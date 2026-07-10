沙田萬怡酒店自助餐｜獨家買1送1！生蠔+蟹腳+金牌澳牛任食$193起

沙田萬怡酒店自助餐｜自助餐優惠｜買1送1｜沙田萬怡酒店自助餐獨家快閃買1送1優惠，加$100仲可以加多位，人均低至$192.5（包加一服務費），即可歎即開法國生蠔、龍蝦、鵝肝，以及榮獲世界牛排大賽金牌的南澳洲36°South牛肉！優惠至8月31日都適用，啱晒暑假前往！優惠期有限，售完即止，即看內文了解如何搶優惠！



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沙田萬怡酒店自助餐買1送1｜暑假適用 最平人均$192.5

沙田萬怡酒店MoMo Café推出自助餐優惠，由2026年7月13日早上11:00至7月19日23:59，自助餐快閃買1送1，第3位亦只需加$100就可一同入座，即最平人均$192.5，便可歎優質自助餐！優惠兌換日期至2026年8月31日，暑假同樣適用！

沙田萬怡酒店MoMo Café 快閃買1送1

開售時間：2026年7月13日早上11時至7月19日

優惠兌換日期：2026年7月14日至8月31日

👉🏻7月13日早上11時開賣

沙田萬怡酒店MoMo Café裝修現代化，光線充足，設有沙發座位及獨立貴賓房，環境寬敞舒適，適合家庭聚會與朋友用餐！

👉🏻加$100多1位

沙田萬怡酒店自助餐買1送1｜一個價錢歎盡東南亞多國風味

沙田萬怡酒店MoMo Café推出全新「東南亞風味巡禮自助晚餐」，一個價錢就可歎盡印尼參巴醬烤盲鰽魚柳、馬來肉骨茶，泰式椰子雞湯及大頭蝦冬蔭功，啱晒喜歡東南亞美食的朋友！

當中首推即叫即煮的大頭蝦冬蔭功，酸辣鮮香的湯底配上肉質爽彈的大頭蝦，極具層次，讓你瞬間胃口大開！除了東南亞風味，大廚亦精心準備了金黃邪惡的鹹蛋黃炒魷及肉質鮮嫩的清蒸沙巴龍躉，款式極度豐富。

👉🏻7月13日早上11時開賣

至於冰鎮海鮮與刺身區更是回本之選，不但可任吃新鮮即開生蠔，而且還有鮮甜多汁的波士頓龍蝦、鱈蟹腳、麵包蟹、翡翠螺等；刺身方面更會升級供應甘香的紅蝦及油甘魚，海鮮控一定大滿足！

沙田萬怡酒店自助餐買1送1（官方圖片）

沙田萬怡酒店自助餐｜金牌烤澳洲36°South MB2+肩胛肉

食肉獸則不能錯過即叫即切區，主打屢獲世界牛排挑戰賽金牌的烤澳洲36°South MB2+肩胛肉及香煎鵝肝。牛肉肉質軟嫩、牛脂香氣濃郁；加上入口即溶的香煎鵝肝配黑醋汁，保證讓你不停Encore！

👉🏻7月13日早上11時開賣

沙田萬怡酒店自助餐｜晚市獨家即製斑蘭梳乎厘班戟

晚市獨家供應即製斑蘭梳乎厘班戟及泰式奶茶凍配黑糖丸子，加上近年大熱、口感豐富的杜拜開心果慕絲蛋糕及榴槤乳酪慕絲蛋糕，連同紅白清酒及啤酒無限暢飲。現時更有快閃買1送1優惠，低至人均$442.8起，性價比極高！

👉🏻7月13日早上11時開賣

沙田萬怡酒店自助餐買1送1（官方圖片）

沙田萬怡酒店｜「東南亞風味巡禮」自助晚餐

優惠價（3位）：$985.6起｜人均$328.5起｜原價$2,435.4起

優惠價（2位）：$885.6起｜人均$442.8起｜原價$1,623.6起

👉🏻即搶自助餐抵食優惠

沙田萬怡酒店自助餐買1送1｜自助午餐人均$192.5起！同樣歎生蠔＋金牌澳牛

如果想趁中午時段與家人朋友相聚，自助午餐亦十分抵玩，同樣有買1送1；及加$100多一位優惠！只需人均$192.5起，一樣可以任食新鮮即開生蠔、紐西蘭青口及各式刺身。值得一提，午市依然保留了回本必吃的烤澳洲36°South MB2+肩胛肉，配上越式香茅雞扒、泰式炒金邊粉，甚至是暖胃的現煮沙田雞粥等多國美食，保證食到回本！

👉🏻加$100多1位

沙田萬怡酒店自助餐買1送1（官方圖片）

除了一系列澳洲36°South牛肉料理及各式刺身，餐廳更有多款東南亞及多國熱食，包括60度慢煮豬柳、即煮泰式椰子雞湯、沙田雞粥等，重點推介60度慢煮豬柳，大廚採用低溫慢煮技術鎖住肉汁，令肉質保持軟嫩，兼帶有天然鹹味，做到「慢工出細貨」，食肉獸必試；若想吃點暖胃美食，更不能錯過充滿地道風味的現煮沙田雞粥！

👉🏻加$100多1位

最後當然要以精緻甜品作結！午市甜品區同樣充滿東南亞與中式風情，必試清甜消暑的楊枝甘露椰子布甸，以及帶有陣陣清香的桂花酒釀糍粑，同場亦有滑溜的自家製豆腐花及焗葡撻等，選擇十分豐富！

沙田萬怡酒店｜「東南亞風味巡禮」自助午餐

優惠價（3位）：$577.6起｜人均$192.5起｜原價$1,313.4起

優惠價（2位）：$477.6起｜人均$238.8起｜原價$875.6起

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香港沙田萬怡酒店 MoMo Café

地址：新界沙田安平街1號2樓



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