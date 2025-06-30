七一優惠餐廳22大｜麥當勞/KFC/大家樂/牛角　長者自助餐6折

七一優惠｜香港飲食業聯合總會宣布推出「飲食界7.1慶回歸優惠活動2025」，共有3,800間食肆參與，包括麥當勞、KFC、大家樂、大快活、美心等大型食肆。除了有多間餐廳推出71折外，今年更特設長者專屬福利。以下為大家精選22間優惠餐廳，當中不但有麥當勞推$9.9厚椰奶鐵，還有KFC推$7.1經典葡撻。想知還有什麼超抵優惠，就要留意下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

為慶祝特區成立28周年，香港飲食業聯合總會聯同多個飲食界商會及食肆代表，共同主辦「飲食界7.1慶回歸優惠活動2025」，活動共有3,800間食肆參與，涵蓋中菜、西餐、日本菜、泰國菜、快餐店等，當中不乏大型連鎖食店。值得一提，今年活動更鼓勵食肆提供長者友善的餐飲優惠，讓長者享有專屬福利。記者已為大家精選出22大精選餐廳優惠！

👉🏻七一優惠餐廳名單

七一食肆優惠一覽

七一食肆優惠【1】麥當勞——$9.9享厚椰奶鐵

7月1日至7月7日於麥當勞App內優惠券享$9.9厚椰奶鐵優惠。



七一食肆優惠【2】肯德基——$7.1享經典葡撻

以$7.1購買經典葡撻1件。 （於自助點餐機或KFC手機App輸入兌換碼: 「 71ET」，並須以電子支付方式付款） 優惠適用於7月1日上午11:00後。



七一食肆優惠【3】大家樂——冬瓜盅二人晚餐71折／晚市送$6優惠券

即日至7月2日，冬瓜盅二人晚餐71折，折後$99（原價$140）；凡惠顧大家樂即送晚市$6優惠券一張，惠顧滿$65可使用。（$99冬瓜盅二人晚餐除外）



凡惠顧大家樂即送晚市$6優惠券一張，惠顧滿$65可使用。（資料圖片）

七一食肆優惠【4】大快活——冬瓜燉湯海鮮二人餐71折

即日至7月4日，晚市時段冬瓜燉湯海鮮二人餐，包含海鮮小菜（一款）＋任選是日小菜（一款）＋姬松茸冬瓜燉湯（兩客）+灼菜（兩客）＋白飯（兩客）＋椰絲紅棗糕（兩客），可享71折，折後$99（原價$141）。



七一食肆優惠【5】美心MX／美心Food²——指定套餐71折

美心MX：天使雞扒飯配茶或咖啡享71折，適用於全線美心MX分店（大會堂、西九高鐵站及機場中場除外）。優惠只適用於午晚市堂食，售完即止。



美心Food²：鮮茄焗豬扒飯配茶或咖啡享71折，適用於全線美心Food²分店（紅磡站除外）。 優惠只適用於午晚市堂食，售完即止。



七一食肆優惠【6】一粥麵——指定套餐71折

即日至7月4日，午或晚市可以71折優惠價$45購買去骨海南雞或煙燻太爺雞配油飯套餐。優惠不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。



一粥麵於即日至7月4日可享指定套餐71折。（領展官方網站）

七一食肆優惠【7】太興——全日71折

全日堂食全單71折。



七一食肆優惠【8】敏華冰廳——全日71折

全日堂食全單71折。



七一食肆優惠【9】意樂＆Itamama——滿$71送食品或飲品／$7.1加配指定食品或飲品

優惠一：凡惠顧滿$71，送1款指定食品／飲品。優惠以每張單計算。

優惠二：凡惠顧任何一份套餐，可以$7.1加配指定1款食品／飲品，包括：柚子雞翼（2隻）、唐揚雞（3粒）、香烤粟米條（3條）、熱奶茶、照燒汁爆漿士雞肉丸（3粒）、炸薯條、是日餐湯。

＊優惠期由即日至7月1日，於上午11:30後開始。



七一食肆優惠【10】百份百——二人茶餐$71

二人茶餐$71，套餐包含焗肉醬意粉、紅豆西多士、五香脆雞翼（2隻）、2杯特飲。



七一食肆優惠【11】牛奶冰室——二人茶餐$71／晚市滿$71送針織袋

二人茶餐$71，套餐包含焗肉醬意粉、紅豆西多士、五香脆雞翼（2隻）、2杯特飲；晚市滿$100送牛奶針織袋一個，送完即止。茶餐於下午2:00-6:00供應。



七一食肆優惠【13】必勝客——滿$200／自取滿$150＋出示社交貼文送雞翼

於Pizza Hut堂食惠顧滿$200或以上 ; 到店外賣自取惠顧滿$150或以上，並出示指定社交貼文，即送原味／辣味雞翼一客（8隻）。優惠有效期由7月1日至8月31日。



七一食肆優惠【14】薄餅博士——滿$180＋出示社交貼文送Pizza

於PHD堂食／到店外賣自取惠顧滿$180或以上，並出示指定社交貼文，即送千島夏威夷普通批一個。優惠期由7月1日至8月31日。



於PHD堂食／到店外賣自取惠顧滿$180或以上，並出示指定社交貼文，即送千島夏威夷普通批一個。（Facebook@PHD HK）

七一食肆優惠【15】陶源酒家——指定套餐71折

優惠一：六品珍薈宴 （原價$698） 71折，折後$495（原價$698）。套餐包含六頭鮑魚伴椎茸（四份）、花膠山珍菜苗、古法蒸龍躉件、野竹笙鳳凰燕窩、貴妃文昌雞（半隻）、瑤柱蛋白炒飯。於上午11:00-晚上10:00供應。

優惠二：妙齡皇子乳鴿（一隻） 71折，折後$28.2（原價$39.8）。於上午11:00-晚上10:00供應。

優惠三：筍尖蝦餃皇71折，折後$29.8（原價$42）。於上午8:00-下午4:00供應。

優惠四：宮廷雞煲翅（約八兩翅）71折，折後$417（原價$588）。於上午11:00-晚上10:00供應。



上述優惠只限堂食，另收茶芥及加一服務費。 優惠期由7月1日至7月31日。



七一食肆優惠【16】富臨酒家——指定套餐71折

七一回歸宴享71折，折後$843（原價$1,188）。套餐包含上湯波士頓龍蝦伊麵 （約1斤）、竹笙海皇燴燕窩、家鄉蒸蝴蝶龍躉斑、美極頭抽海蝦、濃湯貴妃耳泡菜苗、湛江沙薑農家雞（一隻）、有機野米炒飯、精美糕點。套餐於晚上6:00-晚上10:00供應。優惠期由7月1日至7月31日。



七一食肆優惠【17】稻香／稻香．茶居／稻香超級漁港 ——指定套餐71折

於7月1日至7月31日，凡惠顧囍慶鮑魚全包宴可享71折優惠。



七一食肆優惠【18】牛角——指定套餐71折

牛角日本燒肉專門店：日本黑毛和牛燒肉宴2人前71折，折後$496.3（原價$699）。

牛角Buffet＆牛角放題實施店：北海道A4白老牛と海鮮Semi-Buffet71折，折後$445.9（原價$628）。

牛角J ：滿腹和牛海鮮定食71折，折後$154（原價$218）。



七一食肆優惠【19】Terrace in seaside——$7.1換購濟州柑橘乳酪

可以優惠價$7.1換購「濟州柑橘乳酪」一杯（原價$68）。 優惠期由即日至7月2日。



Terrace in seaside可以優惠價$7.1換購「濟州柑橘乳酪」一杯。（Instagram@terrace.in.seaside.hk）

七一食肆優惠【20】意粉屋——任何意粉、薄餅71折

即日至7月1日，於意粉屋惠顧任何意粉、薄餅類，享71折優惠。只限堂食及每檯限用優惠一次。



七一食肆優惠【21】上海姥姥——拉麵類、川菜類71折

即日至7月1日，惠顧上海姥姥拉麵類、川菜類即享71折優惠。只限堂食及每檯限用優惠一次。



七一食肆優惠【22】詠藜園四川菜館（黃大仙店）——長者獲贈豆漿一杯

65歲以上長者惠顧，可免費獲贈一杯豆漿。



七一食肆優惠【23】香港百樂酒店 Park Café——60歲或以上長者享68折自助餐下午茶／6折自助晚餐

優惠一：71折享用自助午餐。

優惠二：60歲或以上長者專享68折自助午餐優惠。

優惠三：71折享用下午茶自助餐。

優惠四：60歲或以上長者專享68折下午茶自助餐優惠（周六至周日）／6折享用自助晚餐（周一至周日）



上述優惠期由7月1日至7月31日



60歲或以上長者於香港百樂酒店 Park Café可享68折自助餐下午茶／6折自助晚餐。（香港百樂酒店官方圖片）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略（全文完）