洗衣機藏霉菌髒過馬桶！常穿罨味衫可致腦退化！清洗4步除霉去臭

洗衣機清潔｜回南天｜洗衫｜洗完衫卻傳岀「罨味」？其實你正是穿著霉菌上身！很多人忽略了洗衣機的清潔，日積月累下早已成為霉菌溫床。洗衣機長期缺乏正確清洗，藏污量隨時比馬桶高出數百倍！專家警告，長期穿著藏有霉菌的衣物，不單會引發濕疹，甚至有可能令神經受損。其實清潔洗衣機並不困難，澳洲清潔達人分享了3大除霉神器，輕鬆4步驟便能讓洗衣機內部霉菌徹底清除，去除陣陣惡臭。即睇內文教學，挽回家人健康！



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未來一周濕度高達95% 洗衣機成霉菌溫床

香港進入4月回南天，濕度飆升至95%，不少家庭驚覺衣物即便洗完，仍散發陣陣難頂「罨味」。這不單是天氣問題，其實是霉菌大舉入侵的訊號。很多人誤以為洗衣機洗完衣服後，內部也會隨之乾淨。但事實上，洗衣機內的橡膠密封圈、洗劑槽和過濾網，它們長期處於90%以上的濕度，殘留的洗潔液和人體皮屑，在溫暖環境下化早已成霉菌的藏身之所。有美國微生物學者Charles Gerba曾對洗衣機中的細菌研究，指岀有六成洗衣機帶有大腸桿菌群，一成有大腸桿菌。其中，有個案驗岀，3年沒清潔過的洗衣機內，細菌含量比馬桶多達530倍！

未來一星期香港天氣潮濕，濕度達95%。（截自天文台官網）

霉菌影響｜長期穿藏霉衣物損神經 嚴重可致認知障礙

假如人體長期接觸到黴菌或生物毒素，會造成霉菌感染。美國研究霉菌病專家Dr. Ritchie Shoemaker在論文中指岀，人體若長期穿著藏霉衣物，先天免疫系統持續處於高度發炎狀態下，會導致人體岀現慢性發炎反應症候群（CIRS），例如疲勞，免疫系統失調，嚴重還會引致認知功能障礙等。

除此之外，香港知名化學專家K.Kwong鄺士山博士在社交媒體發帖說明，長期吸入霉菌可引發哮喘，免疫功能失調，皮膚病發作等等，尤其免疫力較弱人士、長者、小童、哮喘患者均屬高危群組。

長期不清潔洗衣機藏霉會損害身體健康。（AI生成圖片）

洗衣機清潔｜清潔達人教用3材料 4步輕鬆去霉菌

澳洲清潔達人Chantel Mila分享三樣簡單的材料，就能輕鬆解決洗衣機內的污漬和霉菌。根據《Express》報道，Chantel Mila指岀，分別使用白醋和茶樹油/（丁香油 ）兩種天然材料，就可以輕鬆去霉！假如污漬頑強，可以加入小蘇打粉一併使用。它們具備清除污垢及抗真菌的功效，步驟如下：

清潔洗衣機步驟1：調製溶液後浸泡抺布

先將一杯白醋與20滴茶樹油或（丁香油）混合後，將抹布或毛巾浸泡在該溶液中，直到完全吸收。

只需用白醋和茶樹油/丁香油兩種材料就可以去霉。（AI生成圖片）

清潔洗衣機步驟2：清潔洗衣機膠邊

將浸濕的抹布放置在洗衣機門口的橡膠密封圈上，靜置一段時間讓溶液發揮作用。之後，再撒上蘇打粉，添加少許白醋，​​兩者接觸後會產生強烈的化學氣泡反應，能有效去除縫隙中的頑固污垢。

清潔洗衣機步驟3：處理洗劑槽、過濾網與排水泵

先把洗劑槽取出來用熱水沖洗，防止洗劑殘留；再清空過濾網並排出殘留的廢水。

清潔洗衣機步驟4：空機清洗

最後，在洗衣機內加入一杯白醋，執行一次高溫空機洗程，進行最後的深層消毒。

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