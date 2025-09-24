ViuTV親子跑嘉年華｜Edan+IvySo打氣/藝人參賽/玩遊戲！報名$80起

ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華｜《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》將於12月13日在愉景灣愉景廣場舉行！活動不但有多位藝人，包括Edan@Mirror、Ivy@COLLAR、Candy@COLLAR及ERROR現身為大家打氣，更有多位知名藝人落場參賽。當日還有眾多攤位遊戲、跑步工作坊、打卡位等任你玩，現時可經《01空間》報名，詳情即睇下文！



首屆《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》將於12月13日（星期六）在愉景灣愉景廣場舉行，予市民免費入場。活動結合跑步與嘉年華元素，舉行多場個人及親子賽跑比賽，以及設有多元化的攤位遊戲、跑步工作坊、打卡位等，不但可藉此機會親子同樂，還可贏取豐富的獎品，以及了解健康生活的重要性！

ViuTV親子跑嘉年華｜勝出者可獲贈高達$300超市禮券 新增不限年齡的3公里生氣輕鬆跑

《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》將舉行5項賽跑比賽，每項比賽分不同時段進行。項目主要分為計時及非計時組別，計時組別包括：個人10公里生啤跑、個人3公里生氣跑（只限10-15歲參加）；非計時組別：親子1公里生菜跑＋沙灘障礙賽、沙灘障礙賽，以及全新加入的不限年齡個人3公里生氣輕鬆跑，預計於10月16日開放報名。

每位參加者完成賽事後可獲得獎牌、電子證書，以及賽事禮選手包，而計時組別的頭三甲勝出者，可額外獲得獎牌、生氣公仔及高達$300的百佳超級市場禮券。

賽事選手包禮品一覽：

【1】選手包內有：號碼布（連計時晶片及扣針）及其他紀念品



【2】親子1公里生菜跑選手包：生Family T-shirt 2件（成人1件及小童1件）、號碼布、生Family索繩袋1個、生Family雙面絨速乾毛巾1條、生Family水樽1個、生菜原子筆1支、生Family鎖匙扣毛公仔1隻（款式隨機）、生Family文件夾1個、生Family印水紋身貼紙1個（款式隨機）



【3】個人10公里生啤跑選手包：生Family T-shirt 1件、號碼布、生Family索繩袋1個、生Family雙面絨速乾毛巾1條、生Family水樽1個、生Family印水紋身貼紙1個（款式隨機）



【4】個人3公里生氣跑選手包：生Family T-shirt 1件、號碼布、生Family索繩袋1個、生Family雙面絨速乾毛巾1條、生Family水樽1個、生Family印水紋身貼紙1個（款式隨機）



【5】親子沙灘障礙賽選手包：號碼布、生菜原子筆1支、生Family文件夾1個



【6】生啤Family紀念包（僅限參加個人10公里生啤跑的參賽者以$100加購）：Family鎖匙扣毛公仔1個（款式隨機）、生菜原子筆1支、生Family文件夾1個



ViuTV親子跑嘉年華｜Edan、Ivy So現身打氣＋遊戲攤位贏獎品

《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》除了賽跑比賽外，其中一大亮點，便是邀請了Edan@Mirror、Ivy@COLLAR、Candy@COLLAR，以及ERROR作為活動大使，為嘉年華參加者打氣。此外，嘉年華會將設有多個攤位遊戲，讓大家贏取豐富的獎品，同時還設有多個運動工作坊及打卡位，邀請各界人士與大家交流心得，分享親子運動及跑步的樂趣！

ViuTV親子跑嘉年華｜2大ViuTV人氣運動節目班底參賽

另外不得不提，今屆《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》除了有一眾明星現場打氣之外，更有多位藝人親自落場比賽，陪參加者一同跑到終點！其中「個人10公里生啤跑」將有真人騷《公司冇逼我跑馬拉松》的幕前班底，包括蔡寶欣、米露迪、曾贊學；以及來自《公司逼我打籃球》的希晉@ROVER、亨仔@ROVER參加；而「親子沙灘障礙賽」亦將由陳子豐落場，與一眾家長競賽！

ViuTV親子跑嘉年華｜比賽賽程及時間表一覽

ViuTV親子跑嘉年華｜賽跑項目票價及禮品

《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》現正公開發售，票價低至$80。

個人10公里生啤跑：$380（16歲至17歲參加者需填寫家長聲明）

個人3公里生氣跑：$380（只限10-15歲人士參加）

親子1公里生菜跑＋沙灘障礙賽：$780／2位（1名3至12歲小童及1名18歲或以上的成人）

沙灘障礙賽：$80



計分組別的賽跑獎項及禮品：

個人10公里生啤跑：

冠軍：獎盃一座、生氣公仔一隻及百佳超級市場禮券$300；

亞軍：獎牌一枚、生氣公仔一隻及百佳超級市場禮券$200；

季軍：獎牌一枚、生氣公仔一隻及百佳超級市場禮券$100。



個人3公里生氣跑：

冠軍：獎盃一座、生氣公仔一隻及百佳超級市場禮券$300；

亞軍：獎牌一枚、生氣公仔一隻及百佳超級市場禮券$200；

季軍：獎牌一枚、生氣公仔一隻及百佳超級市場禮券$100。



各項目路線圖一覽：

ViuTV親子跑嘉年華｜活動詳情

活動日期：2025年12月13日（星期六）

活動時間：上午8時至下午3時

活動地點：愉景灣愉景廣場



(全文完)