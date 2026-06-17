Lookfantastic HK攻略｜PromoCode/最新優惠入手香水、美妝品

【LOOKFANTASTIC網購攻略】作為歐洲頂尖的美容購物網站，LOOKFANTASTIC 不僅匯聚了眾多頂級與奢華美妝品牌，更時常推出折扣和優惠碼。本篇攻略將帶你深入了解 Lookfantastic，從品牌介紹、運費政策、退貨流程，到如何活用 Promo Code 掌握最新優惠，助你輕鬆以 5 折甚至更低的價格，將香水、美妝品帶回家！



LOOKFANTASTIC 是歐洲排名第一的線上美妝購物平台，致力於提供優質和奢華的美容產品。它擁有超過 660 個知名品牌，提供廣泛的護膚、護髮、香水和化妝品選擇，從大牌到小眾寶藏，應有盡有。

必買美妝品牌：Aesop｜La Mer｜Gucci Beauty｜Prada Makeup｜Clé de Peau Beauté

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Lookfantastic 香港運費詳情

標準配送 ： 費用為 £7.00 英鎊。這是最基本的配送選項，適合不趕時間的訂單。

追蹤配送： 費用為 £9.00 英鎊。此選項提供包裹追蹤功能，讓你能隨時掌握訂單狀態，更安心。

特快配送： 費用為 £18.00 英鎊。如果你急於收到心儀的商品，可以選擇此服務，以最快的速度收到包裹。

*建議在結帳時留意是否有免運費的優惠活動，Lookfantastic 經常會推出滿額免運的促銷，屆時就能省下運費！

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Lookfantastic 香港退貨：30 天無憂退貨

退貨期限： 從收到商品之日起算，你可在 30 天內申請退貨。

退貨條件： 所有退貨商品都必須保持原始狀態，這表示它們必須是未開封、未使用且所有封條完好無損。

損壞、故障或錯誤商品： 如果你收到損壞、故障或錯誤的商品，請透過「我的帳戶 (My Account)」聯絡客服團隊，他們會根據個別情況為你解決問題。務必提供照片或影片證明，以協助客服團隊盡快處理你的索賠。

不提供換貨： 請注意，Lookfantastic 不提供直接換貨服務。如果你需要更換商品，你需要重新下一個新訂單，並將原有商品退回以獲得退款。

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