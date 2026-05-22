KFC優惠｜$50六件雞3款味任揀！新推三星蔥脆雞六件$59+加汽水$5

KFC優惠｜KFC推出3大優惠！於指定日期內，$50有六件雞，此外，全新推出的台式三星蔥脆雞六件​亦只需$59！怕不夠滿足，還可以優惠價加配汽水和格格脆薯塊，想知優惠詳情，即睇下文！



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KFC推出3大快閃優惠！（領展）

KFC優惠｜$50六件雞！任選3款口味＋額外送辣黃醬

由即日至5月27日，KFC推出$50六件雞的優惠（參考單售價每件雞$22），雞件口味更可任選3款，包括家鄉雞、香辣脆雞、狂惹香燒雞，更加送辣黃醬，享受雙重滋味！優惠於上午11時後供應，只限堂食及外賣自取。

提提大家，旺角山東街分店不提供狂惹香燒雞；置富南區廣場分店不提供狂惹香燒雞及家鄉雞；以及優惠不適用於赤柱廣場及亞洲國際博覽館分店。

KFC優惠｜$59六件台式三星蔥脆雞​

另一優惠，KFC全新推出的台式三星蔥脆雞​亦只需$59。優惠於上午11時後供應，只限堂食及外賣自取。留意，優惠不適用於旺角山東街、赤柱廣場、九龍塘又一城、啟德體育園及置富南區廣場分店。

KFC優惠｜$5加配汽水、$9加配格格脆薯塊

如果大家覺得吃雞未夠滿足，上述六件雞優惠還可以$5加配汽水、$9加配格格脆薯塊。汽水每次最多可加配3杯汽水；格格脆薯塊最多可加配2客。

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