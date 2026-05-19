香港好去處2026｜推介27大！迪士尼音樂會+國際馬術劇場+水上樂園

香港好去處2026｜香港好去處戶外｜香港最近有什麼好去處？香港有不少室內及室外好去處，無論情侶拍拖，還是帶小朋友放電都十分適合！《香港01》好食玩飛頻道已為大家整理27大香港好去處，當中重點推介超浪漫的燭光音樂會、EVA迷必去的新世紀福音戰士原畫展、亞洲頂尖的收藏卡大型展覽Grade10 Fest Summer，以及於5月16日回歸的海洋公園水上樂園，詳情即睇下文啦！



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香港有什麼好去處推介？

香港好去處2026｜展覽及短期活動篇

香港好去處推介【1】燭光音樂會——迪士尼／宮崎駿／廣東話流行曲／華語流行曲／愛情經典／獨家低至$315

還有什麼比起在萬千燭光之下聽音樂，更加夢幻浪漫的事？享負盛名的燭光音樂會再度回歸香港海事博物館！音樂會將分為5大主題，包括迪士尼、Love&Romance、華語流行曲、宮崎駿以及廣東歌，無論你是追求浪漫夢幻的電影主題曲，還是引發共鳴的流行曲，都能滿足得到！音樂會現時更有2人同行獨家9折，低至$315即可入場！

燭光音樂會5大必看｜迪士尼+宮崎駿+廣東歌！維港景+獨家$315起

燭光音樂會｜2人同行優惠門票

優惠價（2位）：$630起｜原價$700起｜人均$315起

單人門票：$350（大小同價）

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👉🏻 華語流行曲燭光音樂會｜獨家9折門票✨

👉🏻 Love&Romance｜獨家9折門票✨

👉🏻 5.24 限定3場 一級歷史建築舉行｜華語流行金曲／宮崎駿燭光音樂會

地點：香港海事博物館

5月22日：Love & Romance

5月23日：迪士尼 ｜ 5月29日：華語流行曲

5月30日：宮崎駿 ｜ 5月31日：廣東歌



地點：亞洲協會香港賽馬會復修軍火庫麥禮賢劇場

5月24日（限定一日特別場次）：華語流行曲／宮崎駿／宮崎駿



香港好去處推介【2】樂・憶古蹟人情事《百味樂章》——專屬香氣／古今交織樂曲／國際級大師陣容

「樂・憶古蹟人情事《百味樂章》」音樂會將於5月29至31日登陸大館。活動由誼樂社舉辦，並獲香港賽馬會慈善信託基金贊助，包括兩場「室樂團音樂會」及兩場「室樂小組音樂會」，每場各有特色。

除了有國際級大師陣容跨界獻奏之外，是次音樂會更打破傳統，特別聯乘本地藝術家蔡宛蓉，以中區歷史及音樂元素為靈感，特別調配不同的專屬味道！無論是作為浪漫的拍拖節目，還是想在周末Chill一下，都能在這場音樂會找到與別不同的感官體驗！

大館古蹟音樂會《百味樂章》6特色！獨家9折+國際級大師+中西樂

室樂團音樂會（2026年5月29至30日）｜門票2人同行優惠

票價（2人）：$504｜人均$252｜原價$560

票價：$280

優惠票：$140

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室樂小組音樂會（2026年5月31日）｜門票2人同行優惠

票價（2人）：$378｜人均$189｜原價$420

A區票價：$210

A區優惠票：$150

B區票價：$150

B區優惠票：$75

＊優惠票適用於60歲或以上高齡人士、殘疾人士及看護人、全日制學生及綜合社會保障援助受惠人士。

👉🏻 即搶2人同行優惠

日期：2026年5月29至31日

地點：香港中環荷李活道10號（大館–賽馬會立方）



香港好去處推介【3】新世紀福音戰士原畫展——700件劇場版原畫！感受創作者的創作歷程

各位EVA粉絲注意啦！新世紀福音戰士原畫展將於5月23日至7月12日登陸旺角創興廣場地庫！展覽將一口氣展出超過700件《福音戰士新劇場版》系列的原畫和設定資料，讓你感受近距離感受創作者的筆觸、創作時的情緒，沉浸式體會每一個角色是如何一步步成型，重新經歷一次震撼人心的視覺衝擊！展覽還準備了給粉絲的小彩蛋及獨家商品，門票現有優惠低至$128！

新世紀福音戰士展：線｜門票優惠

門票（單人）：$128（包含EVA角色學生卡一張）

門票（二人同行）：$240（包含EVA角色學生卡兩張）

特典門票：$298（包含EVA角色學生卡一張＋香港展覽限定燈箱一個）

優待門票：$100（包含EVA角色學生卡一張）

＊EVA角色學生卡隨機派發

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日期：2026年5月23日至7月12日

地點：旺角創興廣場地庫INCUBASE Arena B2



香港好去處推介【4】Bubble Planet——超療癒！27,000呎泡泡空間／11個主題展區

充滿超大泡泡的魔幻世界，想想也覺得療癒！Bubble Planet 泡泡星球體驗展將於6月10日至7月31日舉行！展覽空間超過27,000呎，設有11個截然不同的夢幻主題展區，每個展區以光影技術、VR虛擬實境及互動裝置製作而成，重點推介鏡面光影無限空間、 VR奇幻之旅以及泡泡海洋，無論是追求浪漫夢幻的打卡地方，還是想被泡泡包圍、放鬆身心，都可在展覽之中找尋得到！門票現有獨家減$20換購優惠！

Bubble Planet泡泡星球體驗展｜門票換購優惠

門票：$204起｜原價$224起

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日期：2026年6月10日至7月31日

地點：啟德郵輪碼頭二樓



香港好去處推介【5】Grade10 Fest Summer——亞洲頂尖的收藏卡大型展覽

亞洲頂尖的收藏卡大型展覽Grade10 Fest Summer將於2026年6月19日至6月21日舉行！展覽由9GAG團隊創立，今次將會以Pokémon 30周年為主題，除了設有巨型藏卡打卡牆，還有多個互動體驗、攤位遊戲及主舞台表演等，各位卡牌、運動紀念品及潮玩愛好者切勿錯過！

Grade10 Fest Summer｜門票

門票：待公布

日期：6月19日至21日

地點：香港灣仔合和酒店16樓



香港好去處推介【6】CAVALLUNA——54匹歐洲名駒／國際級舞團／2小時絕無冷場

超高難度馬術結合歐洲奇幻故事的國際級表演你又看過未？風靡歐洲、累積超過800萬觀眾的殿堂級馬術×劇場《CAVALLUNA》Horse Show表演即將殺入啟德體藝館！今次更是劇團首次以香港作為亞洲第一站！表演結合54匹歐洲名駒、國際級舞團、殿堂級馭馬師及騎手，以及飛騎特技等精彩元素，2小時絕無冷場！門票現時低至$395！

VIP貴賓桌門票（共6個座位）：$27,220｜人均$4,536

首行門票：$1,995

尊尚門票：$1,595

類别1門票：$1,095

類别2門票：$695

類别3門票：$395

無障礙通道座位：$895

手續費：每張$50

＊表演適合3歲及以上兒童觀看。5歲以下兒童可免費坐在成人膝上觀看。

購買平台： 快達票 HK Ticketing 正式開售

日期：2026年9月8日及10至13日

地點：香港啟德體藝館



香港好去處推介【7】香港插畫及文創展——500個香港及海外品牌同場展出！

佛誕有連假還未安排去邊玩？香港插畫及文創展11將於2026年5月23日至5月25日登陸灣仔會展！各位文青與插畫迷切勿錯過！展會將以「New Era」為全新主題，首次延伸至 Hall 3DE兩大展館，集結來自14個地區、共500個香港及海外品牌同場展出，規模創下歷屆之最，堪稱全港歷來最大型的插畫文創市集。

本屆攤位亦包羅萬有，涵蓋原創插畫、角色IP、公仔、飾品、手帳周邊、文具、陶瓷手作、服飾、印刷品、AR互動藝術等，總有一個攤位能找到你的心頭好！門票低至$30即可入場！

香港插畫及文創展｜門票

1日票（標準）：$60

1日票（特惠）：$30

3日票（標準）：$160

3日票（特惠）：$80

VIP門票（限量100張）：$380

＊特惠門票適用於11-17歲青少年、殘疾人士、60 歲或以上人士；11歲以下人士免費進場。

👉🏻 立即購票

日期：2026年5月23日至25日

時間：11:00-19:00

地址：香港灣仔會議展覽中心 HALL 3DE



香港好去處推介【8】海洋公園水上樂園——重開！必玩急流漩渦、沖天瀑布、極速迴環

海洋公園水上樂園重開啦！水上樂園佔地面積57,000平方米，共有5大主題區域，包括迷失部落、躍動流域、絕嶺深谷、冒險灣岸、歡樂堡礁，當中涵蓋27個室內及室外設施。其中最刺激的必玩設施當然是急流漩渦、沖天瀑布、極速迴環！現時門票$135起！

海洋公園水上樂園懶人包｜8大必玩！17米高超狂滑梯｜附門票優惠

海洋公園水上樂園｜門票

門票：$135起

👉🏻 立即購票

常規開放時間：11:00至17:00（星期三休園）

地址：香港香港仔海洋徑33號



香港好去處推介【9】法國五月藝術節《星海音航》──放慢腳步感受魅力／360度打卡able流動宇宙空間

拍拖除了行街睇戲食飯還有什麼？由法國跨領域藝術家Symbiose，以電子音樂光影藝術製作的沉浸式感官體驗《星海音航》光影音樂會，有別於一般的裝置藝術，沒有冷冰冰的電腦特效，而是巧妙地利用真實的水波律動和光線折射，再配合法國著名音樂人IUNI操刀的電子音樂，將整個黑盒劇場幻化成一個360度的流動宇宙，非常夢幻！大家置身其中，便猶如在宇宙間漫遊，更可藉此重新看見日常生活中容易忽略的細節，在打卡之餘還可放鬆身心，感受當下。門票現時有獨家買1送1，最平人均$125就可入場！

👉🏻 即睇更多法國五月活動詳情

法國五月藝術節｜《星海音航》

優惠價（2位）：$250｜原價$500｜人均$125

👉🏻 立即購票

日期：2026年5月30日至31日

時間：14:30及17:00

地點：大埔文娛中心黑盒劇場



香港好去處推介【10】當代印藝工作坊——活字排印／低至$85

喜歡復古工藝的朋友注意啦！致力研究、推廣、承傳香港非物質文化遺產的當代印藝，推出【活字館導賞及手搖活版印藝體驗】。你不但可以親手「執字粒」、學習使用Adana手搖活版印刷機，印製活版紀念卡，而且還可欣賞到本地印刷舖捐贈的硬件如鉛活字、海德堡風喉照鏡機，感受當代的工藝魅力，意義非凡！活動現有獨家85折優惠，低至$85👉🏻 優惠預訂

當代印藝｜活字館導賞及手搖活版印藝體驗

優惠價：$85｜原價$100

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活字館導賞及手搖活版印藝體驗

日期：2026年5月31日

時間：下午3時至下午4時30分

地點：中環鴨巴甸街35號元創方A座地下SG03-07



香港好去處推介【11】香港故宮文化博物館——期間限定特別展覽／低至$95

香港故宮文化博物館樓高7層，共有9個展覽廳，內部參考了北京故宮設計。博物館會定期展出不同的文物展品及藝術家的收藏品，當中有一些更是國家一級文物。

即日至8月31日，博物館推出「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」，展出逾250件古埃及珍貴文物，所有文物均首度在香港亮相，當中不少更是首次在埃及境外巡展，包括法老與諸神雕像、浮雕、石碑、黃金飾物等，部分展品年代更橫跨超過5,000年！博物館展覽9門票$95起！

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香港故宮文化博物館｜展覽9門票

優惠價：$95起

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古埃及文明大展：埃及博物館珍藏

展覽日期：即日至2026年8月31日

地址：九龍西九文化區博物館道8號



香港好去處推介【12】昂坪360——亞洲最長雙纜索架空纜車／獨家84折

昂坪360全長5.7公里，為亞洲最長的雙纜索架空纜車系統，纜車設有標準、水晶車廂及全景纜車，連接東涌及昂坪，車程約25分鐘，沿途可飽覽北大嶼山郊野公園、天壇大佛景色。現時門票有獨家84折優惠！

👉🏻 門票低至$85✨

昂坪360｜纜車門票

優惠價（成人）：$172起｜原價$205起

優惠價（小童）：$85起｜原價$100起

優惠價（長者）：$88起｜原價$105起

👉🏻 門票低至$85✨

地址：香港大嶼山東涌達東路11號



香港好去處推介【13】香港杜莎夫人蠟像館——過百尊全球名人蠟像

集結過百尊全球名人蠟像的香港杜莎夫人蠟像館入場門票現有獨家71折優惠！除了名人蠟像外，館內還有好玩的多感官展示區，韓迷仲可以在「韓流專區」與李鍾碩、朴海鎮等男星「邂逅」！此外，你還可以與坎達兒‧珍娜、Angelababy大玩自拍，與鄧紫棋於錄音棚內盡情高歌，並在Michael Jackson面前表演月球漫步AR共舞，一次過滿足所有追星願望！

香港杜莎夫人蠟像館｜三人行套票（門票+VIP數碼照通行證）

優惠價（3位）： $598｜原價$897｜人均$199.3

香港杜莎夫人蠟像館

地址：香港山頂道128號



香港好去處推介【14】STAY BAR——首間船上酒吧！門票低至$268

天星小輪船上酒吧「STAY」由小輪船改建而成，色調復古，處處充滿年代感，現場還會有駐場歌手表演，等你一邊品嘗美酒，一邊飽覽整片維港海景。此外，酒吧更備有陸地K1觀景台及海上「輝星號」雙舞台，讓你從多角度欣賞與別不同的維港靚景！

大家可憑門票換領「日朝夜霧」蜂蜜酒一杯，及享受各式各樣的小食，現時報名，更獨家再送多杯飲品！每位客人更可獲贈伯爵茶卷蛋及蝴蝶酥，絕對是味蕾、聽覺及視覺的多重體驗！

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STAY BAR｜門票連兩杯Cocktail優惠

優惠價（非枱位）：$268｜原價$336

優惠價（觀景台／甲板暢遊位）：$488

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STAY BAR

開放日期：逢周五、日（包場日子將暫停開放）

地址：尖沙咀天星碼頭（天星小輪）



香港好去處2026｜運動及親子活動篇

香港好去處推介【15】Sipe Explorer——沉浸式考古／VR探秘／手工藝／無人機試玩／母親節限定54折

想親嘗考古學家的體驗？Sipe Explorer佔地面積9,000呎，同時配備全球領先的VR穿戴設備，讓你在廣闊的虛擬世界中自由穿梭，重點推介故事《探秘·塵封的帝陵》，以探秘秦始皇帝陵為故事背景，劇情分為墓道歷險、地宮漫遊、秦皇墓室、飛越皇陵四大篇章，23分鐘的劇情緊湊，而且互動性超高，大家不但可以觀賞各類奇珍異寶，而且可遨遊九層高台的始皇帝陵區，完全沒有悶場！此外，Sipe Explorer還有75-90分鐘的雙人母親節手工藝製作工作坊及無人機體驗，現時門票有母親節限定54折優惠！

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Sipe Explorer｜母親節限定套票（VR探秘+手工藝+初學無人機試玩）

優惠價（2位）：$398｜原價$725｜人均$199

👉🏻 立即體驗刺激考古之旅

Sipe Explorer

地點：荔枝角瓊林街83號6樓



香港好去處推介【16】太平山飛索體驗——穿越太平山懸崖！獨家減$100

想以另類角度欣賞太平山風景？太平山之旅讓你體驗不一樣的刺激冒險！參加者在登山之後，將需要運用一條懸空的繩索，通過固定的鋼索和梯子，在陡峭的岩壁上攀爬，橫越對面的山峰，接著便會使用高空飛索，穿越兩邊懸崖，以飛翔的姿態俯瞰維多利亞港！單人拼團現時更有獨家優惠，即減$100！

👉🏻 獨家減$100優惠

太平山飛索體驗｜單人拼團

優惠價（日間市景）：$680｜原價$780

優惠價（晚間夜景）：$780｜原價$880

👉🏻 獨家減$100優惠

太平山飛索體驗

地址：太平山頂



香港好去處推介【17】Super Sports Park——全港最大室內運動場／最平$95入場

鄰近奧海城的「Super Sports Park」佔地面積達50,000平方呎，是目前全港最大的室內運動場！Super Sports Park提供超過20種體能挑戰設施，有攀岩牆、空中飛索、滑板公園等刺激體驗；彈珠足球、投籃挑戰、保齡球等球類運動；滾軸溜冰、彈床樂園等大人同小朋友都適合的活動！場館內更設有咖啡廳，放完電後歎美食飲品就最適合不過！運動場現有獨家半價換購優惠，最平人均$95入場玩3小時！

👉🏻 最平$95入場優惠

Super Sports Park｜套票

優惠價（2位）：$189起｜原價$420｜人均$95

👉🏻 最平$95入場優惠

Super Sports Park

地址：大角咀海輝道18號銀海坊G03&05



香港好去處推介【18】LOHAS Rink 康城溜冰場——最新節能科技溜冰場／低至$60玩3小時

LOHAS Rink是將軍澳首個以最新節能科技的環保溜冰場地，場地符合國際標準，更設有可愛的企鵝造型溜冰輔助扶手租借！The LOHAS商場配套完善，且交通方便，除了地鐵站可直達外，商場設有戲院、多間餐廳、百貨公司及市集，溜完冰仲可以行街！門票現有2人同行優惠，而且加多$50還可多一位進場，即低至人均$60即可入場狂玩3小時！👉🏻 低至$60玩3小時✨

LOHAS Rink 康城溜冰場｜溜冰套票

優惠價（2位）：$120起｜原價$300起｜人均$60起

👉🏻 低至$60玩3小時✨

LOHAS Rink 康城溜冰場

地址：新界將軍澳康城路1號THE LOHAS康城2樓206-210



香港好去處推介【19】Bun's 2020懷舊風滾軸溜冰場——買1送1

充滿80年代復古的士高復古風格20,000呎的Bun's2020室內滾軸溜冰場，裝潢同樣採用80年代復古風格，設有霓虹燈、仿街燈等復古打卡位，可以一邊玩滾軸溜冰一邊打卡。新店另一特色是主滾軸溜冰場相對較大，全木地板光滑新淨，可以無障礙在場內滑翔。場內同時會有職員從旁協助及提供簡單指導，新手都可以無負擔試玩。套票現有買1送1優惠，低至$60，假期都可用！👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

Bun's 2020｜2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋）

優惠價（買1送1）：$120起｜人均$60｜原價$240

＊優惠周末紅日適用

👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

Bun's 2020

地址：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place 1 5A室



香港好去處推介【20】有機薈低碳農莊——近距離餵羊駝+工作坊！獨家快閃24折

走入錦田有機薈低碳農莊與毛茸茸又可愛的羊駝互動！在菠蘿園除了可以近距離餵羊駝之外，還有多款免費兒童遊樂設施，如網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等，小朋友可盡情放電！此外，菠蘿園還有不少具教育意義的園區，如菠蘿知識館、有機農友田，及DIY工作坊等，非常適合半日至一日遊！現有全新獨家快閃24折優惠，2人同行人均低至$244即可入場！

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有機薈低碳農莊｜親親羊駝 倍你渡過2026入場套票

優惠價（1位）：$248｜原價$980

優惠價（2位）：$488｜原價$1,960｜人均$244

👉🏻即搶優惠同可愛羊駝玩遊戲🦙

有機薈低碳農莊

地址：新界元朗錦田錦河路四排石村



香港好去處推介【21】Paint Bomber——互動式電子遊戲世界／2人同行83折

Paint Bomber 為沉浸式任務遊戲室，讓你與2至8個朋友仔組成團隊，穿上防護服，進行高科技虛擬視頻遊戲體驗！過程中，大家需要盡量在每個階段的遊戲裡賺取時間，然後在最後一個階段拆除炸彈，否則就會受到漆彈懲罰！遊戲節奏不但明快，而且每個遊戲亦考驗玩家們的敏捷身手及決策能力，非常刺激，啱晒和朋友仔一齊參加！現有2人同行優惠83折！

👉🏻即搶2人同行優惠

Paint Bomber｜非繁忙時段門票

優惠價（2人）：$398｜人均$199｜原價$476

👉🏻即搶2人同行優惠

Paint Bomber

地址：旺角中僑商業大廈16樓5室



香港好去處2026｜工作坊篇

香港好去處推介【22】Build-A-Bear——DIY毛公仔／81折

Build-A-Bear提供別具特色的毛公仔工作坊，可以打造專屬個性化互動毛絨朋友，更有數百種服裝配件任意配搭！每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味！Build-A-Bear 更推出馴龍記無牙仔、史迪仔、Minions等超人氣角色造型毛公仔，現在81折優惠，$450（原價$550）就可有兩隻公仔！

👉🏻低至81折優惠即搶

Build-A-Bear｜自家製作毛公仔工作坊

優惠價：$450／2隻｜平均$225｜原價$550

👉🏻低至81折優惠即搶

Build-A-Bear

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA／山頂道118號山頂廣場2樓223號鋪／香港黃竹坑香葉道11號The Southside1樓136號鋪



香港好去處推介【23】PAPAPBUBBLE——西班牙手工糖果工作坊／獨家半價優惠

西班牙糖果店PAPABUBBLE推出工作坊！小朋友可製作多款造型的手工糖！透過工作坊，家長與小朋友可增加親子互動的機會，一同製作約100-150粒的糖果或彩虹棒棒糖。全程均有專業糖果導師教授，保證不會失敗！現有獨家半價優惠！

👉🏻獨家半價優惠

PAPABUBBLE｜西班牙手工糖果工作坊

優惠價（1成人+1小童）：$340起｜人均$170｜原價$680

*3-12歲以小童計算

👉🏻獨家半價優惠

PAPABUBBLE

地址：銅鑼灣銅鑼灣道34號



香港好去處推介【24】福井真珠 The Pearl Farm——珍珠首飾工作坊／獨家低至62折

想過一個有教育意義，又有紀念價值的假期？福井真珠的西貢珍珠首飾工作坊不但設有珍珠小學堂，參加者可一邊了解香港珍珠歷史及現況；而且還可以跟著專家一同剝珍珠蚌、尋找珍珠，然後製作專屬自己的珍珠首飾！此外，工作坊還會提供自由的釣魚時間，保證Chill住玩！無論是情侶共同參加，還是作為親子活動都同樣可樂在其中！現有獨家低至62折！

👉🏻即搶獨家62折優惠

福井真珠 The Pearl Farm｜西貢珍珠首飾工作坊

優惠價（二人同行）：$980｜人均$490｜原價$1,560

👉🏻即搶獨家62折優惠

福井真珠 The Pearl Farm

地址：白沙灣三星灣街渡



香港好去處推介【25】挪亞方舟——大自然環境主題公園／低至5折

以1比1體積建成的挪亞方舟，為坐擁大自然環境的主題公園，結合玩樂、遊學和環保於一體。公園內有一系列多元化的展覽，包括180度影院、與動物互動活動、遊樂設施；另有歷奇訓練、原野探索、無人機挑戰、VR虛擬實境等等活動！門票現有低至5折優惠！

香港挪亞方舟

優惠價（成人）：$109起

優惠價（兒童）：$106.9起

優惠價（2位）：$218起｜人均$109

優惠價（2位成人＋1位小童）：$324.9起｜人均$162.45

👉🏻即搶低至6折優惠✨

挪亞方舟

地址：新界荃灣馬灣珀欣路33號



香港好去處2026｜主題樂園篇

香港好去處推介【26】迪士尼樂園——打卡路牌現36處！20周年慶典／全新「Duffy與好友同萌遊」

香港迪士尼樂園20周年慶典正式展開！樂園將展出一連串的紀念活動，包括近30分鐘的昇華版夜間匯演、歷年來最大型的巡遊等等，即日至6月7日期間，樂園將上演「Duffy與好友同萌遊」，Duffy and Friends屆時會換上全新春日造型，首次同台亮相20周年城堡演出！粉絲切勿錯過！

👉🏻 $700起入場連玩2日

此外，香港迪士尼樂園更推出全新「I Love Hong Kong Disneyland」主題路牌，讓大家盡情打卡！

迪士尼樂園｜門票

換購價（成人）：$610起｜原價$669起

換購價（兒童）：$455起｜原價$499起

迪士尼樂園｜連玩2日門票

換購價（成人）：$700起｜$300／日｜原價$1,338起

換購價（兒童）：$557起｜$278.5／日｜原價$998起

👉🏻 $700起入場連玩2日

香港迪士尼樂園

日期：即日至2026年6月28日

地址：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



香港好去處推介【27】海洋公園——全新Sanrio合作活動／大熊貓護理揭秘活動工作坊／獨家94折

6大Sanrio characters登陸海洋公園！一眾人見人愛的角色，如Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin和Hangyodon等將現身海洋公園各處！全新活動內容包括：Sanrio characters深海夢幻探險、Sanrio characters主題打卡位、Sanrio characters見面會、Sanrio characters遊園大作戰等！全園共有20個角色主題互動遊戲，Sanrio粉絲必去！

海洋公園另有「大熊貓護理揭秘活動」，可以化身為「幕後工作人員」，走入護理基地，超近距離觀察大熊貓的生活日常、親手為「樂樂」製作營養小食，完成活動後更會獲得參與證書！玩完工作坊，更可以到8個不同主題的天地大玩機動遊戲！門票現有獨家94折優惠！

👉🏻 獨家94折優惠✨

海洋公園｜普通門票

優惠價（成人）：$470起｜原價$498起

優惠價（小童）：$235起｜原價$249起

海洋公園｜大熊貓護理揭秘活動

優惠價：$1651.5起｜原價$1,680起

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海洋公園

日期：即日至2026年8月23日

地址：香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園



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