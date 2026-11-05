現金券優惠推介｜雙11必搶！鴻福堂／Häagen-Dazs／龍島　買1送1

現金券優惠推介2026｜雙11優惠｜現時不少店舖都會推出優惠券及電子禮券，讓大家以更抵價錢購買相關產品，或是送禮更方便。《香港01》「好食玩飛」為大家蒐羅4大電子現金券優惠，包括鴻福堂、龍島 Lucullus、Häagen-Dazs及Paul Lafayet，當中更有買1送1優惠，即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

現金券優惠推介【1】鴻福堂——無添加自家湯／下火涼茶／龜苓膏／買1送1／$10起

想隨時飲到無添加老火湯補補身，連鎖品牌「鴻福堂」的現金套票絕對是打工仔恩物！由滋補自家湯、下火涼茶到人氣杞子醬汁燒賣皆有涵蓋！現時品牌推出限時快閃優惠，自家湯、自家涼茶、正品藥製龜苓膏電子優惠券買1送1！

此外，杞子醬汁燒賣、鴻福堂$50現金電子優惠券，以及原味滴雞精電子優惠券亦有快閃優惠，當中僅$10便可買到8粒燒賣；$50現金電子優惠券亦可買到湯品配飯，十分適合打工仔當作午飯，節省更多上班成本！

值得一提，套票的兌換期長至2027年2月28日，而且全港多達100間分店皆可換領！

👉 平均$10起優惠

鴻福堂

【買一送一】自家湯電子優惠券：$60（原價$120）

【買一送一】自家涼茶電子優惠券：$30（原價$60）

【買一送一】正品藥製龜苓膏電子優惠券：$60（原價$120）

【快閃價】 杞子醬汁燒賣電子優惠券（8粒）：$10（原價$16）

【快閃價】 鴻福堂$50現金電子優惠券：$30（原價$50）

【快閃價】 原味滴雞精電子優惠券：$168（原價$265）



👉 平均$10起優惠

現金券優惠推介【2】龍島——本地製作比利時朱古力＋馬卡龍9折

龍島創立於1976年，已經擁有近50年歷史，至今仍然保留著傳統本地製作工藝。龍島主打精緻比利時朱古力、立體蛋糕、馬卡龍曲奇及特色口味曲奇，更會不定時推出聯乘系列，是熱門的送禮與精緻甜點選擇！龍島現在更推出電子現金禮券9折優惠！

👉9折入手

龍島

【9折】$50電子現金禮券：$45（原價$50）

【9折】$100電子現金禮券：$90（原價$100）



👉9折入手

現金券優惠推介【3】Häagen-Dazs——外賣雪糕電子禮券／$55起即買即換／送禮首選

想隨時隨地買杯名牌雪糕氹身邊人開心，或者作為慰勞朋友同事的小禮物，不妨購買Häagen-Dazs的電子禮券！電子禮券即買即用，全港多間分店均可隨時兌換單球或雙球雪糕，超方便！

👉即搶電子禮券

Häagen-Dazs｜外賣雪糕電子禮券

外賣單球雪糕電子禮券：$55

外賣雙球雪糕電子禮券：$72

外賣甜品杯電子禮券：$82

外賣雙球鮮果華芙筒電子禮券：$85

👉即搶電子禮券

現金券優惠推介【4】Paul Lafayet——純人手法式焦糖燉蛋／馬卡龍／嫁喜禮券套票／喜餅之選

Paul Lafayet是創立於2010年的法式精緻糕餅店，堅持以高品質、純人手的方式製作，高度還原法式烘焙傳統。Paul Lafayet提供多款精緻小蛋糕及甜品，其中招牌法式焦糖燉蛋選用100%新鮮雲呢拿豆製作，口感滑嫩且香氣濃郁；馬卡龍則採用頂級杏仁粉製作，口感鬆脆而且口味選擇豐富。Paul Lafayet更精心推出每張價值$50或$100婚禮禮券！

👉即搶優惠

Paul Lafayet

$50嫁喜禮券套票（1套10張）：$500｜平均$50／張

$100嫁喜禮券套票（1套5張）：$500｜平均$100／張



👉即搶優惠

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

