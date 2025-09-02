長者咭優惠94大｜餐廳+購物 百佳減$65/銀杏館$1飲茶/美心75折
長者咭優惠｜老友記有著數！長者只要持有長者咭，其實在吃喝玩樂方面有不少優惠！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合飲食、零售、超級市場、娛樂4大範疇的長者優惠，當中買眼鏡低至6折；買戲飛低至$20；銀杏館還有$2小菜、$1茶位以及$38半自助餐優惠；以及美心早午晚市都有減價優惠，想知更多即睇下文。
長者優惠｜飲食篇
長者優惠餐廳【1】銀杏館 ── $2小菜／半自助午餐$38起／$1茗茶＋點心低至$2／長者85折
社企餐廳銀杏館價錢便宜，食物標榜無味精、無激素，而且採用有機菜烹調，深受老友記歡迎。銀杏館近年除了推出低至$38午市自助餐及$2小菜優惠外，最近更提供一盅兩件的點心，而且還有早市親民優惠！
銀杏館各分店優惠一覽：
【1】油塘分店：還推出午市半自助餐優惠，老友記可以低至$38優惠價，自選一款主菜，如鑊氣小炒、蒸飯及特色麵食等，還可以任食沙律、白飯、粥、湯或咖啡。供應時間為每日下午1時至3時。
【2】油麻地、太古、油塘分店：使用樂悠咭，可以$2換領特定菜式一份（4月-12月份菜式為古法冰梅骨、懷舊咖喱三寶）。
【3】油麻地、太古分店：茗茶只需$1，蛋點$2起。另外，長者飲茶更有額外85折優惠。
地址：油麻地彌敦道385號平安大樓1樓20號舖（油麻地分店）／油塘天台花園R01鋪大本型（油塘分店）／鰂魚涌基利路7號太吉樓（太古分店）
長者優惠餐廳【2】富臨皇宮 ── 早茶、午市、下午茶$2茶芥
富臨皇宮黃大仙分店推出長者優惠！60歲或以上持有樂悠咭的老友記，於早茶、午市以及下午茶時段，只要入座前出示樂悠咭，即可享$2茶芥！
地址：九龍黃大仙龍翔道120號新光中心3樓
長者優惠餐廳【3】襟江酒家 ── 早茶$2茶位＋免加一
擁有逾百年歷史的襟江酒家，推出早茶$2茶位兼免加一優惠。老友記出示有效樂悠咭或長者咭，於早上10時前結帳離座，即可享有此優惠，同行者亦可共享！優惠不適用於星期六、日及公眾假期。
地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖電話
長者優惠餐廳【4】麥當勞
長者在早上11點前，只要憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上，即可免費獲贈脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。
另外，於早上11時點後，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈細即磨黑咖啡、細即磨白咖啡、細熱港式奶茶、中汽水，或中薯條一客（任選其一）。但要注意，長者優惠不可與其他優惠同時使用，亦不適用於星期六、日及公眾假期。
長者優惠餐廳【5】肯德基KFC
長者在早上11點後，憑長者咭惠顧滿$20，即可獲贈薯蓉1個。另外，憑長者咭惠顧滿$10即可獲贈熱奶茶或咖啡1杯。優惠不適用於星期六、日及公眾假期。
長者優惠餐廳【6】美心
優惠一：即日起至12月31日，以樂悠咭於香港美心MX晚市惠顧滿$60減$8。
優惠二：即日至12月31日，美心推出「長者日日享」優惠！長者憑長者咭、樂悠咭於早市或茶市期間惠顧任何食品，即可減$3；於午市或晚市惠顧任何食品，即可減$6。
優惠三：美心MX及美心Food²在每月的第一個星期四，都會有長者優惠日。下午5點後，憑長者咭、樂悠咭或長者八達通，晚市堂食或外賣可享75折優惠。優惠適用於美心MX全線分店，但不包括西九高鐵站及機場中場。
長者優惠餐廳【7】大家樂
茶市時間，憑長者咭或樂悠咭於堂食惠顧大家樂滿$40，可減$3。優惠期至12月31日。
長者餐廳優惠【8】大快活
長者憑長者咭或樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，任何正價惠顧即可享每次消費減$3現金優惠，每月更可享總值港幣$300的現金優惠。
長者優惠餐廳【9】太興 ── 燒鵝85折
即日至12月31日，憑樂悠咭於太興惠顧外賣自取太興原味燒鵝（上庄／下庄／半隻／全隻）可享85折。
長者優惠餐廳【10】敏華冰廳 ── 早餐9折
即日至12月31日，逢星期一至星期五上午10時至11時30分，憑樂悠咭於敏華冰廳惠顧任何早餐，可享9折優惠。優惠不適用於香港機場及山頂分店。
長者優惠餐廳【11】爭鮮── 滿指定金額可享9折
即日起至12月31日，長者凡於爭鮮迴轉消費滿$150，或於爭鮮外帶消費滿$100，並使用樂悠咭付款，可享9折。
長者優惠餐廳【12】堅信號 ── 早／茶市減$3
即日起至12月31日，老友記於堅信號早／茶市時段惠顧精選早晨套餐或下午茶套餐，可享$3。
長者優惠餐廳【13】陶源酒家 ── 秘制妙齡乳鴿優惠價$28
即日起至12月31日，老友記憑樂悠咭惠顧陶源酒家，可享優惠價$28（原價$68）購買秘制妙齡乳鴿一隻。
長者優惠餐廳【14】一粥麵
凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早或茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。
長者優惠餐廳【15】南記粉麵
長者出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。
長者優惠餐廳【16】譚仔三哥米線
長者憑樂悠咭於上午11時後惠顧譚仔三哥米線，自選一餸或以上的米線、過橋米線或素菜卷大纖米線（所有推廣米線除外），送青瓜小食一份或指定飲品一杯。
長者優惠餐廳【17】譚仔雲南米線
長者憑長者咭或樂悠咭於指定分店購買自選兩餸或以上米線，可減$8；購買任何米線，送冷或熱飲品一杯。提提大家，優惠不包括淨米線、過橋米線、素過小橋米線、學生餐、下午茶餐；以及特飲、限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水。
長者優惠餐廳【18】 榮華餅家
長者出示長者咭，購買標準價貨品可享9折優惠。注意，優惠不適用於機場分店、網上商店及其他臨時銷售點。
長者優惠餐廳【19】恆香老餅家
長者在付款前出示長者咭，均可享全單9折優惠。
長者優惠餐廳【20】香港聖安娜餅屋
長者購買麵包西餅可享95折優惠。（不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品）
長者優惠餐廳【21】美心西餅
長者憑長者咭購買任何麵包95折。
長者優惠餐廳【22】大班麵包西餅
長者憑長者咭購買麵包可享95折優惠。
長者優惠餐廳【23】奇華餅家
凡出示長者咭，正價購買產品滿$30 可享9折優惠。
長者優惠餐廳【24】必勝客 Pizza Hut
憑長者咭或樂悠咭於堂食惠顧下午茶套餐即可享$5折扣優惠，每位長者每次只能享用優惠一次。
長者優惠餐廳【25】薄餅博士 PHD
長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑長者卡或樂悠卡於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$3。
長者優惠餐廳【26】芝味鳥
長者憑長者咭或樂悠咭可享有9折優惠。
長者優惠餐廳【27】Jollibee 快樂蜂
長者憑長者咭可以優惠價$17購買3件班戟配熱飲（早上11:00前供應）、$16磨菇飯配熱飲及$27肉醬意粉配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。
長者優惠餐廳【28】錦麗
長者憑樂悠咭或長者咭全日於全線錦麗分店惠顧主食或套餐即可減$3。（以每張樂悠咭或長者咭計算）推廣期由即日至2025年12月31日， 優惠適用於星期一至日及公眾假期。
長者優惠餐廳【29】茶木‧台式休閒餐廳
憑樂悠咭或長者咭全日於全線茶木分店惠顧主食或套餐即可減$3。（以每張樂悠咭或長者咭計算）推廣期由即日至2025年12月31日， 優惠適用於星期一至日及公眾假期。
長者優惠餐廳【30】松記糖水店
長者憑長者咭於松記糖水店堂食，可享9折優惠。
長者優惠餐廳【31】 海天堂
長者憑長者咭或樂悠卡，以現金或電子支付購買正價產品滿$100，可享$25優惠。 注意不適用於購買禮券、現金券及產品券。優惠期至2025年12月31日。
長者優惠餐廳【32】鴻福堂
出示樂悠咭/長者咭/長者八達通到鴻福堂全線分店以正價購買指定產品，包括所有自家湯、自家涼茶、健康茶、功效茶、龜苓膏、豆漿及甘露系列可享8折優惠。優惠期直至2025年12月31日。
長者優惠餐廳【33】 牛大人
長者可享用「長者優惠」價錢光顧火鍋套餐。
長者優惠餐廳【34】Pacific Coffee
長者只要出示長者咭，即享餐飲9折優惠。除爹核士街及日富里分店外，其他分店均可使用。優惠只限購買手調飲品或食品，不適用於購買小商品、寄賣商品、咖啡機、咖啡豆或咖啡膠囊。
長者優惠｜保健品篇
長者咭優惠【35】樓上
長者咭持有人獲金咭會員優惠。
長者咭優惠【36】好棧
逢星期三，買滿$100即減$5，長者可以優惠價$3購買好棧龜苓膏（原味）單個裝。以上優惠需出示長者咭。
長者咭優惠【37】大棧
指定貨品享長者優惠價，請以電話查詢。
長者咭優惠【38】盞記燕窩專門店
長者咭持有人購物滿$500，可免費成為會員（普通必須滿$1,000）。另外，長者咭持有人購買任何乾貨燕窩9折。
長者咭優惠【39】樂道三七
特價優惠。請以電話查詢。
長者咭優惠【40】裕華保健坊
正價9折。不適用於公價、減價、特別優惠及合作專櫃商品。
長者咭優惠【41】健怡坊
滿$100享95折。折實價、公價及特價品除外。
長者咭優惠【42】余仁生(香港)有限公司
正價貨品95折優惠。
長者咭優惠【43】維特健靈
持長者咭人仕購物可享獲贈免費會藉和以會員價購物優惠。
長者咭優惠【44】北京同仁堂
「益視茶」7折優惠。
長者咭優惠【45】南北行
乾海味正價9折，參茸補品正價7折，印尼燕窩正價7折，中藥配劑正價8折，中成藥正價9折。
長者咭優惠【46】嗎哪有機站
主糧類直接會員價。代理產品及保健食品會價再95折。大減價期間及特價貨品除外。
長者咭優惠【47】仁御堂
每月逢星期三於仁御堂全線分店出示實體／電子長者咭，單一消費滿$100即可享95折。
長者咭優惠【48】安記海味
每次消費可獲2%即時折扣。
長者咭優惠【49】康維他
指定產品額外95折。
長者優惠｜超級市場篇
長者咭優惠【50】屈臣氏／百佳 ── 限時優惠慳高達$65 蔬果／日用品都有！
百佳超級市場及屈臣氏聯同易賞錢（MoneyBack）推出最新樂悠咭優惠，即日至10月7日，長者只要將樂悠咭綁定易賞錢的會員，將可享每星期（除星期三）指定折扣優惠！至於未曾成為會員、有實體咭或未將會員賬戶綁定易賞錢App的長者會員，亦可立即將「樂悠咭」綁定易賞錢賬戶，再以樂悠咭付款，即可享用優惠。
優惠詳情：
【1】即日至9月16日：於百佳購買新鮮蔬果滿$50減$5／於屈臣氏買Holland & Barrett精選維他命及保健食品，滿$250減$25
【2】9月18日至9月23日：於百佳購買買洗潔精、家居清潔用品滿$50減$5／於屈臣氏買中西藥品滿$150減$10
【3】9月25日至9月30日：於百佳購買餅乾產品滿$50減$5／於屈臣氏買屈臣氏自家品牌個人護理產品（紙品除外）滿$50減$5
【4】10月2日至10月7日：於百佳購買穀物早餐產品滿$50減$5／於屈臣氏買屈臣氏自家品牌紙品滿$50減$5
樂悠咭即時綁定易賞錢教學：
長者只需帶同樂悠咭到全線香港百佳超級市場或屈臣氏門市，即可即場綁定易賞錢賬戶，步驟如下︰
1：向收銀處職員出示樂悠咭，並於收銀處拍一拍，即可綁定樂悠咭；
2：最後提供手提電話號碼作登記。
長者咭優惠【51】759阿信屋 ── 全場貨品77折
由即日起至12月31日，老友記使用樂悠咭於759阿信屋購物，可享全場貨品77折。優惠不包括折實價、換購價、二件價、三件價、四件價、買一送一、買二送一、熱賣速銷、特別優惠、次品、清貨價貨品及標明不享額外折扣之貨品。
長者咭優惠【52】PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
長者咭優惠【53】Taste
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
長者咭優惠【54】惠康
逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於惠康門市購買自家品牌可享9折。
長者咭優惠【55】優品360
由即日至12月31日，長者逢星期二惠顧優品360任何一間分店，出示長者咭或樂悠咭購買指定的自家品牌產即享95折。
長者咭優惠【56】FoodVille
逢星期二，凡出示長者咭或樂悠咭購買指定的自家品牌產即享95折。優惠期至2025年12月31日。
長者咭優惠【57】Market Place
逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於Market Place門市購買自家品牌尊享9折。
長者咭優惠【58】Fusion
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
長者咭優惠【59】International
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
長者咭優惠【60】營多東南亞美食市場
憑長者咭，長者可享9折優惠，但不適用於電話卡及特價貨品。
長者咭優惠【61】華潤萬家
憑長者咭，長者可以特價購買精選貨品。
長者咭優惠【62】寶達食品超市
逢星期三下午4時前，憑長者咭／樂悠咭購買急凍貨品享有88折。
長者咭優惠【63】零食物語
憑長者咭購買正價貨品可獲9折優惠。
長者咭優惠【64】家園便利店
即時申請為會員，即享有貼近來貨價之會員優惠。
長者咭優惠【65】Express
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
長者咭優惠【66】SUPADEPA
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
長者咭優惠【67】Gourmet
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
長者咭優惠【68】3hreesixty
逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於3hreesixty門市購買自家品牌尊享9折。
長者優惠｜零售篇
長者咭優惠【69】實惠
逢星期四於Pricerite實惠門市購買家品滿$100，可享95折優惠。
長者咭優惠【70】Feather & Bone
逢星期三，購買水果及蔬菜享9折優惠。
長者咭優惠【71】眼鏡88
長者憑長者咭可享正價貨品9折優惠。優惠不適用於Cartier品牌眼鏡產品、藥水、真金眼鏡及特價貨品（包括套餐優惠）或雜項。
長者咭優惠【72】亮視點
長者憑長者咭凡購買正價鏡片滿$1,000，享$150優惠；滿$2,000可享$350優惠；滿$3,000享$600優惠。
長者咭優惠【73】潮流天地 Image Optical
正價鏡架及太陽眼鏡6折。優惠不適用於即棄隱形眼鏡、藥水、雜項、公價及指定品牌貨品，包括999.9、Lindberg、Cartier、Oakley、Rayban、Mykita 及 Bape。
長者咭優惠【74】HKTVmall
長者以長者咭於門市登記成為HKTVmall長者會會員，可享以下優惠：$50迎新網購優惠coupon、門市單價$15以上產品每件減$2 、逢星期三網購95折、每周三至五精選長者會員價產品、網購低門檻免運滿$50可免運到門市自取／滿$200可免運送到屋企。
長者咭優惠【75】永安百貨
指定貨品85折至95折，但特價貨品除外。此外，逢星期一及二於指定部門購買指定貨品可享額外95折。
長者咭優惠【76】裕華國貨百貨店
正價商品9折。不適用於公價、減價、特別優惠、超市及合作專櫃商品。
長者咭優惠【77】歌婷澳洲床上用品
長者憑長者咭可享88折，詳情可致電2429 9397查詢。
長者優惠｜娛樂篇
長者咭優惠【78】香港迪士尼樂園
長者持有樂悠咭，可以$100購買迪士尼樂園標準一日門票。此外，長者可以優惠價$1,178、$2,058、$3,748分別購買「奇妙處處通」（樂園年票）銀卡、金卡及白金卡。
長者咭優惠【79】康文署豁下泳池
年滿60歲的長者，在星期一至五（公眾假期除外）可以優惠價$8入場費享用公眾游泳池；星期六、日及公眾假期則為$9。另外長者也可以$300優惠價購買泳池月票。
長者咭優惠【80】香港科學館門票
60歲或以上長者，可以優惠價$10購買香港科學館門票。
長者咭優惠【81】香港大富翁夢想世界
由即日至12月31日，長者用樂悠咭購買入場門票，可享半價優惠，同行者亦可享8折！
長者咭優惠【82】香港海洋公園
長者出示長者咭，可免費入場。
長者咭優惠【83】昂坪360
長者只要出示樂悠咭或香港長者咭，可以優惠價購買昂坪360單程或來回纜車門票。
來回纜車車票：
標準車廂：$155
水晶車廂：$235
一程水晶車廂／一程標準車廂：$195
一程全景纜車／一程標準車廂：$280
單程纜車門票：
標準車廂：$105
水晶車廂：$145
長者咭優惠【84】香港海事博物館
60歲或以上長者，只要出示身份證明文件，即可以優惠價$15購買香港海事博物館門票。
長者咭優惠【85】Ｍ+博物館
60歲或以上長者可以優惠價$60購買標準門票；$300成為全年會籍的M+長者會員。長者會員可無限次免費進入標準門票指定展覽、每個會籍年度可獲免費特別展覽禮券3張、使用指定優惠碼購買戲曲中心茶館劇院之「粵・樂・茶韻」門票，可享85折等優惠，詳情可瀏覽官方網頁。
長者咭優惠【86】濕地公園
65歲或以上長者，可以半價優惠，即$15購買濕地公園標準門票。
長者咭優惠【87】故宮文化博物館
60歲或以上長者，購買標準門票、全館通行門票及特別展覽門票均可享有半價優惠。門票由$45起。
長者咭優惠【88】嘉道理農場暨植物園
60歲或以上長者，只要出示身份證明文件，即可以優惠價$20入場參觀。
長者咭優惠【89】香港摩天輪
長者可以優惠票價$10購買香港摩天輪門票。
長者咭優惠【90】香港杜莎夫人蠟像館
65歲或以上的長者，可以$220元購買香港杜莎夫人蠟像館＋來回山頂纜車二合一套票（蠟像館+來回山頂纜車）。
長者咭優惠【91】洲立影藝有限公司 MCL
長者年滿60歲或以上，可於全線MCL戲院享有以下優惠：
● $30購買下午1:30的2D場次戲票；
● $65購買下午1:30至下午11:29的2D場次戲票；
＊康怡戲院、Star Cinema、MCL新都城戲院、MCL德福戲院、MCL長沙灣戲院、MCL淘大戲院除外。
● 於康怡戲院、Star Cinema、MCL新都城戲院、MCL德福戲院、MCL長沙灣戲院及MCL淘大戲院可以$45購買下午1:30至下午11:29的2D場次戲票。
長者咭優惠【92】英皇戲院
60歲或以上的老友記，憑樂悠咭可於以下指定英皇戲院享有低至$25的電影首場優惠。
● 屯門新都商場、尖沙咀 iSQUARE、荃灣荃新天地：首場優惠$25。
● Plus+ 大圍圍方、將軍澳康城、馬鞍山新港城中心：首場優惠$30。
銅鑼灣時代廣場、中環娛樂行： 首場優惠$35。
長者咭優惠【93】百老匯
60歲或以上的老友記，憑樂悠咭於指定百老匯戲院購買首場門票，可享低至$25門票優惠。
● MOViE MOViE Cityplaza、B+ cinema MOKO、B+ cinema apm、PREMIERE ELEMENTS、百老匯電影中心、百老匯旺角、MY CINEMA YOHO MALL、百老匯葵 芳、百老匯荃灣、百老匯嘉湖購買首場電影門票：首場優惠$25。
● MOViE MOViE Pacific Place、PALACE ifc：首場優惠$35。
長者咭優惠【94】Cinema City
Cinema City有長者優惠，60歲以上的長者出示樂悠咭，可以優惠價$20購買首場2D電影門票；首場2D全景聲電影則為$30。非首場的場次，長者可享$38門票優惠，而2D全景聲電影亦可享$48優惠價。
（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略