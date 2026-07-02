打風｜熱帶氣旋逼港連下9日雨　花王教洗衫晾衫6招防罨快乾牛仔褲

打風｜天文台｜天文台指位於南海中部的熱帶氣旋已進入本港800公里範圍內，預料會在今明兩日（2、3日）逐漸增強。受其影響，本港風勢頗大，天氣漸轉不穩定，有狂風驟雨及雷暴。此外，周末至下周初本港風勢仍然頗大，間中有大驟雨及狂風雷暴。

連日下雨，許多人洗完衣服後，都會晾在室內，避免衣服遭雨水淋濕。然而，晾在屋內的衣服也容易引起罨味，同樣惱人。日本清潔品牌花王就分享了6個室內晾衫防止罨味的技巧，除了善用抽濕機，原來不當洗衣都會產生異味，不少人更用了錯的方法晾牛仔褲，即看下文了解更多！



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位於南海中部的熱帶氣旋已進入本港800公里範圍。（天文台截圖）

天文台指熱帶氣旋進入本港800公里 料一連九日雨

位於南海中部的熱帶氣旋已進入本港800公里範圍內，天文台發出一號戒備信號。天文台預料，熱帶氣旋會在今明兩日逐漸增強並大致移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大，天氣漸轉不穩定，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

此外，本港受活躍偏南氣流影響，周末至下周初廣東沿岸風勢仍然頗大，間中有大驟雨及狂風雷暴。據九天天氣預報，本港今日至下周五（10日），一連九日有雨。

據九天天氣預報，本港今日至下周五（10日），一連九日有雨。（天文台截圖）

洗衫／晾衫方法【1】避免過分堆積衣物

為了減少洗衣次數，部分人可能會把衣服堆積起來才洗。花王就表示，衣物堆疊起來容易變髒並滋生細菌，因此應盡量多洗衣服。

洗衫／晾衫方法【2】洗衣機只放70％衣物

為減少洗衣次數，部分家庭可能會把衣服塞滿洗衣機。然而，花王指出此舉動會妨礙到衣物在洗衣機桶內正常移動，影響去除污垢的效果，而合理的份量是可以看到洗衣機滾筒的頂部。

切勿把衣服塞滿洗衣機。（小紅書@MouMou）

洗衫／晾衫方法【3】衣物之間騰出空間

在室內晾乾衣物時，如果衣物與其他衣物距離較近，晾乾時間會較長。請確保衣物之間留出一些空間，避免衣物重疊。

洗衫／晾衫方法【4】善用風扇

晾衫時除了使用空調或抽濕機，更可把風扇或抽氣扇直接吹向衣服，令空氣更流通，加速晾乾衣服。

把風扇或抽氣扇直接吹向衣服，令空氣更流通，加速晾乾衣服。（小紅書＠小紅薯63100326）

洗衫／晾衫方法【5】厚衫倒轉晾，牛仔褲翻面晾

花王亦特別列出厚運動衫、牛仔褲及毛巾的特別晾曬方法，更有效令這三種難乾衣物快速晾乾。

首先，厚運動衫和連帽衫應倒過來晾乾，從而避免腋下和帽子等區域重疊。而厚褲子、牛仔褲、裙子等衣物應翻面晾乾，方便口袋晾乾，並掛在筒型衣架上，以利空氣流通。最後，應避免重疊浴巾，並善用衣架令毛巾大面積暴露在空氣中。

洗衫／晾衫方法【6】定期清潔洗衣機

以為是洗衫晾衫問題？其實是洗衣機作怪！通風不良會導致滾筒背面更容易滋生黴菌，進而產生異味。花王就建議應每3個月清潔洗衣機滾筒，詳細方法可看以下文章！

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