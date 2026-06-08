兩餸飯推介13間｜$20起！權發+老闆娘+放題！原條蒸魚/韓式/泰式

兩餸飯推介｜兩餸飯有什麼店舖推介？兩餸飯經過近年的迅速發展，已是極受歡迎的平民美食。《香港01》「好食玩飛」精選香港13大人氣兩餸飯餐廳，地點涵蓋銅鑼灣、荃灣、旺角等鬧市，當中包括經常排長龍、有多間分店的權發小廚、關注組力推的泰式兩餸飯餐廳泰風情，還有價錢親民的老闆娘家常飯，低至$20就食到。詳情即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

兩餸飯有什麼推介？

兩餸飯推介【1】權發小廚——人氣排隊店／招牌生炒骨／炒鵝腸／各款蒸魚

曾受Facebook@兩餸飯關注組推介的權發小廚，在香港有多間分店，餐廳以平價高質兩餸飯著稱，約$40-$50內便有著落，因此店外經常大排長龍。招牌菜式包括生炒骨、梅菜扣肉和炒鵝腸等家常小菜，另外還有不少網民推介咕嚕肉、陳醋骨及各款蒸魚。

權發小廚

地址：油麻地彌敦道513號泰和商業大樓地下／彌敦道317號金漢大廈地舖／觀塘成業街16號地下A號舖／堪富利士道11號堪富利士大廈地舖及1樓／銅鑼灣登龍街52-54號地舖／旺角西洋菜街103-109號地舖

人均消費：$50以下



兩餸飯推介【2】老闆娘家常飯——灣仔區$20單餸飯／招牌無骨海南雞飯

老闆娘家常飯位於灣仔，主打親民且每日新鮮製作的兩餸飯，在灣仔這個租金高昂的地段，兩餸飯僅賣$40，近日更推出優惠，單餸飯僅$20就吃到，深受一眾街坊及打工仔熱捧。除了兩餸飯，餐廳還有招牌無骨海南雞飯，同樣值得一試！

老闆娘家常飯

地址：灣仔軒尼詩道68-76號新禧大樓地下B號舖

人均消費：$50以下



兩餸飯推介【3】玲瓏巧點功房——多達30多款菜式／鑊氣小炒／不時供應海鮮類餸菜

玲瓏巧點功房曾是Facebook@兩餸飯關注組力推的雙餸飯餐廳之一，主打極具鑊氣的雙餸飯，菜式多達30多款，例如香辣啤酒鴨、南乳花生燜豬手、薑蔥炒蟹、豉汁蒸䱽魚等，受一眾街坊歡迎，餐廳不時提供海鮮類的餸菜，讓大家以平民價吃到高水準的家常菜與鑊氣小炒。

玲瓏巧點功房

地址：大埔安慈路3號翠屏花園地下13B號舖

人均消費：$50以下



兩餸飯推介【4】鄭記大飯桶兩餸飯——$35兩餸飯放題

油麻地鄭記大桶兩餸飯推出$35兩餸飯放題，每晚9時至10時半，食客可無限任添近20款中式家常菜式，如各種炒瓜、炒肉、炸物等，唯一要求是必須完成一碟才可添餸。另外，餐廳亦有$35任選餸菜外賣優惠，盒內不限菜款「塞滿一盒」，可配飯或淨餸，是加餸之選！

鄭記大桶兩餸飯

地址：油麻地彌敦道488號地舖

人均消費：$50以下



兩餸飯推介【5】岱民——20多間分店／親民價雙餸飯$28

岱民在香港各區都有分店，店舖多達20間以上。餐廳主打親民價兩餸飯，近日在天水圍天瑞開設的分店大排長龍，雙餸飯僅售$28。雖然價錢便宜，但款式亦不少，例如有生炒骨、梅菜扣肉、鹹蛋蒸肉餅等，成為不少人下班買晚飯的選擇。

岱民

地址：岱民詳情可瀏覽官方資訊

人均消費：$50以下



兩餸飯推介【6】楚留香美食——指定菜式$20起／加$8自家製涼茶

楚留香美食位於競爭激烈的灣仔區，在近年灣仔的「兩餸飯大戰」中曾是街坊經常討論的熱門店舖之一。近日餐廳又再推出減價優惠，指定菜式的單餸飯僅$20，另外可加$8多一支自家製涼茶。此外，餐廳亦有$25的乾炒牛河，同樣抵食！

楚留香美食

地址：灣仔軒尼詩道162號利榮大樓地下A號舖

人均消費：$50以下



兩餸飯推介【7】齊記美食——人氣熱狗店齊柏林副線／原條蒸魚／包飲品

齊記美食是由人氣熱狗店齊柏林開設的副線，每日提供約20款菜式的雙餸飯，例如招牌炸雞翼、椒鹽豬扒、蓮藕土魷煎肉餅、生炒骨、辣子雞等，有時還會供應份量十足的原條蒸魚。兩餸飯售價約$40左右，更包紙包飲品，足料抵食！

齊記美食

地址：屯門青菱徑3號東威閣地下G03號舖

人均消費：$50以下



兩餸飯推介【8】90s by NINETYs——西式兩餸飯／招牌慢煮叉燒／泰式慢煮牛面肉

除了價廉物美的地道兩餸飯餐廳，在中環亦有一間西餐廳參考了港式兩餸飯概念，推出西式便當。90s by NINETYs由精品咖啡店NINETY開設的副線，食店每周定期更新菜式，可自選兩款餸再配搭飯店、意大利麵或蕎麥麵，菜式選擇奢華，例如有招牌慢煮叉燒、泰式慢煮牛面肉、香草烤雞、低溫燒豬柳配香滑蘋果蓉、越式香茅椰子燴雞等，而每個飯盒都伴有韓式醬油半熟蛋半隻，不妨一試！

90s by NINETYs

地址：中環皇后大道中16-18號新世界大廈1樓1號舖

人均消費：$51-$100



兩餸飯推介【9】JoA 조아——韓式人氣小店／韓國老闆主理／大推韓式醬油豬肋骨醃足10小時

韓式兩餸飯你又試過未？人氣韓式兩餸飯小店JoA 조아在中環大受一眾打工仔歡迎，分店愈開愈多！小店除了由韓國老闆親自主理，可以品嘗到正宗韓國小菜外，更是非常足料，兩餸飯跟一款底菜連湯，其中大推韓式醬油豬肋骨，以自家製醬汁醃足10小時，做到鬆軟又惹味，另外泡菜豬腩肉亦值得一試！

JoA 조아

地址：中環皇后大道中39號地下2號舖／尖沙咀亞士厘道24-28號天星大樓地下A1號舖／灣仔莊士敦道60號J Senses地下3號舖／葵涌葵昌路51號JOY@KCC 2樓Kiosk A／金鐘夏愨道16號遠東金融中心UG樓D4號舖

人均消費：$51-$100



兩餸飯推介【10】泰風情——兩餸飯關注組力推／招牌火山骨／金不換炒雞

泰風情主打價廉物美的泰式兩餸飯，深受街坊歡迎，更曾獲Facebook@兩餸飯關注組的推介。店舖去於先後進駐九龍灣及觀塘，今年更於荃灣開設分店。餐廳菜式選擇繁多，例如有人氣招牌火山骨、泰式炸魚餅、金不換炒雞等泰菜，款款惹味，稱得上是「白飯小偷」，而且菜式不時更新，保持新鮮感！

泰風情

地址：九龍城衙前圍道62號地舖／九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心地下1A號舖／觀塘瑞和街9號瑞和街市政大廈4樓熟食中心／荃灣沙咀道274號1號舖廣發大廈地下（未開業）

人均消費：$50以下



兩餸飯推介【11】TASTE——超市大大盒／選擇不多但足料

Taste超市部分分店設有熟食部，出售各式各樣的兩餸飯，雖然選擇不多，但勝在十分足料，整個食物盒裝得滿滿。價錢大約在$25至$40左右，菜式有肉末四季豆、黑椒土豆雞肉、茄汁魚柳和時令蔬菜等選擇，對於追求方便就腳的上班族而言也是不錯的選擇。

TASTE

地址：屯門屯盛街1號屯門市廣場2期2樓全層／大嶼山東涌達東路20號東薈城B1樓 B01-B10號舖／九龍塘達之路80號又一城地下香港鐵路層（MTR樓）5號舖／九龍灣牛頭角道77號淘大花園商場一期1樓

人均消費：$50以下



兩餸飯推介【12】一田——大大隻燒髀／遍佈核心地段

一田超市設有熟食部的分店亦有供應兩餸飯，款式雖然不算多，但因賣相不俗，且有大大隻燒脾，而曾獲得Facebook@香港兩餸飯關注組推介，而且有熟食部專櫃遍佈全港核心地段，包括沙田、大埔、荃灣、旺角、北角等，對於在這些地點上班的朋友來說，算是可快速「醫肚」的選擇。

一田

地址：分店眾多，詳情可瀏覽官方資訊。

人均消費：$50以下



兩餸飯推介【13】Aeon——菜式不時更新／糧尾救星

AEON的自選兩餸飯主要於擁有熟食部或美食廣場的分店供應，價錢約$40左右，款式約有10款，還會不時更新，例如有番茄魚柳、咖喱雞、生炒骨和中式牛柳，全都是港式風味的家常小菜，稱得上是糧尾救星！

Aeon

地址：分店眾多，詳情可瀏覽官方資訊。

人均消費：$50以下



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略