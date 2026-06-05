端午糉2026優惠10大！半島+富豪6折起+米芝蓮+原隻鮑魚+龍舟禮盒

端午糉推介2026｜端午節當然要吃糉！現時不少酒店及餐廳都已推出端午糉，不但款式多樣，而且用料矜貴。《香港01》「好食玩飛」記者已為大家整理10大端午糉優惠推介，除了有半島、君悅、米芝蓮推介的中菜廳逸東軒之外，富豪酒店新推的5款端午糉更有網店專享6折優惠，想知詳情就要留意下文！



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端午粽2026｜早鳥優惠有什麼推介？

端午粽推介【1】半島酒店嘉麟樓——原隻30頭中東乾鮑、金華火腿及瑤柱入饌

半島酒店米芝蓮星級食府「嘉麟樓」推出4款精品端午節粽。金腿乾鮑裹蒸粽糯米以鮑魚汁調味，再加原隻30頭中東乾鮑、金華火腿及瑤柱等餡料，味道豐腴鮮美；瑤柱裹蒸粽的匈牙利豬肉則以玫瑰露醃製，甘香滋味！而金黃鴛鴦鹼水粽更包含兩款甜粽——陳皮紅豆鹼水粽及蓮蓉鹼水粽，口感香甜軟糯，材料上乘，各具風味，送禮自用皆宜！

嘉麟樓端午粽優惠

金腿乾鮑裹蒸粽（30頭中東乾鮑）：$738

瑤柱裹蒸粽：$428

金黃鴛鴦鹼水粽：$368

金腿乾鮑裹蒸粽伴XO辣椒醬禮盒：$998



端午粽推介【2】香港君悅酒店——鮑魚瑤柱雲腿裹蒸糉／五穀桂花陳皮豆沙糉

香港君悅酒店推出2款應節端午糉及套裝，每款均由行政總廚陳漢章師傅精心炮製。鮑魚瑤柱雲腿裹蒸糉以清香竹葉包裹鮑魚、瑤柱、鹹蛋黃與雲腿等鹹香食材，配以五花腩和花菇增添層次，口感豐富；五穀桂花陳皮豆沙糉以紅豆、綠豆、小米和麥米做餡，更加入桂花和陳皮提升香氣，味道甜而不膩。酒店更推出應節端午糉套裝，包含兩款糉各一隻，可額外加配港灣壹號自家製X.O.醬，味道層次更昇華！

鮑魚瑤柱雲腿裹蒸糉：$388

五穀桂花陳皮豆沙糉：$168

應節端午糉套裝：$498

鮑魚瑤柱雲腿裹蒸糉配港灣壹號自家製X.O.醬：$608

應節端午糉套裝配港灣壹號自家製X.O.醬：$718



端午粽推介【3】九龍香格里拉嘉里酒店——龍舟造型禮盒／早鳥8折

九龍香格里拉嘉里酒店推出香格里拉端午雅饌海鮮粽三重奏禮盒優惠，禮盒以傳統手工藝製作，龍舟造型活潑生動，極具節日特色。盒內備有三款風味的端陽粽品，包括鮮味濃郁的青龍蝦瑤柱粽、口感豐富的鮑魚瀨尿蝦海鮮粽，以及糅合海陸精華的黑松露雲腿蜜餞金蠔粽，送禮自用皆宜！即日至6月16日有早鳥8折優惠！

九龍香格里拉嘉里酒店端午粽優惠

九龍香格里拉嘉里酒店——龍舟造型禮盒／早鳥8折（Klook）

香格里拉端午雅饌海鮮粽三重奏：$790（原價$988）



端午粽推介【4】富豪酒店——5款新糉！原隻八頭鮑魚／頂級乾瑤柱／全新素食系列／網店優惠低至6折

富豪酒店新推五款端午糉，將矜貴食材與傳統工藝融合，味道充滿驚喜！當中尤以「富豪至尊嫲嫲手作潮州糉」最為矚目！承傳47年嫲嫲的私房食譜，將半個世紀的匠心溫暖重現。潮州糉餡料極致豐富，以優質鹹蛋黃、豐腴五花腩配上綿密豆沙蓉，味道鹹甜交織，完美捕捉了潮州人「嗜鹹又嗜甜」的飲食精髓。

「富豪至尊原隻鮑魚瑤柱裹蒸糉」則主打奢華食材，以八頭鮑魚、日本宗谷頂級乾瑤柱及鹹蛋黃入饌，海味精華滲入軟糯的糯米之中，口感豐盈、味道鮮美；「富豪至尊栗子東坡肉糉」則以經典江南名菜與傳統糉子結合，充滿脂香的東坡肉與甘甜的栗子交融，入口肥而不膩，甘香惹味！

此外，富豪酒店特別為注重養生的健康一族，傾力打造兩款全新的素食系列。當中包括口感豐富、高纖健康的「富豪至尊五穀紫米素糉」；以及嚴選上乘紅豆慢火熬煮成香濃綿密的豆沙，甜而不膩，伴隨陳皮幽微甘香，達致消滯健脾之效的「富豪至尊陳皮豆沙鹼水糉」，為傳統端陽佳節增添一份無負擔的甜蜜滋味。

立即到富豪酒店網上商店預訂各式端午糉或禮盒，可享低至6折優惠！送禮自用皆得宜！

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富豪至尊原隻鮑魚瑤柱裹蒸糉：$248｜原價$368

富豪至尊嫲嫲手作潮州糉／富豪至尊栗子東坡肉糉：$178｜原價$228

富豪至尊五穀紫米素糉／富豪至尊陳皮豆沙鹼水糉：$128｜原價$208

富豪至尊名糉禮盒：$228起｜原價$388起

富豪至尊鮑魚禮盒：$758｜原價$888



端午粽推介【5】唯港薈——黑松露金腿瑤柱鮑魚裹蒸糭／三色玲瓏榴槤班蘭咖央醬糯米糭

唯港薈今年有兩款端午粽，包括黑松露金腿瑤柱鮑魚裹蒸糭及三色玲瓏榴槤班蘭咖央醬糯米糭。黑松露金腿瑤柱鮑魚裹蒸糭由米芝蓮推介中菜廳廚師團隊主理，以原隻七頭南非鮑魚、日本北海道瑤柱及黑松露入饌；三色玲瓏榴槤咖央醬糯米糭則由「榴槤王子」酒店行政總廚何偉誠師傅製作，萃取班蘭、黃薑與蝶豆花的天然色彩，包裹濃郁的榴槤班蘭咖央醬，讓糯米糭口感更加軟糯，甜香四溢。

黑松露金腿瑤柱鮑魚裹蒸糭：$298

三色玲瓏榴槤班蘭咖央醬糯米糭：$258



端午粽推介【6】逸東軒——米芝蓮一星中菜廳／至尊鮑魚瑤柱裹蒸糉／八寶薈萃新豬肉裹蒸粽

米芝蓮一星中菜廳逸東軒端午節推出星級裹蒸糉及精緻禮籃應節！裹蒸糉包裝以中國傳統山水畫為主題，配上傳統繩結設計別緻手挽袋，別具民俗風情。經典的至尊鮑魚瑤柱裹蒸糉，以鹹蛋黃、頂級瑤柱、燒鵝及上等爽滑花菇等多種傳統材料製成，綠豆與糯米比例均勻，口感豐富紮實；八寶薈萃新豬肉裹蒸粽選用花菇、紅腰豆、栗子、花生、蓮子等八寶食材，配搭新豬肉製造，入口清新不膩，充滿豆香。

逸東軒另有迎逸薈萃禮籃，包含南美罐裝鮑魚（六頭）、日本瑤柱、蝦乾、香酥琥珀合桃及人參烏龍茶葉，送禮一流！

至尊鮑魚瑤柱裹蒸糉：$348

八寶薈萃新豬肉裹蒸糉：$318

迎逸薈萃禮籃：$1,088



端午粽推介【7】香港康得思酒店明閣——鮑珍瑤參裹蒸粽／雲南羊肚菌小米養生素粽／87折

香港康得思酒店明閣推出2款精緻端午粽，包括鮑珍瑤參裹蒸粽、雲南羊肚菌小米養生素粽，鮑珍瑤參裹蒸粽以上乘食材入饌，包括原隻6頭南非鮑魚、海參、日本瑤柱、金華火腿等，入口軟糯清香、脂香四溢；另一款雲南羊肚菌小米養生素粽，則主打養生菌香，包括羊肚菌、姬松茸、猴頭菇及冬菇，搭配甘甜栗子、小米與糯米，菌鮮馥郁，層次細膩。即日至6月19日，可享87折！

明閣端午粽優惠

鮑珍瑤參裹蒸粽（約750克）：$338｜原價$388

雲南羊肚菌小米養生素粽（約350克）：$118｜原價$138



端午粽推介【8】香港海景嘉福洲際酒店海景軒——原隻南非鮑魚日本花菇裹蒸粽／川味和牛面頰粽／楊枝甘露芒果西米粽／桂花日本十勝紅豆粽

香港海景嘉福洲際酒店海景軒的漁港端陽粽，由酒店中菜行政總廚余照軍用心製作，原隻南非鮑魚日本花菇裹蒸粽，以嚴選糯米包裹原隻南非鮑魚及日本花菇，鹹香濃郁；川味和牛面頰粽融合川式香辣風味，味道醇厚而不嗆，且香氣飽滿。

甜糉方面，楊枝甘露芒果西米粽，以細滑芒果配上西米，佐以柚子與西柚，味道清新果香，酸甜平衡，頗有驚喜！而桂花日本十勝紅豆粽則以日本十勝紅豆蓉入饌，帶有淡淡桂花幽香，甜而不膩。

漁港珍味（原隻五頭南非鮑魚日本花菇裹蒸粽）：$298

漁港糉韻（川味和牛面頰粽）：$388

漁港尋味（包含原隻南非鮑魚日本花菇裹蒸粽、川味和牛面頰粽、楊枝甘露芒果西米粽、桂花日本十勝紅豆粽）：$238



端午粽推介【9】香港四季酒店龍景軒——鮑魚瑤柱有機五穀糉／麥米花生蓮蓉鹼水桂花粽／雞樅菌元貝紅豆粽

香港四季酒店米芝蓮二星粵菜食府龍景軒推出3款手工糉，鮑魚瑤柱有機五穀糉採用兩隻南非鮑魚、燒鵝、豬肉、冬菇等多達9款食材入饌，並以營養豐富的有機十穀米製作，纖維更高，層次更豐富；而麥米花生蓮蓉鹼水桂花粽則以傳統麥米花生糖水為靈感設計，糉內蓮蓉煮成流心狀，而麥米及花生先蒸煮兩小時，融合糯米製造獨特咬口，佐以隨糉附送的桂花蜜，夾帶陣陣花香。

另一款雞樅菌元貝紅豆粽則選用雲南雞樅菌與北海道宗谷頂級元貝製作，菌香、米香與箬葉清香交織，雞樅菌包糉前先隔油處理，口感清爽不膩。

組合一（鮑魚瑤柱有機五穀粽、東方紅韻紅茶）：$588

組合二（麥米花生蓮蓉桂花鹼水粽、雞樅菌元貝紅豆粽、東方紅韻紅茶）：$488

套裝優惠（組合一＋二）：$888



端午糉推介【10】JW萬豪酒店金殿——米芝蓮星級中菜廳／乾鮑瑤柱裹蒸粽／日本紅豆鹹肉粽禮盒／限時9折

香港JW萬豪酒店米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿推出糉子禮盒，包含金殿乾鮑瑤柱裹蒸粽配金殿日本紅豆鹹肉粽禮盒，以及金殿福建粽禮盒。金殿乾鮑瑤柱裹蒸粽分量十足，內餡包含溏心南非吉品乾鮑魚、瑤柱、花菇、關刀豬腩肉、雞腿肉及湖南湘江全蓮子，配上油心鹹蛋黃及綠豆，令人一試難忘。金殿日本紅豆鹹肉粽用料同樣一絲不苟，以上等日本紅豆配搭鹹蛋黃，及關刀豬腩肉、糯米，味道鹹甜交織，粽子禮裝包含金殿乾鮑瑤柱裹蒸粽及金殿日本紅豆鹹肉粽各一隻，更可選配高雅得體的禮品盒！於6月18日或之前訂購可享限時9折。

萬豪金殿乾鮑瑤柱裹蒸粽及日本紅豆鹹肉粽禮裝：$538.2起｜原價$598起

萬豪金殿福建粽禮裝：$403.2起｜原價$448



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