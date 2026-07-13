香港按摩推介12大優惠｜旺角/尖沙咀/銅鑼灣/中環　SPA人均$349起

香港按摩店SPA推介優惠｜想歎五星級水療服務，其實只要懂得選擇，留在香港一樣可以平價享受頂級按摩！現時不少按摩店都有買1送1優惠，啱晒結伴同行。「好食玩飛」頻道已為大家精選12間香港按摩中心，包羅多個高性價比套餐，例如包歎無邊際泳池、送名牌下午茶及免費泊車等，最平人均只需$349，詳情即睇下文！



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香港按摩店/SPA推介【1】海洋公園萬豪酒店 THE SPA by HARNN｜泰國人氣香薰品牌／罕有親子SPA低至47折

放假想歎正宗泰式按摩，又不想花時間搭飛機或過關同人迫？位於黃竹坑香港海洋公園萬豪酒店的THE SPA by HARNN，作為全港首間引入泰國知名香薰品牌HARNN的水療中心，主打正宗泰式古法推拿配合天然植物精油，獨立套房更是充滿泰式度假風情，讓你在頌缽的沉穩聲頻與草本香氣包圍下放鬆心情！

對於經常坐Office而累積的肩頸僵硬，推介「90分鐘泰式香薰推油及頭肩頸按摩」，技師以獨特手法深層推開緊繃筋膜；療程後更可品嘗生花茶、水療小食及氣泡酒。如果想趁暑假帶小朋友去玩兼自肥，這裡更有罕見的親子1大1小按摩套票，人均只需$499起，即可雙雙享受60分鐘香薰油推拿，絕對是媽媽們的放鬆救星！由7月22日起至8月4日，指定套票更有獨家低至47折。

香港海洋公園萬豪酒店 THE SPA by HARNN

90分鐘泰式香薰推油及頭肩頸按摩

優惠價（1位）：$950｜原價$1,705

親子1大1小60分鐘泰式香薰油按摩套票

優惠價（2位）：$998起｜人均$499起｜原價$2,106.5

優惠期：7月22日起至8月4日

預約2小時度假SPA

香港海洋公園萬豪酒店

地址：香港海洋公園香港仔黃竹坑道180號



香港按摩店/SPA推介【2】沙田凱悅酒店Melo Spa｜海景／山景獨立房／任用泳池及免費泊車

位於沙田凱悅酒店的Melo Spa絕對是避世首選！9間獨立水療室分別面向吐露港海景或翠綠山景，部分更設有露天陽台，配合大自然園林景致，度假感十足。更吸引的是，只要惠顧指定按摩套餐，當日更可免費任用酒店的戶外恆溫泳池、桑拿及蒸氣室，為自己製造一個舒適的Me Time！輸入【SUMMER50】再減 $50

對於長期對著電腦、肩頸背痛的打工仔，首選半價的「75分鐘港式深層肌肉及頭部按摩」，技師結合瑞典式及指壓手法，放鬆緊繃肌肉，如果是情侶或閨蜜同行，則推介「雙人Melo特色按摩」，利用柚香草球及橘子精油紓緩神經。兩款套餐更包含免費泊車！

$980一鍵回血⚡

沙田凱悅酒店

Melo Spa港式深層肌肉按摩60分鐘＋頭部按摩15分鐘

優惠價（1位）：$980｜原價$2,192

雙人Melo特色按摩＋頭部按摩60分鐘

60分鐘優惠價（2位）：$2,148｜人均$1,074｜原價$4,298

90分鐘優惠價（2位）：$2,610｜人均$1,305｜原價$5,220

＊以上套餐均包當日免費使用健身中心、戶外恆溫泳池及熱療設施，以及送$300水療禮券

優惠期：即日至8月31日

立即預約

沙田凱悅酒店Melo Spa

地址：馬料水澤祥街18號



香港按摩店/SPA推介【3】香港W酒店 Bliss® Spa｜72樓無敵海景房／送名牌香水下午茶及香檳

想與閨蜜感受一次充滿儀式感的假期？位於香港W酒店72樓的Bliss®Spa坐擁開揚的維港景色，環境充滿空間感，向來是人氣之選。對於轉季皮膚乾燥或初老問題，首推「60分鐘魚子身體按摩或抗衰老護膚」，技師以細膩手法滋潤乾燥肌膚，療程更包手足熱蠟護理。

輸入【SUMMER10】再減 $100

如果想行程更加豐富，必選「雙人水療配下午茶」套票！完成30分鐘紓壓按摩後，可直接到WOOBAR享用聯乘知名香水品牌的「麝香花語」下午茶兼歎香檳。其中一大加分位，所有套餐均可免費任用海景活力按摩池及桑拿等熱療設施，還可額外加購位於酒店76樓的全港最高室外無邊際泳池打卡！立即來個Me-Time假期💖

香港W酒店

Bliss®Spa 60分鐘精選抗衰老護膚或魚子身體按摩

優惠價（1位）：$1,900｜原價$3,967

二人同行優惠價（2位）：$3,600｜人均$1,800｜原價$7,484

雙人水療30分鐘＋WOOBAR「麝香花語」下午茶

優惠價（2位）：$2,998｜人均$1,499｜原價$4,280

＊以上套餐均包指定香檳、水療護理禮券，及免費使用海景活力旋流按摩池及桑拿等熱療設施；每位另加$250可使用室外海景無邊際泳池和海景健身中心。

優惠期：即日至8月31日

立即預約

香港W酒店 Bliss® Spa

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓



香港按摩店/SPA推介【4】尖沙咀帝苑酒店Sky Club｜福布斯四星評級／低至47折

想趁放假為自己安排一個高質的Me Time，不妨試試尖沙咀帝苑酒店17樓的Sky Club！這間水療中心連續兩年榮獲福布斯旅遊指南四星評級，質素有保證。享受療程後，不但可以品嘗到酒店人氣名物「蝴蝶酥」配養生茶，指定套票更包含Crown Club單人午餐，連同當日免費任用桑拿及健身室，一次過包辦大半日的食買玩行程，指定套餐更低至47折！

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辦公室打工仔容易久坐不起，推介低至47折的「60分鐘Thalgo深海暖藍按摩」，理療師會以緩慢而深層的按壓手法，重點揉散深層肌肉的疲勞結節，促進血液循環；若遇上轉季皮膚乾燥，則可考慮「90分鐘Thalgo膠原蛋白面部護理」，為面部肌膚深層補水滋潤。

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尖沙咀帝苑酒店 Sky Club

Thalgo深海暖藍按摩60分鐘（包Crown Club單人午餐）

優惠價：$1,080｜原價$2,288

Thalgo膠原蛋白面部護理90分鐘

優惠價：$1,380｜原價$2,235

＊以上套餐均包當日水療中心桑拿及健身室通行証，及Sky Club養生茶配帝苑酒店蝴蝶酥

優惠期：即日至8月31日

立即預約💖

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店



香港按摩店/SPA推介【5】香港康得思酒店「川」水療中心｜多項國際水療大獎／水腫救星／低至73折

想尋找一個可以調理身心的避風港，位於香港康得思酒店的「川」水療中心絕對值得一試。這裡屢獲《Time Out 香港》及多項國際水療大獎，質素備受肯定。中心主打結合中醫五行及陰陽理論的療程，配合別具東方色彩的雅致裝潢，讓人不自覺放慢腳步。凡惠顧指定套餐即可獲贈「水療中心一日通行證」，讓你做完SPA可慢慢歎桑拿、蒸氣室及頂樓戶外泳池，超舒適！輸入獨家推廣碼【SUMMER100】再減$100

都市人經常熬夜或久坐，所以容易水腫，首推低至73折的「90分鐘淋巴按摩」，治療師會運用排毒紓壓精油，以輕柔手法推按，幫助身體排走多餘水分與毒素；若感覺全身僵硬疲憊，則推介「90分鐘深層抗累護理」，一次過包辦背部推油、草藥球熱敷按壓及面部深層潔淨，驅走長期的肌肉痠痛，重拾好氣息！

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香港康得思酒店「川」水療中心（Chuan Spa）

90分鐘淋巴按摩

優惠價：$1,240｜原價$1,705

90分鐘深層抗累護理（含45分鐘背部按摩、15分鐘草藥球及30分鐘面部護理）

優惠價：$1,200｜原價$1,650

＊以上套餐均包水療中心一日通行證、3小時免費泊車，及送$300療程禮券

優惠期：即日至8月31日

立即預約🥰

香港康得思酒店

地址：九龍旺角上海街555號康得思酒店41樓



香港按摩店/SPA推介【6】美麗華酒店Mira Spa｜屢獲世界水療大獎／任用無邊際泳池／半價

想在尖沙咀鬧市尋找一處高質的放鬆空間？位於美麗華酒店的Mira Spa，曾榮獲「世界水療大獎」的香港最佳酒店水療，並連續三年奪得香港最佳日間水療，現時指定的按摩療程推出半價優惠，在星期六、日及公眾假期同樣適用，超高性價比！而且療程更包攬酒店無邊際泳池、健身中心及水療設施的使用權，不到$1,000就能歎五星級水療服務。

預約奢華度假感SPA🥰

療程首推「60分鐘深層煥活按摩療程」，理療師會運用蘊含迷迭香及西柚成分的溫熱精油，推按緊繃的肌肉，促進血液循環。值得一提，中心貼心地安排同性別理療師進行全身護理，讓客人能安心放鬆享受整個療程！順帶一提，7月29至8月11日，Mira Spa將會有快閃買1送1優惠套餐推出！

美麗華酒店 Mira Spa

60分鐘深層煥活按摩療程

優惠價：$770｜原價$1,540

＊以上套餐包當日免費使用健身中心、無邊際泳池及水療設施；價目已包加一服務費

優惠期：即日至8月31日

立即預約🥰

Mira Hotel Spa

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 地庫B3



香港按摩店/SPA推介【7】瑰麗酒店Asaya Spa by Guerlain｜聯乘頂級法國品牌／療程包一日通行證

想好好犒賞勞碌工作的自己，位於香港瑰麗酒店的Asaya聯乘了法國知名護膚品牌Guerlain，主打度身訂造的護理體驗，環境幽雅寧靜。惠顧指定療程，即可獲贈一日通行證，讓你在療程前後慢慢享受高私隱度的活力按摩池及設備齊全的健身中心，沉浸在專屬自己的時光之中。除了經典的「60分鐘深層肌肉按摩」，亦首推「90分鐘玉凝絲柔亮肌護理」，療程為面部注入珍貴精華，深層滋潤乾燥肌膚，重拾透亮光澤！

輸入【SUMMER100】即減$100

瑰麗酒店 Asaya Spa by Guerlain

深層肌肉按摩60分鐘

星期一至四優惠價：$2,508

星期五至日及公眾假期優惠價：$2,838

玉凝絲柔亮肌護理90分鐘

星期一至四優惠價：$3,608

星期五至日及公眾假期優惠價：$3,938

＊以上套餐均包一日通行證，可免費使用活力按摩池及健身中心

優惠期：即日至8月31日

即搶星級SPA⚡

瑰麗酒店 Asaya Spa by Guerlain

地址：尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯（Victoria Dockside）6樓



香港按摩店/SPA推介【8】THANN Sanctuary｜獲選全球55佳SPA／純天然香薰按摩／85折

位於尖沙咀及銅鑼灣鬧市的THANN Sanctuary，啱晒一眾收工後想去放鬆的OL！這裡曾獲權威旅遊雜誌《Condé Nast Traveler》選為「全球55間最佳SPA」之一，全店更是採用泰國人氣品牌THANN的純天然護理產品，一踏入店內，淡淡的天然草本香氣撲鼻而來，配合柔和幽靜的環境，疲倦感瞬間全消！輸入【SUMMER50】即減 $50

專為疲勞上班族而設的「特色按摩」，提供90分鐘及120分鐘選擇。擁有豐富經驗的技師以專業手法，配合純天然香薰精油，揉散日積月累的肩頸勞損，釋放身體的疲憊感。現時指定分店更推出85折優惠！

THANN Sanctuary（尖沙咀海港城／銅鑼灣 Art Piece）

90分鐘特色按摩

優惠價：$1,088｜原價$1,280

120分鐘特色按摩

優惠價：$1,513｜原價$1,780

優惠期：即日至8月31日

立即預約💖

THANN Sanctuary

地址：尖沙咀廣東道11號海港城世界商業中心10樓1009-1011室／銅鑼灣勿地臣街3號Art Piece9-11樓



香港按摩店/SPA推介【9】Modern Thai｜20年經驗泰籍技師／頌缽靜心／歎正宗泰式糕點

想留在香港感受地道泰國風情，不妨試試這間位於尖沙咀鬧市的Modern Thai。店內主打正宗泰式按摩，由擁有超過20年經驗的泰籍專業技師主理，療程前更特設頌缽環節，以沉穩的聲頻幫你洗滌都市煩囂。完成療程後更可品嘗店方準備的泰式香茅茶、椰汁西米糕及斑蘭千層糕，享受猶如身處泰國般的體驗！輸入【SUMMER50】再減 $50

若經常久坐辦公室引致筋骨僵硬，推介「90分鐘傳統古法泰式按摩」，技師會以傳統拉筋手法，伸展並鬆開勞損的肌肉；若偏好溫和紓壓，則可選「90分鐘天然香薰精油按摩」，你可從五款自家萃取的天然精油中挑選心水香氣，配合技師柔和的推按手法，徹底釋放肩頸壓力。現時療程有優惠，每位只需$628！提提大家，7月22日至8月4日指定療程將推出快閃買1送1優惠！

Modern Thai

90分鐘傳統古法泰式按摩

優惠價：$543｜原價$638

90分鐘天然香薰精油按摩（包$50現金券）

優惠價：$628｜原價$688

＊以上套餐均包泰式香茅茶、椰汁西米糕及班蘭千層糕

優惠期：即日至8月31日

立即預約💖

Modern Thai

地址：尖沙咀廣東道82-84號流尚坊10樓



香港按摩店/SPA推介【10】銅鑼灣Me Time Massage｜4,000呎純白無印風／8折

在銅鑼灣逛街行到腳痠，或在港島區OT過後想立刻找個寧靜空間喘息？隱身於鬧市的Me Time Massage佔地兩層共4,000呎，主打純白無印風裝潢，踏入店內瞬間隔絕街頭喧囂！現時更推出8折優惠。

店內提供多款90分鐘深層護理，若想揉散全身痠痛結節，首推「全身穴位按摩」；若經常受水腫困擾，則可選「淋巴排毒按摩」，由專業技師推走體內多餘水分與毒素，假如想進一步紓緩深層肌肉繃緊，暖笠笠的「熱石按摩」絕對是驅走疲勞的首選！

Me Time Massage

全身穴位按摩90分鐘

優惠價：$574.4｜原價$718

淋巴排毒按摩90分鐘

優惠價：$654.4｜原價$818

熱石按摩90分鐘

優惠價：$734.4｜原價$918

優惠期：即日至8月31日

搶先預約Summer SPA💖

Me Time Massage

地址：銅鑼灣軒尼詩道451號地舖



香港按摩店/SPA推介【11】Queen's Beauty｜限量買1送1／人均$494／歎全新青檸SPA

出街熱到大汗淋漓，想搵個地方消暑兼鬆一鬆筋骨？在銅鑼灣及尖沙咀均有分店的 Queen's Beauty & Spa擁有23年經驗，佔地達4,000呎，最近推出全新的「120分鐘泰香青檸SPA」限量買1送1優惠，人均只需$494即可歎足兩小時！輸入【SUMMER50】再減 $50

療程先以「泰式青檸水力按摩池」洗走身上的黏膩與疲憊，接著理療師會用溫熱的泰式香茅草球，揉散日積月累的肩頸勞損，最後配合熱磁深層按摩疏通氣血，為身體徹底「充電」！若偏好靜態休息，則可考慮另一款「135分鐘漂浮之境SPA」，躺在溫水流動的無重力防水膜上享受按壓，配合瑞典式推拿排走體內多餘水分，助你瞬間紓緩沉重感。現時限量供應30套！預約兩小時度假SPA🥰

Queen's Beauty & Spa（銅鑼灣／尖沙咀）

全新120分鐘泰香青檸SPA（買1送1）

優惠價（2位）：$988｜人均$494｜原價$1,976

135分鐘漂浮之境SPA（買1送1）

優惠價（2位）：$988｜人均$494｜原價$1,976

＊135分鐘漂浮之境SPA包含15分鐘療程前準備及沐浴時間

優惠期：即日至8月31日（漂浮之境SPA限量30套，售完即止）

預約兩小時度假SPA🥰

Queen's Beauty & Spa

地址：尖沙咀加拿芬廣場1006室／銅鑼灣希慎道1號18樓1801室



香港按摩店/SPA推介【12】TONY BLACK SPA｜韓國人氣品牌首間美容中心／買1送1／人均$349起

想體驗正宗的韓式皮膚管理，不用飛到首爾！由韓國知名護膚品牌TONY MOLY引入香港的首間韓式美容護理中心TONY BLACK SPA，主打以專業的韓式手法，配合品牌旗下的護膚產品護理肌膚。現有買1送1優惠，人均只需$349即可歎足90分鐘療程，護理前後更會送上韓國花茶及特色茶點，安排相當貼心！輸入【SUMMER50】再減 $50

如果經常受緊張性頭痛或睡眠問題困擾，首推「90分鐘韓式紓活療癒護理」，不但可放鬆緊繃肌肉，更有韓式專業工具進行頭部撥筋及肩頸熱敷，刺激穴位以改善體內循環。此外，若想在對抗肌膚老化，亦可選「二人同行護理組合」，療程採用蘊含純度100%英國皇室認證的高級黑茶精油，配合紅外線溫感逆齡養生儀，深層滋潤乾燥肌膚，排走污垢！

此外，生日客戶惠顧黑茶護理組合，可享生日優惠價$1,047（2位），人均$523.5！

尖沙咀TONY BLACK SPA

90分鐘韓式紓活療癒護理（買1送1）

優惠價（2位）：$698｜人均$349｜原價$1,545

75分鐘韓式黑茶凝活護理組合＋45分鐘自選香薰按摩＋15分鐘韓國逆齡溫感養生光療

優惠價（2位）：$1,396｜人均$698｜原價$2,280

生日優惠價（2位）：$1,047 | 人均$523.5｜原價$2,280

以上套餐均尊享韓國花茶及特色茶點

優惠期：即日至8月31日

立即來個Summer Relax💖

TONY BLACK

地址：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室 | 銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心5樓503&505室



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