈焗肉醬意粉配酥皮湯（牛肉肉醬）減$30

友和YOHO：購物滿$500即減$25（保健及醫藥）

余仁生：購買靈芝膠囊 （加舞茸精華）（50粒裝） 可享半價優惠（標準價$338）



香港開心購物節2025詳情

香港開心購物節主題及時段

7月1日至7月14日﹕ 愛玩樂．愛飲食

7月15日至7月28日﹕ 時尚美．好品味

7月29日至8月11日﹕ 購物趣．嘆世界

8月12日至8月31日﹕ 愛美麗．展活力



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