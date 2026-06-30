iHerb/屈臣氏/Dyson網店優惠2026｜7月折扣 HK01獨家優惠碼
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1. iHerb 優惠碼
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優惠期：2026年6月1日 至 2026年6月30日
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優惠期：2026年7月1日 至 2026年7月31日
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Doctor's Best 產品 7 折優惠
優惠期：2026年6月1日 至 2026年6月30日
優惠碼：DRB7Q2
指定產品買兩件，第二件 2 折
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2. Dyson 優惠
Dyson 週年慶｜購買指定產品，低至62折，最高節省高達$2,300
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3. Trip.com 優惠
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4. Agoda 優惠
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5. Watsons 屈臣氏網店優惠
限定感謝祭｜易賞錢會員購滿HK$1,099輸入優惠碼可享送屈仔限定版迷你相機
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優惠碼👉🏻CAMERA1099
6. Watsons Wine屈臣氏酒窖網店優惠
120 款熱賣葡萄酒可享低至HK$95優惠
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新用戶首次消費可免費獲贈指定美酒一支
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7. 百佳網店優惠
首單網購店取購滿$100，輸入優惠碼即減$20
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優惠碼👉🏻CNC26
百佳網店購滿$399即享免費送貨
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8. Adidas 優惠
折上折特別優惠｜減價商品購買2件可享額外8折優惠
購買3件或以上可享額外75折優惠
優惠期：2026年6月18日 至 7月2日
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指定 Adidas 折扣產品低至 5 折
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9. Harvey Nichols 優惠
會員特別優惠｜會員購買美妝商品可享 85 折優惠
優惠期：2026年6月24日 至 7月1日
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夏季特別優惠｜正價時尚及美妝商品輸入優惠碼可享85折優惠，消費滿£300可享8折優惠。
優惠期：2026年6月25日10AM 至 7月7日10AM
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減價貨品限時折上折｜減價貨品，輸入優惠碼可享額外9折優惠
優惠期：2026年6月26日 至 7月31日
優惠碼👉🏻EXTRA10
10. Olive Young 優惠
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11. Samsung 三星網店優惠
父親節官網優惠｜指定款式低至 49折
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12. Swarovski 優惠
SS26 Sale特別優惠｜精選款式可享低至 6 折優惠
優惠期：2026年5月30日 至 2026年7月8日
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13. Crocs 優惠
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優惠期：2026年6月1日 至 2026年6月22日
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14. Lanecrawford.com 連卡佛優惠
SS26大減價特別優惠｜優惠至 4 折，購買指定特價商品，額外可享最高 75 折優惠
優惠期：即日起 至 2026年7月1日
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15. CHARLES & KEITH 優惠
減價商品可享低至 5 折優惠
優惠期：2026年6月19日 至 2026年7月12日
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16. Teva 優惠
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17. ITeSHOP 優惠
SS26優惠｜低至5折優惠，購買2件指定產品可享額外88折優惠
優惠期：2026年6月11日 至 2026年6月25日
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18. Elemis 優惠
新會員優惠｜尊享首購 8 折+迎新禮品 (價值 HK $560)
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19. Lookfantastic.com 優惠
限時優惠 | 指定產品優惠碼低至 75 折
優惠期：2026年6月5日 至 2026年6月8日
低至75折優惠碼👉🏻TREAT 精選8折優惠碼👉🏻FLASH
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20. Columbia HK 優惠
6月獨家優惠 | 購買任何產品輸入優惠碼，可享額外 85 折
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21. Casetify 優惠
新會員優惠｜首次註冊會員並購物立享 9 折
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22. 周生生優惠
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