網購信用卡12大｜Black Friday/HKTVmall/iHerb　最高現金回贈8%

網購信用卡｜近年不少信用卡都推出了網購回贈優惠，最高現金回贈更高達8%！今次《香港01》將會為大家精選全港最抵用的網購神卡，回贈最少4%起！日常網購買iHerb、HKTVmall都有回贈，事不宜遲馬上看介紹吧！



【01獨家免簽賬送5,000里】

📢經《香港01》指定連結申請信用卡，新舊客戶毋須簽賬即送5,000里數！🎁全新客戶更可享首年免年費✨ 達成指定簽賬任務更可獲120,000里，夠換5套日本來回機票✈️

🔗立即申請✈️

網購已經融入人們的生活。（unsplash）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

由於銀行不時會修改優惠條款或推廣，因此下列介紹會列明推廣期，至於推廣期後的優惠會否更改或取消，則視乎銀行決定。

網購信用卡【1】渣打銀行 —— 渣打國泰Mastercard／外賣平台、酒店、外幣$4=1里／無上限里數回贈

渣打國泰Mastercard—食肆$4/里

如果喜歡儲里數，不妨申請渣打國泰Mastercard！雖然本地網購只有$6=1里，但如果以外幣結算的海外網購，就會升級成「海外簽賬」享有$4=1里，平日喜歡在Amazon、Gmarket掃貨就非常抵用。而且平日經常叫外賣，在網上外賣平台（如Foodpanda）下單，都可以享有「餐飲」類別的回贈，高達$4=1里。網上訂酒店就會升級為「酒店」類別，同樣享$4=1里。而且回贈無上限，簽幾多都有里數回贈，絕對是張網購必用信用卡！

【01獨家免簽賬送5,000里】

📢經《香港01》指定連結申請信用卡，新舊客戶毋須簽賬即送5,000里數！🎁全新客戶更可享首年免年費✨ 達成指定簽賬任務更可獲120,000里，夠換5套日本來回機票✈️

🔗立即申請✈️

網購信用卡【2】DBS Black World Mastercard —— 低至HK$2 = 1里數

DBS Black World Mastercard同樣是一張海外網購兼旅遊必備的好卡，無須登記兼無簽賬金額要求，即可享海外簽賬HK$4 = 1里數，如果登記指定優惠計劃，更可享曆月累積合資格零售簽賬達HK$20,000或以上合資格海外簽賬，低至HK$2 = 1里數！邊買邊賺里數，隨時又可以再飛！👉🏻 立即申請

DBS Black World Mastercard —— 低至HK$2 = 1里數

🔥DBS Black World Mastercard 迎新加碼 🔥

經指定MoneyHero連結申請DBS Black World Mastercard®無需簽賬就可以拎走獨家獎賞，仲有本身嘅高達32,000迎新里數🎁唔好再猶豫，即上MoneyHero了解更多同申請‼️

🎁MoneyHero獨家獎賞(任選其一)：

1. HK$800 Apple Store 禮品卡；或

2. HK$800 惠康購物現金券；或

3. HK$800 Trip.com 電子禮券；或

4. 8,000 Max Miles 飛行里數；或

5. Delsey 30" GRENELLE SE 前開蓋可擴展行李箱 (價值HK$4,980)；或

6. Marshall Emberton II 藍牙喇叭（價值HK$1,499）；或

7. PHILIPS Sonicare HX3826/31 X型四向水流牙線機 (價值 HK$988)；或

8. FUJIFILM INSTAX MINI 41 即影即有相機 (價值 HK$920)



*優惠受條款及細則約束。

優惠期：2026年9月30日下午6時至2026年10月30日下午6時

👉🏻 即上MoneyHero申請DBS Black World Mastercard®

網購信用卡【3】HSBC Visa Signature卡——3.6%獎賞錢回贈

HSBC Visa Signature卡——3.6%獎賞錢回贈

以HSBC Visa Signature卡登記「最紅自主獎賞」計劃，並選擇「賞世界」回贈，憑卡於海外、中國內地及澳門的簽賬首HK$100,000簽賬可獲享額外5X「獎賞錢」，折合約3.6%獎賞錢回贈。👉🏻立即申請

推廣期：即日起至2026年12月31日

🔥滙豐Visa Signature卡迎新加碼 🔥

經MoneyHero指定連結申請滙豐Visa Signature卡，無需簽賬就可以拎走獨家獎賞🎁唔好再猶豫，即上MoneyHero了解更多同申請‼️

🎁MoneyHero獨家獎賞(任選其一)：

1. OTO S-GUN 無線按摩槍 (SG-300) (價值 HK$998)；或

2. Founist Vlogmate Mini 磁吸手機自拍鏡頭 (價值HK$398)；或

3. Stanley 30oz The Quencher H2.0 Flowstate™ 吸管杯 (價值 HK$315)；或

4. MiLi 全球追蹤定位旅行密碼鎖 (價值 HK$299)；或

5. Apple AirTag 第2代 (1個裝) (價值 HK$249)



*優惠受條款及細則約束。

優惠期：2026年9月30日下午6時至2026年10月30日下午6時

👉🏻立即申請HSBC Visa Signature卡

網購信用卡【4】DBS Live Fresh —— 6%現金回贈

DBS Live Fresh信用卡最適合平日喜歡海外網購的朋友，無論你在Amazon、iHerb、ASOS、Selfridges等等網站購物，以外幣簽賬都可以享有1%無上限回贈！如果在DBS Card+ app登記心儀交易類別為「網上外幣簽賬」，隨後每月選取的交易類別即可享額外5%現金回贈。兩項回贈加起來有足足6%，扣除1.95%海外簽賬手續費，還有4.05%回贈！喜歡網購的朋友千萬不能錯過！👉🏻立即申請

DBS Live Fresh —— 6%現金回贈

【MoneyHero獨家獎賞🎉】

新客戶經以下MoneyHero指定連結申請DBS Live Fresh Card，除了可享高達6％網購簽賬回贈外，更可獲獨家禮遇：

🎉全新客戶禮遇（任選其一）：

HK$400 Apple Store 禮品卡; 或

HK$400 惠康購物現金券



優惠受條款及細則約束。

👉🏻立即申請DBS Live Fresh Card賺取驚喜禮遇！

網購信用卡【5】中銀Bliss Card —— 指定商戶回贈6%／上限HK$600

中銀Bliss Card —— 指定商戶回贈6%／上限HK$600

於每個曆月累積合資格交易滿$2,000，每月首$10,000網上零售簽賬可享高達4%現金回贈，指定網上商戶更可享高達6%現金回贈，當中包括人氣購買網站Amazon、Selfridges、HopeGoo等等，每月最高額外回贈上限是$600。

推廣期：2026年3月2日至12月31日

網購信用卡【6】富邦銀行 —— iN ShopBack Visa白金卡／網購回贈8%／每月上限HK$250

富邦銀行 —— iN ShopBack Visa白金卡／網購回贈8%／每月上限HK$250

富邦iN Visa最近升級為「富邦iN ShopBack Visa白金卡」，同時亦修改了回贈比率，除了恢復最吸引的網購8%現金回贈，在指定30間ShopBack 合作商戶簽賬更可享高達9％現金回贈額。而每個月最高獲額外回贈折合約$250，簽賬上限$3,289！另外，需留意每月累積合資格簽賬滿$1,000 ，方可獲享網上簽賬額外獎賞。

推廣期：即日起至2026年12月31日

網購信用卡【7】亞洲聯合財務 —— sim Credit Card／網購回贈8%／每月上限HK$200

亞洲聯合財務 —— sim Credit Card／網購回贈8%／每月上限HK$200

如果日常實體店及網店消費較多，亦可以考慮這張廣告熱推的「sim Credit Card」，網購回贈同樣有8%！但回贈門檻較高，每月需累積合資格非網上零售簽賬滿HK$1,000方可獲得回贈，而且單筆簽賬淨值需滿HK$500或以上才可享8%回贈，如未能滿足以上條件，只有基本回贈0.4%，而且每月回贈上限合共是HK$200（包括網上零售簽賬、海外零售簽賬、指定本地零售簽賬之額外回贈）。由於條款相對比較多，比較適合消費較多的朋友。

網購信用卡【8】AEON信貸財務 —— AEON CARD WAKUWAKU／網購回贈6%／每結單上限HK$200

AEON信貸財務 —— AEON CARD WAKUWAKU／網購回贈6%／每月上限HK$200

另一張被網民封為網購神卡的，就是AEON這張「WAKUWAKU」，網購回贈6%！除了網購簽賬回贈6%（含基本回贈0.4%），喜歡去日本的朋友仔，還可以用作日本簽賬，可獲回贈6%（含基本回贈0.4%），不過每個月結單周期（非每月）回贈上限只有HK$200，即簽賬上限是HK$3,571。不過這張卡的申請門檻低，而且每月2號、20號及其他指定日子享AEON感謝日95折優惠，而且這張卡更是永久免年費，不用打電話去WAIVE！

網購信用卡【9】中信銀行 —— Motion信用卡／網購回贈6%／每月上限HK$200

中信銀行（國際） —— Motion信用卡／網購回贈6%／每月上限HK$200

而另一張同樣有6%現金回贈的信用卡就是信銀國際「Motion信用卡」，推廣期內每曆月累積合資格零售簽賬滿HK$3,800或以上， 同一曆月之合資格食肆及網上簽賬可獲享6%現金回贈（含基本回贈0.4%），每月額外現金回贈上限是HK$200，但由於有簽賬下限，所以最少也要簽HK$3,800。但要留心，於任何超級市場網上平台之交易均不計算為合資格網上簽賬，換句話超市網店無回贈。

推廣期：即日起至2026年12月31日

網購信用卡【10】中國銀行 —— Chill World Mastercard／網購回贈5%／每月上限HK$150

中國銀行 —— Chill World Mastercard／網購回贈5%／每月上限HK$150

如果怕忘記信用卡上限下限，可以使用這張中國銀行「Chill World Mastercard」！推廣期內只需作合資格海外簽賬，或合資格網上簽賬交易，可獲高達海外及網上簽賬5%現金回贈（包括0.4%基本回贈），連同「Chill商戶10%現金回贈」合計，每個曆月最多共可獲額外現金回贈HK$150，如淨網購簽賬上限為HK$3,260。

推廣期：即日起至2026年12月31日

網購信用卡【11】東亞銀行 —— BEA GOAL信用卡／網購回贈4.4%／每月上限HK$200

東亞銀行 —— BEA GOAL信用卡／網購回贈4.4%／每月上限HK$200

每月累積簽賬額滿HK$2,000，網購及手機付款可獲得額外獎賞4%現金回贈（不含基本回贈），連同基本回贈是4.4%現金回贈，而且網購回贈跟手機付款同樣是4%，即平日用Apple Pay、Google Pay付款都可以獲得回贈，而每月上限是HK$200，每月簽賬上限HK$5,000。

推廣期：即日起至2026年12月31日

網購信用卡【12】滙豐銀行 —— RED信用卡／網購回贈4%／每月上限HK$400

滙豐銀行 —— RED信用卡／網購回贈4%／每月上限HK$400

如果說到元老級網購神卡，就要提到滙豐銀行的RED信用卡！每曆月網上購物簽賬，首HK$10,000消費可享4%「獎賞錢」，即回贈上限HK$400，而其後網上簽賬可無上限賺取0.4%「獎賞錢」。不過據不少網民反映，部份網上簽賬是不列入回贈，如果出現這樣的情況可以致電客服查詢。

推廣期：即日至2026年12月31日

🔥滙豐Red Credit Card迎新加碼 🔥

經MoneyHero指定連結申請滙豐Red Credit Card，即可參加「機不可失大抽獎」贏取Apple Store禮品卡換最新手機！

📱MoneyHero「機不可失大抽獎」獎賞 (共100個得獎名額)：

大獎：HK$12,000 Apple Store 禮品卡 (名額 3 個)

二獎：HK$5,000 Apple Store 禮品卡 (名額 5 個)

三獎：HK$1,000 Apple Store 禮品卡 (名額 26 個)

四獎：HK$500 Apple Store 禮品卡 (名額 66 個)



*每項合資格申請可獲1次抽獎機會，最多可獲5次。受條款及細則約束。

優惠期：2026年9月10日中午12時至2026年11月4日下午6時

登記表格截止：2026年11月11日下午6時前

優惠受條款及細則約束，資料只供參考。 借定唔借？還得到先好借！

*全新信用卡客戶為現時並未持有及於現時所申請渣打信用卡主卡批核日起計之過去 6 個月內沒有取消任何由渣打銀行(香港)有限公司發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略