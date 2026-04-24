中電資助換電器｜4.27起第二輪申請　最高獲$2700換冷氣｜附資格

中電資助換電器｜天氣開始熱，是時候趁夏天前換新電器了！中電撥款3,000萬元的「節能家電更換計劃」進入關鍵第二階段！4月27日上午9時起開放登記，資助範圍冷氣、雪櫃、洗衣機及電熱水爐，合資格長者及低收入家庭最高可獲$2,700資助！即睇以下申請攻略，把握黃金機會！



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為支援弱勢社群減輕電費負擔，中電透過「社區節能基金」撥款3,000萬港元，再次推出「節能家電更換計劃」第二階段將於4月27日開放登記，名額共6,000個。

本次資助範圍由冷氣機擴展至雪櫃、洗衣機及電熱水爐等4類家電。合資格的長者、低收入家庭及殘疾人士，只要更換一級能源標籤型號，即可透過「度度賞」平台獲得資助，金額高達訂單總額70%或$2,700（以較低者為準）。

中電推出「節能家電更換計劃」第二階段於4月27日開放登記。（AI生成）

中電節能家電更換計劃｜幾時開始申請？

第二階段申請日子由4月27日開始：（詳情如下）

申請日期：4月27日至5月3日

結果通知期：5月12日至15日

購買期：由5月12日開始（以電郵通知）



中電節能家電更換計劃｜哪一類人合資格申請？

必須為香港居民及持有香港居民身份不少於1年的中電住宅用電客戶，並符合以下資格 （需正在領取以下其中一項津貼）：

合資格人士1. ｜年滿65歲或以上的長者類別

綜合社會保障援助或長者生活津貼。

合資格人士2.｜低收入家庭類別

在職家庭津貼、綜合社會保障援助、全額學校書簿津貼、幼稚園及幼兒中心學費減免計劃全免學費。

合資格人士3.｜殘疾人士類別

殘疾人士登記證、綜合社會保障援助計劃的交通補助金、公共福利金計劃的傷殘津貼。

中電節能家電更換計劃｜申請前有什麼準備？

申請者在申請前必先知道4大準備及要注意事項如下：

準備事項1｜中電編賬號碼

提供中電編賬號碼 (供電地址必須與送貨地址一致)

準備事項2.｜度度賞賬戶

提供度度賞登入電郵或其他有效電郵地址 (結果只會以電郵通知)，如未有度度賞賬戶，可立即啟動或申請。

準備事項3.｜提供證明文件

相關資格證明文件之電子檔案（網上申請者）或副本（親身遞交申請者）

準備事項4.｜預先想好購買類型

申請前先決定購買的家電種類。

注意事項：

注意事項1｜申請表資料正確

務必確認好申請表資料正確；如有錯誤，不接受候補資料。

注意事項2｜只可購買2種各一

最多只可購買2個種類；每種類各一。

中電節能家電更換計劃｜第二階段申請方法及申請結果何時知道？

第二階段於4月27日至5月3日開始登記，並將於5月12-15日通知結果，大家到時候要記得留意啦！

網上申請：4月27日早上9時開放，至5月3日晚上11時59分截止。

親身遞交申請：填妥表格後連同相關資格證明文件副本到中電客戶服務中心向職員遞交申請。

申請結果岀爐：不論申請成功與否，申請結果將於5月12日至15日以電郵方式通知（申請名額有限，先到先得）

中電節能家電更換計劃｜申請成功後如何購買？

中電會按申請次序核實資格，申請成功後，可根據申請時所選擇的購買方式，使用「專屬優惠碼」購買 (此優惠碼只限使用一次，使用後自動失效)。申請者可選擇在網上或實體購買：

中電節能家電更換計劃｜網上購買

申請者必須於電郵的指定時段內登入指定度度賞連結，選擇家電並加入購物車，並於購物車輸入專屬優惠碼以扣減資助金額，並繳付餘額。

中電節能家電更換計劃｜門市購買

申請者須帶同申請成功電郵及「專屬優惠碼」，並於電郵上的指定日期內到指定的門市購買。在選購家電時向職員出示成功電郵及「專屬優惠碼」，並即場繳付餘額。

申請可選擇於門市或網上訂購。（AI生成圖）

中電節能家電更換計劃｜常見問題

1｜哪些變頻冷氣機、電熱水爐、雪櫃及洗衣機有一級能源標籤？

這些具有一級能源標籤的家電均已於機電工程署登記，可以在機電工程署網頁找到。

一級能源標籤。（機電工程署網站）

2｜可以在兩階段都申請嗎？

若申請者在第一階段申請落選，仍可於第二階段重新遞交申請。不過，如在第一階段申請成功，無論是否有購買，都不能再於第二階段申請。另外，已申請2025年的「變頻冷氣機更換資助計劃」不能申請此次計劃。

大家如欲申請或查詢更多詳情，可瀏覽中電官網。

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