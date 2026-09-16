香港好去處2026推介19大！張國榮燭光音樂會/日本匠人工作坊/粉跑

香港好去處2026｜香港好去處戶外｜香港最近有什麼好去處？香港有不少室內及室外好去處，無論情侶拍拖，還是帶小朋友放電都十分適合！《香港01》好食玩飛頻道已為大家整理16大香港好去處，當中重點推介超浪漫的燭光音樂會，以及隱世珊瑚區浮潛體驗等等，詳情即睇下文啦！



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香港有什麼好去處推介？

香港好去處2026｜展覽及音樂藝術活動篇

香港好去處推介【1】燭光音樂會——宮崎駿／張國榮／周杰倫／獨家低至$405

還有什麼比起在萬千燭光之下聽音樂，更加夢幻浪漫的事？由EGA主辦、享負盛名的燭光音樂會再度回歸！音樂會分為3大主題，包括宮崎駿、周杰倫，以及全新推出的哥哥張國榮燭光音樂會。無論你是追求夢幻的電影主題曲，還是引發共鳴的華語流行曲，都能滿足得到！音樂會現時更有2人同行獨家9折，低至人均$405即可入場！

燭光音樂會｜張國榮+宮崎駿4大必看 百年古蹟/維港景+獨家$405起

燭光音樂會｜2人同行優惠門票

優惠價（2位）：$810起｜原價$900起｜人均$405起

單人門票：$427.5起（大小同價）

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地點：海事博物館｜時間：18:00／20:00（每節時長60分鐘）

周杰倫燭光音樂會

日期：2026年9月19至20日（星期六、日）



地點：香港大學大學堂｜時間：18:00／20:00（每節時長60分鐘）



宮崎駿燭光音樂會

日期：2026年9月20日（星期日）

張國榮燭光音樂會

日期：2026年9月19日（星期六）



香港好去處推介【2】香港交易卡展覽——全球300+參展商／絕版稀有珍藏／VIP抽PSA 10頂級鑑定卡

各位收藏卡卡迷注意！香港交易卡展覽將於9月登陸亞博，一次過匯聚全球超過300個參展商，無論是極罕絕版老卡，還是現代熱門炒款都能在這裡找到！推介資深卡迷購買VIP門票，除了能提早1小時率先入場搶購心頭好，更可參與專屬抽獎，隨時贏走極具升值潛力的PSA10鑑定卡，包括LeBron James 4萬分紀念卡及《海賊王》路飛卡！現時更有門票優惠，可以低至$27換購！

香港交易卡展覽｜門票

VIP單日門票（每日限量）：$197 立即購票

周末通行門票（玩足兩日）：成人$57｜小童$37 立即購票

單日門票：成人$37｜小童$27 立即購票

＊小童票適用於14歲以下兒童。

＊VIP門票可於中午12時率先入場，並獲贈限定卡展禮品包（含手提袋、評級卡保護殼等）；一般門票入場時間為下午1時。

香港交易卡展覽 Hong Kong Trading Card Show 2026

日期：2026年9月26至27日

時間：中午12:00 - 晚上8:00

地點：亞洲國際博覽館 Hall 5



香港好去處推介【3】《設計 x 中樂：弦鳴追月》音樂會——香港中樂團現場演奏／獨家9折優惠

香港設計中心與香港中樂團首度跨界合作，為大家呈獻《設計 x 中樂：弦鳴追月》音樂會。這次音樂會以「明月」為主題，現場結合當代設計與傳統中樂，為大家帶來不一樣的視聽體驗！香港中樂團會現場演奏《但願人長久》、《春江花月夜》等名曲，現場更有意大利設計師斯蒂法諾·喬凡諾尼的經典作品「Qeeboo 兔子椅」，與現場觀眾一同追月。

《設計 x 中樂：弦鳴追月》音樂會｜8折門票優惠

成人門票$108｜原價$120

優惠門票 $60｜原價$120

（適用於全日制學生／60歲或以上高齡人士／殘疾人士及看護人／綜合社會保障援助受惠人）

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《設計 x 中樂：弦鳴追月》

日期：2026年9月26日（星期六）

時間：下午5時至5時45分

地點：九龍深水埗通州街280號 DX設計館二樓展台



香港好去處推介【4】DRAW 2 Trade Card Party——設新手教學區／獨家2人同行9折

近年卡牌遊戲成為熱潮！DRAW踏入第二屆，活動最大的亮點是現場設有專為新手打造的教學專區，現場特設多款熱門 IP（包括 Pokémon、Marvel Hero Rush、符文戰場及 Disney Lorcana 等）卡牌遊戲教學攤位，並由專人親自指導。更有多達40個參展單位，無論是遊戲新手，還是想交易、交流的資深卡迷，都可以感受到樂趣！現在2人同行還有獨家9折！

DRAW 2 Trade Card Party（官方圖片）

《CDRAW 2 Trade Card Party》｜門票優惠

2人一日通行證$54｜原價$60

1人一日通行證$30

👉🏻01獨家9折購票

《DRAW2》

日期：2026年9月19日至20日

時間：下午12時至晚上8時

地點：尖沙咀新港中心

香港好去處推介【5】粉跑PinkRun.HK 2026——為癌症患者打氣／高踭鞋慈善賽／獨家9折

粉跑PinkRun.HK 2026今年選址在赤柱廣場，並分作7個組別，除了一般的男／女子、親子組別，更特設寵物組別，主人可以帶同家中狗狗一起參與！最後有經典高踭鞋賽，無論男／女子參賽選手都要穿上高踭鞋，參與100米賽事！穿高踭鞋跑步本身就是一件充滿挑戰性的事，就好似病人要面對癌症，要堅持到底才能衝線！同時亦帶出乳癌絕非女性獨有，男性都有機會因為攜帶突變基因而患上遺傳性乳癌或前列腺癌。現在報名還有9折優惠，而且優惠不影響捐款額！

粉跑PinkRun.HK 2026｜門票優惠

男子粉跑5公里：優惠價$270｜原價$300｜捐款額$200 女子粉跑5公里：優惠價$270｜原價$300｜捐款額$200 1公里親子粉跑：優惠價$360｜原價$400｜捐款額$300 親子PinkRox：優惠價$360｜原價$400｜捐款額$300 男子100米高踭鞋賽：優惠價$270｜原價$300｜捐款額$200 女子100米高踭鞋賽：優惠價$270｜原價$300｜捐款額$200 400米寵物粉跑：優惠價$360｜原價$400｜捐款額$300

備註：參加者可於報名時申請免稅收據，免稅收據需贊助$100或以上。經「01空間」報名獨家享有九折優惠，優惠不影響捐款額。

粉跑PinkRun.HK2026

日期：2026年11月22日（星期日）

時間：上午9時30分至下午5時

地點：赤柱廣場

截止報名日期：2026年9月25日

獨家9折優惠：按此報名

香港好去處推介【6】日本百年傳統技藝文化盛會——加賀友禪 x 尾張佛具／日本匠人示範／體驗工作坊

想近距離感受日本「匠人精神」？PMQ於10月邀請來自石川縣與愛知縣的傳統工藝大師親臨香港！現場不僅能近距離觀賞「加賀友禪」（加賀地區傳統染布技巧）的和服上色過程，更特設「尾張佛具」（名古屋傳統佛具木工藝）現場示範，讓你親身感受日本的匠人精神！更設有手作體驗環節，大師將會帶大家親手製作「加賀友禪迷你面板」、「迷你柄杓」及「花香擴香器」，體驗日本百年工藝及美學！

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日本百年傳統技藝體驗｜門票優惠

加賀友禪迷你畫框面板工作坊

單人票：$361｜原價$380

二人票：$684｜原價$760｜人均$342

迷你柄杓工作坊

單人票$361｜原價$380

二人票$684｜原價$760｜人均$342

花卉檔香器工作坊

單人票$380｜原價$400

二人票$720｜原價$800｜人均$360

加賀友禪迷你畫框面板工作坊

日期：2026年10月1日（四）至10月5日（一）

時間：下午12時至2時 ; 下午4時至6時（一場兩個小時）

地點：香港中環元創方鴨巴甸街35號 B座4樓H401室



迷你柄杓工作坊／花卉檔香器工作坊

日期：2026年10月15日（四）至10月19日（一）

時間：下午12時至1時 ; 下午4時至5時（一場一個小時）

地點：香港中環元創方鴨巴甸街35號 B座4樓H401室



香港好去處推介【7】香港中國國際紋身展2026——國際刺青大師進駐／結合音樂潮流／早鳥門票8折

年度紋身界盛事《香港中國國際紋身展》今年10月再度登陸上環SoHo House！展覽一連三日匯聚本地及國際頂尖紋身藝術家，讓大家近距離欣賞不同風格的刺青手藝，即場與紋身師交流。場內更結合創新科技、音樂派對及潮流品牌攤位，即使不打算紋身，也能輕鬆感受濃厚的街頭文化氣息。現時更可享8折早鳥優惠！

香港中國國際紋身展2026｜門票優惠

單日門票（1位）：$160｜原價$200

單日門票（2位）：$360｜原價$400｜人均$180

單日門票連大會T-Shirt：$280｜原價$350

三日通行證（1位）：$240｜原價$300

三日通行證（2位）：$540｜原價$600｜人均$270

👉🏻 早鳥購票低至8折

香港中國國際紋身展2026

日期：2026年10月16至18日（星期五至日）

時間：上午10:00 - 晚上10:00

地點：上環 SoHo House（Soho House Hong Kong）



香港好去處推介【8】《童話帝國》音樂劇——陳恩碩全新合家歡力作／全港首創兒童主演／人均$323

周末想帶小朋友放電，又想寓教於樂？本地大熱音樂劇《我們的青春日誌》班底帶來全新驚喜！由陳恩碩親自操刀的《童話帝國》，打破傳統，成為全港首齣由小演員擔大旗的長壽駐場音樂劇。故事巧妙結合小朋友最愛的「打機闖關」元素與安徒生童話，講述家長化身遊戲角色與孩子並肩作戰。90分鐘的演出毫無冷場，用搞笑溫情的手法帶出同理心與網絡安全等貼地議題。現時購買3人或4人家庭套票，更可享獨家85折，人均只需$323！

《童話帝國》｜門票優惠

單人門票：A區$380｜B區$360｜C區$250（視線受阻）

2人票：$684｜原價$760｜人均$342

3-4人票：$969起｜原價$1,140起｜人均$323起

👉🏻 01獨家快閃 85折購票

＊節目適合3歲或以上人士觀看。門票按區域劃分，由主辦方安排當時最佳位置。如欲購買輪椅位（E1、E2），需先WhatsApp 52662149聯絡票務部。

《童話帝國》長壽音樂劇

日期：長壽駐場演出（逢星期五至日）

時間：星期五 晚上8:00｜星期六 中午12:00、下午3:30及晚上8:00｜星期日 下午1:00及5:00

地點：香港藝術中心麥高利小劇場（灣仔港灣道2號）

節目長度：約1小時30分鐘（不設中場休息）



香港好去處推介【9】音樂劇《我們的青春日誌》——全港最長壽音樂劇／熱血校園青春回憶／套票人均$306起

睇戲食飯行商場覺得太了無新意？不如入場感受香港史上首齣、即將邁向800場的長壽駐場音樂劇《我們的青春日誌》！由陳恩碩一手包辦編導的熱血神劇，沒有沉悶說教，直接將校園的高壓生活、青澀初戀與追夢掙扎搬上舞台。超過兩個半小時的演出節奏明快，保證由頭帶到落尾，無論是學生還是打工仔都能看見自己的青春縮影。現時預訂，購買3至4人套票即享獨家85折，平日人均只需$306起！

《我們的青春日誌》｜門票優惠

平日3至4人票（星期四及五）： $918起｜原價$1,080起｜人均$306

假日3至4人票（星期六及日）： $969起｜原價$1,140起｜人均$323

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《我們的青春日誌》長壽音樂劇

日期：長壽駐場演出（逢星期四至日）

時間：星期四及五 晚上8:00｜星期六 下午3:00及晚上8:00｜星期日 下午3:00

地點：葵興葵榮路30-34號Edge爆炸戲棚劇場

節目長度：約2小時45分鐘（設有中場休息）



香港好去處推介【10】《EVANGELION》系列30th紀念「最後的使者 渚薰展」——石田彰全新配音／還原第24話神作／早鳥9折送特典

《新世紀福音戰士》（EVA）適逢30周年，破天荒將日本大熱的「最後的使者 渚薰展」首度移師海外，9月進駐啟德雙子匯！展區不僅展出神作第24話的複製劇本及大量珍貴原畫，大會更特別找來聲優石田彰錄製全新語音，由入場到離場全程溫柔導航，保證一眾粉絲感動起雞皮。現時搶先預訂早鳥門票可享9折，入場即送香港限定特典透卡，平日進場更會加碼多送一款！

《EVA》渚薰展門票｜早鳥9折優惠

早鳥優惠套票：$108｜原價$120

早鳥商品套票：$250（連香港限定卡套、識別卡及紀念票）

一般單人門票：$120

特惠門票（學生／長者／殘疾人士）：$100

＊所有入場人士均獲贈香港限定「菲林風透卡」一張（款式隨機）；平日場次將額外加送「角色透卡」一張（款式隨機）。

👉🏻早鳥9折購票

《EVANGELION》系列30周年紀念「最後的使者 渚薰展」

日期：2026年9月25日至11月1日

時間：上午11:00 - 晚上9:00（晚上8:15最後入場）

地點：啟德協調道12號雙子匯1期10樓 TT SITE



香港好去處推介【11】Gentle Pause 爵士映畫: 《The Films of Leslie Cheung》——重塑張國榮電影金曲／中環藝穗會Live House／人均$352包飲品

周末不如一同沉浸於香港電影黃金年代的微醺氛圍！音樂企劃Gentle Pause今次以「電影 × 現場爵士」為概念，將哥哥張國榮多首經典電影主題曲及配樂，重新注入靈動的爵士編曲演繹。75分鐘的Live House體驗，不但能讓你重新感受哥哥歷久不衰的魅力，更可從中放慢步伐，享受周末治癒時光。現時預訂二人同行套票即享獨家95折，門票均包含免費飲品，一邊歎返杯，一邊Chill住聽Live，氣氛一流！

Gentle Pause 爵士映畫門票｜門票優惠

二人同行門票： $704｜人均$352｜原價$736

單人門票：$368

＊所有門票均包含免費飲品（單人票包1杯；二人票包2杯）。全場不設劃位，均為企位。

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Gentle Pause 爵士映畫：《The Films of Leslie Cheung》

日期：2026年9月26日（星期六）

時間：晚上6:30 - 7:45或晚上8:30 - 9:45（每場75分鐘，可提早30分鐘入場）

地點：香港中環下亞厘畢道二號藝穗會



香港好去處2026｜運動及親子活動篇

香港好去處推介【12】Snow & Surf——逾萬呎室內暖水衝浪+單板雙板滑雪／64折

在香港也能滑雪！全球第一所亦是暫時唯一一所融合滑雪、滑水的室內運動場所「Snow & Surf」，佔地面積超過10,000呎，滑雪活動在室溫下進行，滑水衝浪亦有恆溫空間及溫水設備，怕凍的人都可以於室內大玩特玩！衝浪及滑雪體驗均有一對一私人教練指導，就算是新手都一定學得識！只要掌握好技巧，就可以自由自在地在滑雪場滑雪、於海上衝浪！現時更有復活節限定體驗班64折優惠，人均$444！

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Snow & Surf｜1小時室內滑雪或衝浪課程（包器材及私人教練）

優惠價（2位）：$888｜原價$1,396｜人均$444

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活節限定體驗班

地點：葵​​秀路8-10號瑞森工業大廈2樓



香港好去處推介【13】SplitdyBoat——1.4億年地質奇觀／打卡六角柱石／隱世珊瑚區浮潛／$320遊艇導賞團

放假不想再逛千篇一律的商場，不如跟YouTuber創辦的本地遊團隊Splitdyboat出海，避開人潮探索西貢隱秘海域！團隊主打多款遊艇及快艇跳島導賞團，帶你穿梭1.4億年歷史的六角形火山岩柱與東海四大海蝕洞，還可親身跳入滘西灣隱世珊瑚區浮潛兼玩獨木舟。現時報名，除了可享專業教練包辦導賞及協助拍攝打卡照，更獨家送你專屬香港明信片！

Splitdyboat本地遊導賞團｜活動類型

雙洞火山觀光導賞團（遊艇2.5小時）：$320

四洞火山觀光導賞團（快艇2小時／遊艇4小時）：$480

地質公園雙洞泳綑團（2小時）：$580

西貢海灘跳島浮潛團（遊艇包午餐7小時）：$680

果洲群島探險獨木舟團（5小時）：$880

＊報名獨家獲贈香港明信片一張

👉🏻 立即報名

Splitdyboat 西貢／地質公園導賞團

日期：按各團日子而定

時間：設有上午及下午多個時段

集合地點：西貢公眾碼頭／西貢海鮮街／清水灣二灘（視乎所選行程而定）



香港好去處推介【14】Super Sports Park——50,000呎全港最大室內運動場／攀岩、彈床、空中飛索／最平$95

鄰近奧海城的「Super Sports Park」佔地面積達50,000平方呎，是目前全港最大的室內運動場！Super Sports Park提供超過20種體能挑戰設施，有攀岩牆、空中飛索、滑板公園等刺激體驗；彈珠足球、投籃挑戰、保齡球等球類運動；滾軸溜冰、彈床樂園等大人同小朋友都適合的活動！場館內更設有咖啡廳，放完電後歎美食飲品就最適合不過！運動場現有獨家半價換購優惠，最平人均$95入場玩3小時！

👉🏻 最平$95入場優惠

Super Sports Park｜套票

換購價（2位）：$190起｜原價$380起｜人均$95起

👉🏻 最平$95入場優惠

Super Sports Park

地址：大角咀海輝道18號銀海坊G03&05



香港好去處推介【15】Powerplay Arena——5,000呎室內飄移／全港首創電子踩階磚／極速甩尾低至$65

Powerplay Arena場內主打5,000呎室內飄移賽車場，特設飄移桿讓你輕鬆做出甩尾、打橫過彎的型爆動作。除了飆車，場內更設有Zone A及Zone B兩大動感競技區，率先引入全港首創的「電子踩階磚」闖關遊戲，還有室內Wargame攻防箭、泡泡足球等團體激戰項目，保證玩到大汗淋漓！現時預訂門票即享獨家折扣，極速飄移體驗低至$65，最適合三五知己或親子齊齊揮灑汗水！

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Powerplay Arena｜門票優惠

極速飄移體驗：$65起｜原價$75起

Zone A刺激對戰區（1小時）：平日$140起｜原價$160起

Zone A 1小時＋65電子金幣＋會籍：$238｜原價$310

Zone B團體遊戲區（4人套票）： 半小時 $360起｜原價$400起

＊Zone B必須至少4人同時進場。如需加購單人票價錢則為：半小時$90／1小時$170

＊8歲以上方可參與。未滿13歲人士必須由最少一位付費成人陪同進場。

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Powerplay Arena

地址：荔枝角D2 Place 二期3樓306至308號舖



香港好去處推介【16】黑暗中對話體驗館——1小時全黑感官旅程／情侶專屬導賞／獨家9折

黑暗中對話體驗館帶你走入一場充滿深度的探索體驗！在這個一小時的體驗中，你將徹底剝離視覺，只能依靠聽覺、觸覺和嗅覺於全黑環境中摸索前行。大會特別設計了兩款人氣路線：「愛家樂」打破日常由父母保護孩子的習慣，反過來由小朋友牽手帶領家長探索，提升親子溝通；「出雙入對」則主打私隱度滿分的情侶包團，全程沒有其他閒雜人等，兩人共用一支手杖互相扶持，在零光害環境下浪漫放閃。現時預訂更有獨家9折，情侶包團人均只需$234！👉🏻 即搶9折優惠✨

黑暗中對話｜愛家樂旅程

「出雙入對」情侶專屬旅程（2位）：$468｜人均$234｜原價$520

「愛家樂」親子旅程（成人）：$234｜原價$260

「愛家樂」親子旅程（小童）：$144｜原價$160

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地址：九龍長沙灣長義街9號D2 Place 一期 7樓B室



香港好去處推介【17】Bun's 2020懷舊風滾軸溜冰場——80年代復古打卡／買1送1

充滿80年代復古的士高復古風格20,000呎的Bun's2020室內滾軸溜冰場，裝潢同樣採用80年代復古風格，設有霓虹燈、仿街燈等復古打卡位，可以一邊玩滾軸溜冰一邊打卡。新店另一特色是主滾軸溜冰場相對較大，全木地板光滑新淨，可以無障礙在場內滑翔。場內同時會有職員從旁協助及提供簡單指導，新手都可以無負擔試玩。套票現有買1送1優惠，低至$60，假期都可用！👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

Bun's 2020｜2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋）

優惠價（買1送1）：$120起｜人均$60｜原價$240

＊優惠周末紅日適用

👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

Bun's 2020

地址：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place 1 5A室



香港好去處推介【18】URBANPEACE——全港首創無重力Tufting／單手操作不手軟／270°波波池打卡／58折獨家優惠

近年大熱的Tufting（簇絨地氈）雖然好玩，但長期舉起幾公斤重的地氈槍，隨時手軟兼膊頭酸痛！全港首間引入「無重力」設備的Tufting店URBANPEACE登陸觀塘，地氈槍全部由高處懸吊，輕拉即可隨意移動，單手操作也毫無難度，助你輕鬆渡過手作時光。除了主打的地氈製作，場內更特設全港獨有的270° 巨型波波池，以及6米長的鮮艷毛冷牆，讓你與閨蜜或另一半瘋狂打卡！現時預訂各類手作工作坊，即享低至58折獨家優惠，人均最平$150即可入場！

URBANPEACE 工作坊｜優惠門票

無重力簇絨地毯（3至5小時）： $500起｜人均$250起｜原價$650起

流體熊（23cm／53cm）： $300起｜人均$150起｜原價$400起

毛球畫（25x25cm起）：$300起｜人均$150起｜原價$400起

親子串珠放題（1至2小時）：$250起｜人均$150｜原價$400起

親子毛料娃娃：$300｜原價$350｜人均$150

情侶銀戒指： $1,300／對｜人均$650｜原價$1,500

👉🏻01獨家58折報名

URBANPEACE 無重力Tufting體驗

地址：觀塘開源道54號豐利中心2樓213室

時間：星期一至日 中午12:00 - 晚上8:00



香港好去處推介【19】全香港滑板協會 AHKSA——專業教練由淺入深／4歲起包裝備／單堂試玩激減至$150

想讓小朋友放電或自己挑戰新事物，又怕跌傷兼三分鐘熱度？全香港滑板協會（AHKSA）於觀塘室內場地舉辦的滑板班就最適合不過！課程由專業教練主理，從零開始指導滑行與平衡技巧。新手更無須四處撲裝備，只要年滿4歲即可到場上堂。現時更有獨家優惠，單堂體驗班激減至$150，絕對是試水溫、培養新興趣的好選擇！

AHKSA滑板班｜體驗班／訓練營獨家優惠

單堂體驗班（包裝備）：$150｜原價$400

暑期3天訓練營：$1,140｜原價$1,200

＊單堂體驗班每人限報一次，僅限首次參與者使用；成功報名後，請WhatsApp 6899 4308確認訂單

全香港滑板協會AHKSA滑板體驗

對象：4歲或以上

地址：觀塘偉業街185號恆生工業大廈7樓E室

時間：設有上午及下午多個時段



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