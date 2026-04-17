大快活優惠｜全新GYM餐套票即減$39+送雞胸！三文魚/鯖魚紅米飯

大快活｜連鎖快餐店優惠｜大快活推出全新「食得夠GYM」系列產品，同時還有「食得夠GYM」香煎雞胸紅米飯套票優惠及期間限定活動「食得夠GYM四重賞」，送出多款禮品。新系列更會在5月5日加入更多美食，屆時全線分店早、午、茶、晚市均有「Gym餐」供應，啱晒一眾做Gym人士！想知優惠詳情就要留意下文！



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大快活推全新「食得夠GYM」系列產品，邀請Tyson Yoshi率先試食。（官方圖片）

大快活全新「食得夠GYM」系列$35起

大快活全新的「食得夠GYM」系列，主打多款高蛋白質雞胸套餐，午市及晚市套餐「香煎雞胸紅米飯」（$53），不但可以配搭高纖的紅米飯，還有新推出的枝豆，醬汁則可選擇蕃茄烏梅汁與舞茸昆布汁等健康蔬菜醬。指定分店更有「香煎三文魚拼雞胸柳紅米飯」（$66）及「香煎鯖魚拼雞胸柳紅米飯」套餐（$69），均附送無糖凍綠茶。如果擔心不夠飽，還可以$20加購雞胸一件。

在早市時段，可以選擇雞胸柳（2件）配阿活脆邊煎雙蛋及英式多士，亦只需$35，啱晒一眾注重健康的做Gym人士！

套餐資料一覽：

大快活推香煎雞胸紅米飯套票優惠 最高每份慳$6.5

大快活同時推出「食得夠GYM」香煎雞胸紅米飯套票優惠，4張售價$188，平均每張$47（原價$53），額外贈送1客雞胸柳（2件），合共有220克蛋白質；6張售價則為$279，平均每張$46.5，額外贈送2客雞胸柳，合共有342克蛋白質！

而購買套票的方法十分簡單，大家由即日起只需下載大快活APP並登記成為會員，即可選購。使用方法同樣方便，只需5個步驟便能輕鬆換領：

1. 首先打開大快活APP，進入「節日及派對美食」平台；

2. 再選擇心儀套票（4張／6張）並加入購物車；

3. 完成付款後，相關換領券及優惠券將於5分鐘內自動發送至大快活APP內「錢包」；

4. 再到分店收銀處出示換領券上的二維碼，即可換領一份香煎雞胸紅米飯套餐；

5. 於指定分店更可加錢將套餐升級為香煎三文魚拼雞胸／雞胸柳紅米飯套餐，或香煎鯖魚拼雞胸／雞胸柳紅米飯套餐。



大快活「食得夠GYM四重賞」送優惠券 玩遊戲贏免費雞胸

此外，大快活由即日至5月4日，指定分店推出「食得夠GYM四重賞」活動，送出多款健康美食獎賞，當中更設「10kg重磅阿活肌力挑戰」，送免費雞胸換領券！

大快活「食得夠GYM四重賞」活動玩法

1. 追蹤大快活官方社交專頁即送「阿活香滑熱奶茶券」；

2. 現場下載大快活APP註冊成為新會員並輸入優惠碼，即送電子「香煎雞胸換領券」；

3. 「10kg重磅阿活肌力挑戰」：參加者須雙手舉起重磅公仔，手肘伸直、公仔不低於腰部，維持20秒即成功，可獲免費「香煎雞胸換領券」；

4. 即場以大快活APP購買「食得夠GYM套票」，額外多送1張「香煎雞胸紅米飯套餐餐券」。

＊優惠數量有限，先到先得，送完即止。



「食得夠GYM四重賞」活動指定分店 分店 活動日期及時間 觀塘東廣場分店 地址：九龍觀塘成業街7號東廣場1樓101舖 2026年4月16, 17, 22, 23, 24, 30日 （每日下午12時至6時） 旺角西洋菜南街分店 地址：九龍旺角西洋菜南街6-12A號地下入口及地庫 2026年4月18, 19, 25, 26日 及5月2, 3日（每日下午12時至6時） 中環萬年大廈分店 地址：中環皇后大道中 38-48號萬年大廈2字樓 2026年4月20, 21, 27, 28, 29日 及5月4日（每日下午12時至6時）

大快活5月5日推新餐單 全日供應「食得夠GYM」

另外，大快活將於5月5日擴闊「食得夠GYM」系列餐單，全新產品包括午晚市「香煎牛肉漢堡拼雞胸柳紅米飯」、茶市「自家製雞胸肉腸熱狗」、「活力蛋白拼盤（枝豆、雞胸柳1件、溏心蛋2隻）」。屆時，大快活早、午、茶、晚市全日均有「食得夠GYM」系列選擇。

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