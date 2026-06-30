iHerb/屈臣氏/Dyson網店優惠2026｜7月折扣 HK01獨家優惠碼

網店優惠碼2026！iHerb/Adidas/百佳網購等各大網店推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！

1. iHerb 優惠碼

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優惠期：2026年7月1日 至 2026年7月31日

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Doctor's Best 產品 7 折優惠

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指定產品買兩件，第二件 2 折

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2. Dyson 優惠

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3. Trip.com 優惠

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4. Agoda 優惠

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5. Watsons 屈臣氏網店優惠

限定感謝祭｜易賞錢會員購滿HK$1,099輸入優惠碼可享送屈仔限定版迷你相機

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優惠碼👉🏻CAMERA1099

6. Watsons Wine屈臣氏酒窖網店優惠

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新用戶首次消費可免費獲贈指定美酒一支

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7. 百佳網店優惠

首單網購店取購滿$100，輸入優惠碼即減$20

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優惠碼👉🏻CNC26

百佳網店購滿$399即享免費送貨

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8. Adidas 優惠

折上折特別優惠｜減價商品購買2件可享額外8折優惠

購買3件或以上可享額外75折優惠

優惠期：2026年6月18日 至 7月2日

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指定 Adidas 折扣產品低至 5 折

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9. Harvey Nichols 優惠

會員特別優惠｜會員購買美妝商品可享 85 折優惠

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夏季特別優惠｜正價時尚及美妝商品輸入優惠碼可享85折優惠，消費滿£300可享8折優惠。

優惠期：2026年6月25日10AM 至 7月7日10AM

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減價貨品限時折上折｜減價貨品，輸入優惠碼可享額外9折優惠

優惠期：2026年6月26日 至 7月31日

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10. Olive Young 優惠

T新會員限定｜首購 & Baby會員購物即享 30%折扣

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11. Samsung 三星網店優惠

父親節官網優惠｜指定款式低至 49折

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12. Swarovski 優惠

SS26 Sale特別優惠｜精選款式可享低至 6 折優惠

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14. Lanecrawford.com 連卡佛優惠

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15. CHARLES & KEITH 優惠

減價商品可享低至 5 折優惠

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16. Teva 優惠

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17. ITeSHOP 優惠

SS26優惠｜低至5折優惠，購買2件指定產品可享額外88折優惠

優惠期：2026年6月11日 至 2026年6月25日

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18. Elemis 優惠

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19. Lookfantastic.com 優惠

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