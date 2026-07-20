渣打國泰Mastercard信用卡|迎新免簽賬27,000里數+抽歐洲商務機票

信用卡迎新優惠｜想0成本去旅行？渣打銀行最近推出保證中獎的盲盒活動，大獎有機會抽中歐洲雙人商務艙來回機票！細獎最少都有2,000里數！透過在「國泰–亞洲萬里通」App 登記「7月App賞里啟航」，免簽賬可賺高達5,000里！全新信用卡客戶*經《香港01》指定連結成功申請，免簽賬即送獨家限時8,000里數！如果同時開立指定綜合存款戶口^及出糧戶口，更可「0成本」合共賺足27,000里數！夠換日本經濟艙來回機票1套！



渣打國泰Mastercard®迎新30秒懶人包

免簽賬激賞：全新信用卡客戶完成以下4步，0成本穩賺27,000里數（已足夠換1套日本經濟客艙來回機票）！

1️⃣ 《香港01》獨家連結申請：賺 8,000 里

2️⃣ 開立綜合存款戶口：賺 10,000 里

3️⃣ 設定出糧戶口：賺 2,000 里

4️⃣ 全城盲盒派對 （保證有獎）：最少賺 2,000 里🚨最後3日

5️⃣ 「國泰亞洲萬里通」App登記「7月App賞里啟航」：賺5,000里



終極大獎：參加盲盒派對，更有機會抽中里數換歐洲雙人商務艙機票2張^^！

👉立即申請

迎新最高可獲得6套日本來回經濟客位機票！

信用卡迎新｜亞洲萬里通APP賺高達5,000里

由即日起至2026年7月31日，全新信用卡客戶*於「國泰–亞洲萬里通」App登記「7月App賞里啟航」，並啟用App推送通知功能，再經《香港01》獨家連結成功申請渣打國泰Mastercard，免簽賬賺高達13,000里！

1️⃣ 下載「國泰–亞洲萬里通」應用程式

2️⃣ 登記或登入國泰會員（全新國泰會員可賺額外800里）

3️⃣ 啟用「國泰–亞洲萬里通」App推送通知功能

4️⃣ 登記「7月App賞里啟航」賺額外5,000里

5️⃣ 利用《香港01》讀者尊屬連結申請國泰Mastercard®賺獨家8,000里

🎁：5,000里+8,000里=高達13,000里



如果剛剛開始學儲里數，從未登記成為國泰會員，記得在2026年7月31日或之前登記成為全新國泰會員，更可多賺800里，總共賺高達5,800里數！成功開卡後，更可以參加簽賬獎賞，可賺取額外高達5,000里！

1️⃣ 任何合資格簽賬可享一次性額外100里；或

2️⃣ 累積合資格簽賬滿HK$50,000，可享一次性5,000里

簽賬同時可以賺取渣打國泰Mastercard®信用卡迎新，獎上加獎！

信用卡迎新｜抽盲盒拎歐洲雙人商務艙機票🚨最後３日

渣打銀行最新推出「全城盲盒派對」，保證100%有獎，活動送出里數換超過500套來回機票^^，當中包括歐洲雙人商務艙來回機票，以及墨爾本、東京、曼谷、首爾、台灣等熱門航點的經濟艙來回機票^^，還有里數獎賞或國泰 x Samsonite 限量版行李箱。

無論是從未持有渣打信用卡的全新客戶，還是已持有其他渣打信用卡，只要是首次申請渣打國泰Mastercard®的客戶，成功開卡即自動參與盲盒抽獎，最少可帶走2,000里數！

全城盲盒派對第二彈 獎賞 得獎名額 364,000 里數 (足夠兌換 2 張歐洲商務客艙來回機票*) 10名 40,000 里數 (足夠兌換 1 張澳洲經濟客艙來回機票*) 50名 國泰 x Samsonite 聯乘行李箱 (20吋) 350名 26,000 里數 (足夠兌換 1 張日本經濟客艙來回機票*) 50名 18,000 里數 (足夠兌換 1 張新加坡、韓國或泰國經濟客艙來回機票*) 200名 14,000 里數 (足夠兌換 1 張中國台灣經濟客艙來回機票*) 200名 10,000 里數 300名 5,000 里數 300名 2,000 里數 7,000,000名

變相0成本賺高達22,000里數！活動由即日起至2026年7月23日，不想錯過這些超抵大獎，就要立即申請渣打國泰Mastercard®！

👉立即申請

信用卡迎新｜《香港01》禮遇｜額外賞8,000里數

經《香港01》指定連結申請渣打國泰Mastercard，全新信用卡客戶*無需簽賬即享「額外優惠」8,000里數，0成本賺8,000里數可換台北經濟艙單程機票乙張~！全新信用卡客戶*更可享首年免年費！

👉立即申請

開卡後滿足簡單簽賬要求，即解鎖台北特選經濟客艙來回機票！

信用卡迎新｜綜合存款戶口禮遇｜額外賞10,000里數

由即日至2026年7月30日，全新渣打信用卡客戶首次申請渣打國泰Mastercard及開立綜合存款戶口^，成功開戶並於開戶月份之後的第一個曆月內，存入不少於HK$5,000新資金，及維持存款至指定日期，即可賺取額外10,000里數獎賞！

信用卡迎新｜出糧客戶額外賞2,000里數

由即日起至2026年7月30日，更可享「出糧客戶特別禮遇」！全新信用卡客戶*在成功批卡後首2個月內，透過渣打出糧戶口使用自動轉賬出糧服務***，及維持自動轉賬出糧服務直至特別禮遇存入日，更可額外獲得出糧客戶禮遇賺取2,000里數！

簽賬滿指定金額更可享韓國來回機票。

信用卡迎新｜升級賺高達142,000里數 = 換6套日本來回經濟艙機票

全新信用卡客戶*更可享高達142,000里數！迎新優惠分作3個等級，全新渣打國泰Mastercard（綠卡）客戶於出卡後2個月內，累積合資格簽賬**滿HK$5,000即可獲等級1禮遇，賺取10,000里數；累積合資格簽賬**滿HK$40,000即可獲等級2禮遇，賺取20,000里數；累積合資格簽賬**滿HK$110,000即可獲等級3禮遇，賺取40,000里數！

渣打國泰 Mastercard®簽賬任務：機票兌換目標一覽表 累積簽賬金額 (2個月內) 額外里數獎賞 總里數* (連迎新開戶) 可兌換機票建議 (經濟客位) HK$0 (免簽賬) -- 27,000 里 台北 / 高雄 / 河內 / 首爾 / 曼谷 / 新加坡 / 日本東京 / 大阪 / 札幌來回 (1套) HK$5,000 (等級1) +10,000 里 37,000 里 台灣來回 (2套) HK$40,000 (等級2) +20,000 里 47,000 里 澳洲悉尼／墨爾本／中東 (杜拜) 來回 (1套) HK$110,000 (等級3) +40,000 里 67,000 里 日本來回 (2套) 歐洲 / 美加西岸來回 (1套) *註：總里數已包含 HK01 獨家賞 8,000 里、開戶 10,000 里、出糧 2,000 里、盲盒最少 2,000 里、全新國泰會員 800 里、「國泰–亞洲萬里通」App「7月App賞里啟航」 5,000 里之總和。

渣打國泰Mastercard®

*註：總里數已包含 HK01 獨家賞 8,000 里、開戶 10,000 里、出糧 2,000 里、盲盒最少 2,000 里、全新國泰會員 800 里、「國泰–亞洲萬里通」App「7月App賞里啟航」 5,000 里之總和。

全新渣打國泰 Mastercard - 優先理財（藍卡）及全新渣打國泰 Mastercard - 優先私人理財（黑卡）客戶禮遇終極加碼！最多獲142,000里數，兌換多達6套日本來回經濟客位機票！ 仲有得免費入Lounge 同優先Check in / 登機！

渣打國泰 Mastercard® 優先理財／私人理財：迎新里數加碼表 累積簽賬金額 (2個月內) 優先理財 (藍卡) 額外里數獎賞 優先私人理財 (黑卡) 額外里數獎賞 HK$5,000 (等級1) 10,000 里 10,000 里 HK$40,000 (等級2) 30,000 里 40,000 里 HK$110,000 (等級3) 100,000 里 120,000 里 總里數 (連0成本里數)* 127,000 里 147,000 里 *註：總里數已包含 HK01 獨家賞 8,000 里、開戶 10,000 里、出糧 2,000 里、盲盒最少 2,000 里、全新國泰會員 800 里、「國泰–亞洲萬里通」App「7月App賞里啟航」 5,000 里之總和。

無論想升級頭等客艙享受服務，還是跟親朋好友暢遊歐洲、亞洲，都完全不成問題，里數兌換靈活性極高，想點用就點用！如果喜事將近（準備結婚擺酒），不妨選擇里數回贈，賺取蜜月旅行機票！

👉立即申請

優惠受條款及細則所約束。借定唔借？還得到先好借！

^為於現時開立綜合存款戶口當日前 12個月內未曾於本行持有任何存款戶口，包括儲蓄戶口、往來 /支票戶口、綜合存款戶口及定期存款戶口

^^此獎賞將以『亞洲萬里通』里數形式發放。機票兌換須視乎獎勵機位供應情況而定，相關之稅項及附加費須由客戶自行承擔。

*全新信用卡客戶為現時並未持有及於現時所申請渣打信用卡主卡批核日起計之過去 6 個月內沒有取消任何由渣打銀行(香港)有限公司發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。

**「 合資格簽賬」須為零售購物簽賬（包括本地及海外）、網上消費或已誌賬之分期付款金額。

***自動轉賬出糧服務指每月透過 (a)客戶之僱主經由本行指定之電子出糧轉賬方式或(b)發自其他非本行的本地銀行之指定常行指示（交易說明必須包含「SALARY」、「SALARIES」、「WAGE」、「WAGES」或「PAYROLL」）將薪金自動轉賬於「渣打紅利出糧戶口」內。 ~以2026年5月1日之飛行獎勵標準獎勵作參考。



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略