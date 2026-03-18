中電節能家電更換計劃懶人包│3類人可獲資助換電器　申請方法一覽

【中電節能家電更換計劃2026】換電器對弱勢社群而言是一大筆開銷！中電今年透過「中電社區節能基金」撥款3,000萬推出「節能家電更換計劃」，長遠節省能源開支。符合資格的長者、低收入家庭及殘疾人士，可透過計劃更換有一級能源標籤的變頻式冷氣、電熱水爐、雪櫃及洗衣機四類耗電量較高的家電，合資格人士或家庭最高可獲訂單七成或最高2,700元資助金買電器。



中電今年透過「中電社區節能基金」撥款3,000萬推出「節能家電更換計劃」，資助合資格人士換電器。（中電圖片）

中電節能家電更換計劃｜家電資助金有幾多?

中電透過「中電社區節能基金」撥款3,000萬推出「節能家電更換計劃」幫助弱勢社群更換節能家電。合資格人士或家庭，可經度度賞平台購買指定家電，最高可獲訂單總額七成或最高2,700元的資助金，以較低者為準。

中電今年透過「中電社區節能基金」撥款3,000萬推出「節能家電更換計劃」，資助合資格人士換電器。（資料圖片）

計劃分兩階段，每個電力脹戶可獲一次資助：

中電節能家電更換計劃分2個階段（AI製圖）

可供選擇的家電種類：

第一階段：變頻冷氣機、電熱水爐，名額約5,000個

第二階段：變頻冷氣機、電熱水爐、雪櫃及洗衣機，名額約6,000個

中電節能家電更換計劃｜申請關鍵日子：

中電節能家電更換計劃｜申請關鍵日子（AI製圖）

第一階段申請

申請日期：3月17日至23日

結果通知期：3月30日至4月9日

購買期：3月30日開始（以電郵通知）

第二階段申請

申請日期：4月27日至5月3日

結果通知期：5月12日至15日

購買期：由5月12日開始（以電郵通知）

中電節能家電更換計劃｜申請資格

必須為香港居民及持有香港居民身份不少於1年的中電住宅用電客戶，並符合以下其中一項資格：

1.年滿65歲或以上的長者類別，並正在領取以下其中一項津貼：

綜合社會保障援助（綜援）或長者生活津貼（長生津）

2.低收入家庭類別，並正在領取以下其中一項津貼：

在職家庭津貼、綜合社會保障援助、全額學校書簿津貼、幼稚園及幼兒中心學費減 免計劃全免學費

3.殘疾人士類別，並正在領取以下其中一項證明或津貼：

殘疾人士登記證、綜合社會保障援助計劃的交通補助金、公共福利金計劃的傷殘津貼

更多資料：節能家電更換計劃

申請前4大準備及其他注意事項：

中電節能家電更換計劃｜申請前4大準備及其他注意事項（AI製圖）

1.提供中電編賬號碼 (供電地址必須與送貨地址一致)

2.提供度度賞登入電郵或其他有效電郵地址 (結果只會以電郵通知)

如未有度度賞賬戶，可立即啟動或申請。

3.相關資格證明文件之電子檔案（網上申請者）或副本（親身遞交申請者）

4.決定購買家電種類

中電今年透過「中電社區節能基金」撥款3,000萬推出「節能家電更換計劃」，資助合資格人士換電器。（資料圖片）

中電節能家電更換計劃｜申請方法：

合資格人士按所需家電種類於第一或第二階段申請：

第一階段於2026年3月17日 至3月23日填好網上申請表或親身遞交申請表。

網上申請表格於2026年3月17日上午9時開放，至3月23日晚上11時59分截止。

親身遞交申請，請填好表格帶同電費單及相關證明文件副本到中電客戶服務中心遞交申請，表格於3月17日起可到中電客服中心索取。

申請結果會於3月30日至4月9日以電郵方式通知結果。

合資格人士可透過計劃更換有一級能源標籤的變頻式冷氣、電熱水爐、雪櫃及洗衣機四類耗電量較高的家電。（AI生成圖片）

第二階段於4月27日至5月3日填好網上申請或親身遞交申請表。

網上申請於4月27日早上9時開放，至5月3日晚上11時59分截止。

親身遞交申請者所需資料同上，表格於2026年4月27日起可到中電客戶服務中索取。

申請結果會於5月12日至15日，以電郵方式通知申請結果。

中電節能家電更換計劃｜購買方法：

中電節能家電更換計劃｜購買方法（AI製圖）

中電節能家電更換計劃｜常見問題：

1. 哪些變頻冷氣機、電熱水爐、雪櫃及洗衣機有一級能源標籤？

這些具有一級能源標籤的家電均已於機電工程署登記！可以在機電工程署網頁找到。

2.如已申請2025年的「變頻冷氣機更換資助計劃」並獲得資助，可否申請今次計劃？

不可以！「節能家電更換計劃」不適用於2025年「變頻冷氣機更換資助計劃」資助的客戶。

合資格人士可透過計劃更換有一級能源標籤的變頻式冷氣、電熱水爐、雪櫃及洗衣機四類耗電量較高的家電。（資料圖片）

3. 可以兩個階段都遞交申請嗎？

可以，若第一階段申請不成功，可於第二階段再申請，如第一階段已成功申請，無論有沒有購買家電，第二階段申請將不獲處理。

4. 為何要用度度賞登入電郵？如何知道我已擁有度度賞賬戶？

計劃的網上購買流程於度度賞平台指定頁面進行，因此需要登入電郵才可使用。如擁有中電One帳戶，可登入中電應用程式＞探索＞度度賞eShop，若跳至度度賞「我的帳戶」頁面，即已擁有度度賞賬戶，名稱下方是你的登入電郵，如跳至度度賞首頁，即未連結賬戶，可註冊賬戶並手動連結。如未持有中電One賬戶，請按此了解、如想知道如何連結度度賞賬戶，請按此了解。

更多詳情：中電節能家電更換計劃