長者優惠超市13大｜樂悠咭/長者咭可享　惠康/百佳/HKTVmall/Aeon

長者優惠超市｜長者到超市購物有什麼優惠？其實老友記只要出示長者咭或樂悠咭，就能享有相關折扣及福利，優惠涵蓋百佳、惠康、大生、759阿信屋、HKTVmall等多間遍佈港九新界的知名連鎖品牌。《香港01》好食玩飛頻道已為大家整合13大有長者優惠的超市，讓各位老友記在日常生活節省更多開支！



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長者在超級市場有什麼優惠？

長者樂悠咭優惠【1】HKTVmall——門市$15減$2／$50迎新優惠券／網購95折+長者會員價產品+$0免運

長者以長者咭於門市登記成為HKTVmall長者會會員，可享$50迎新網購優惠券、門市單價$15以上產品每件減$2。此外，會員逢星期三可享網購95折；逢星期三至五更有精選長者會員價產品；以及$0免運到門市自取，或滿$200免運送到府上。

長者樂悠咭優惠【2】百佳／Fusion／Taste——滿$30減$2／逢星期三享9折／會員送金奇異果2個＋燕麥片

優惠1：即日至7月16日，易賞錢推出全新「樂賞會」會員計劃，長者成為會員後，即可免費獲贈紐西蘭金奇異果2個；若於百佳消費，更可額外隨機獲贈「SELECT佳之選」高纖燕麥片（200克）一包。

此外，會員每日前往百佳、屈臣氏及豐澤指定分店內的「樂賞站」，使用印有「樂賞站」標誌的拍卡機，然後拍八達通樂悠咭，即可賺取$2優惠。優惠可用於即日的消費。當會員在百佳旗下的超市或屈臣氏門市購物滿$30，便會自動扣減$2。

樂賞站分店名單

入會方法：

長者帶同樂悠咭到任何一間百佳、屈臣氏及豐澤，於收銀處或客戶服務部向職員表示有意入會／用樂悠咭綁定易賞錢會員後自動加入。



優惠2：長者憑長者咭，逢星期三在百佳或百佳旗下的超市，選購超值牌、佳之選或金御膳系列產品，可享受全單9折優惠。

百佳旗下品牌：Express、Fusion、Gourmet、PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE、SUPADEPA、International、Taste



長者樂悠咭優惠【3】惠康——逢星期三享9折

60歲及以上的長者，逢星期三在惠康購買自家品牌產品，憑長者咭／樂悠咭，可享受全單9折優惠。

長者樂悠咭優惠【4】一田超市——逢星期四指定產品滿$50享95折

長者逢星期四於全線一田及每日一田YATADAY購買油米麵產品滿$50以上即享95折優惠，提提大家，需要以樂悠咭支付所有款項。

逢星期四，購買油米麵產品滿$50以上即享95折優惠。（資料圖片）

長者樂悠咭優惠【5】AEON——黃金朝市貨品額外95折

每月的第二及第四個星期日，AEON由開店至下午1時，都會舉行「黃金朝市」，AEON會員使用樂悠咭購買「黃金朝市」相關產品可享額外95折。但要留意，商品須以樂悠咭全數支付。

長者樂悠咭優惠【6】優品360°——逢星期二指定品牌商品95折

即日至12月31日，逢星期二，長者出示長者咭或樂悠咭，購買Familie、PANDO、Kalbarri品牌的貨品，可享95折。

長者樂悠咭優惠【7】大生——逢星期三1點前消費滿$100享95折

即日至12月30日，逢星期三下午1時前在大生購物滿$100，用樂悠咭付款，即享全單95折，指定酒品及禮券除外。每張八達通每日限用優惠一次，不可與其他優惠同時使用。

逢星期三下午1時前嚟大生購物滿$100，用樂悠咭付款，即享全單95折。（領展）

長者樂悠咭優惠【8】759阿信屋——全場貨品77折

由即日起至12月31日，老友記使用樂悠咭於759阿信屋購物，可享全場貨品77折。優惠不包括折實價、換購價、二件價、三件價、四件價、買一送一、買二送一、熱賣速銷、特別優惠、次品、清貨價貨品及標明不享額外折扣之貨品。

老友記使用樂悠咭於759阿信屋購物，可享全場貨品77折。（領展）

長者樂悠咭優惠【9】APITA／UNY ── 指定分店買滿$100享95折

即日起至12月31日，老友記在APITA，以及UNY樂富店、元朗店及將軍澳店，買滿$100並以樂悠咭付款，可享95折。（優惠不適用於11月9日）

指定分店滿$100並以樂悠咭付款，可享95折。（官方圖片）

長者樂悠咭優惠【10】寶達食品超市——逢星期三下午4時前急凍食品88折

逢星期三下午4時前，長者憑長者咭或樂悠咭，於寶達食品超市購買急凍食品，可享88折優惠。

長者憑長者咭或樂悠咭，逢星期三下午4時前，於寶達食品超市購買急凍食品有88折。（領展）

長者樂悠咭優惠【11】營多東南亞美食市場——9折

長者憑長者咭，可享9折優惠，但要留意，相關優惠不適用於電話卡及特價貨品。

長者樂悠咭優惠【12】3hreesixty——9折

3hreesixty主打有機食品，逢星期三，長者憑長者咭／樂悠咭購買自家品牌可享9折。

長者樂悠咭優惠【13】家園便利店——會員可享貼近來貨價的優惠

家園便利店為非牟利連鎖超級市場。65歲或以上的香港永久居民，只要登記成為家園便利店會員，購買商品即可享貼近來貨價的優惠。

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