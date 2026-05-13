麥當勞優惠｜四重朱古力脆皮KITKAT芭菲全新登場！$8食人氣新地筒
撰文：張雨靜
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麥當勞優惠｜麥當勞人氣「KITKAT朱古力威化味新地系列」回歸！今次更帶來全新驚喜「朱古力脆皮KITKAT芭菲」，除了大受歡迎的朱古力脆皮外，更加入日本直送KITKAT朱古力威化及迷你聰明豆，口感層次極豐富！想知有幾吸引？即看下文！
四重朱古力爆發！全新朱古力脆皮KITKAT芭菲
各位朱古力控注意！麥當勞全新登場的「朱古力脆皮KITKAT芭菲」以KITKAT朱古力威化味作基底，再加上人氣朱古力脆皮，及日本直送的KITKAT 72%黑朱古力威化及色彩繽紛的迷你聰明豆，一次過為你帶來「四重朱古力」的極致醇厚滋味！此外，人氣爆燈的KITKAT新地筒亦會同步回歸！
兩款限時甜品將於明天（5月14日）早上11時後開始在全港麥當勞甜品站供應，朱古力脆皮KITKAT芭菲售價為$17，經典KITKAT新地筒更可享至抵價$8（參考價$9.5），有興趣的朋友記得要試試！
發售詳情及限時優惠🍦
推出時間：5月14日早上11時後起供應
售賣地點：全港麥當勞甜品站
限定優惠價：
朱古力脆皮KITKAT芭菲：$17
KITKAT新地筒：$8（參考價$9.5）
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