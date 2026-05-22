麥當勞優惠｜將軍漢堡套餐減$5／抹茶麻糬三角批2件$10／早餐減$3

麥當勞今個星期又有超抵驚喜！包括「$10兩件抹茶麻糬三角批」及新一輪「$46 四道菜套餐」！今次更加推平日只有早餐時段才有的北太平洋狹鱈魚堡！還有周末限定優惠$68麥炸雞分享桶！想知有什麼抵食？立即繼續看！

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麥當勞優惠｜$10 兩件抹茶麻糬三角批

抹茶麻糬三角批以粉紅色酥皮外層包裹濃郁抹茶醬及煙韌麻糬，帶來多重口感！5月23日起更推出驚喜優惠！只需要經麥當勞App下單，就可以享用快閃優惠$10買兩件（原價$23起），數量有限，售完即止！

5月23日起$10 兩件抹茶麻糬三角批（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜$46四道菜套餐

將軍漢堡、雙層豬柳蛋漢堡、北太平洋狹鱈魚堡套餐，將於5月25日至30日加入新一輪四道菜套餐，除了可以享用主菜套餐外，更可自由選配一款小食例如麥樂雞(4件)、抹茶麻糬三角批或麻糬芝麻新地。

亦可再加$9.5 升級至「大大啖組合」，享用大薯條配「日式烤雞味」、「大阪燒風味」、「和風紫菜」或「美式 BBQ 蜜糖」調味粉及清新解渴的柚子椰果梳打茶。

5月25日至30日$46 四道菜套餐（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜周末限定優惠

即日起，5月22日至25日只需$48即可歎18件麥樂雞，麥炸雞分享桶(6件)亦有限時優惠，只需$68（原價$107.5起，平日優惠價$88），而期間限定的日式甜咖喱雞翼分享桶(16件)只售$78。最適合周末跟親朋好友聚會時享用。

5月22日至25日$68麥炸雞分享桶(6件)（麥當勞圖片）

麥當勞優惠｜將軍漢堡「告別優惠」減$5

將軍漢堡系列踏入倒數階段推出告別優惠！用麥當勞APP可享$44王者將軍漢堡套餐、$44玉子將軍漢堡套餐、$52歎王者將軍漢堡超值套餐配小食、$52歎玉子將軍漢堡超值套餐配小食，或玉子雙層將軍漢堡套餐減$5。黃昏5時起，選購指定超值套餐送一款小食。

小食方面，任何套餐加$13歎全新日式甜咖喱雞翼(2件)，$12.5單買麻糬芝麻新地，McCafé櫃檯就有限定淳茶舍麻糬鮮奶綠茶減$3。

麥當勞優惠｜下午茶連飲品$20起

下午茶想Tea一Tea，星期一至五下午2時至6時，$20日式甜咖喱雞翼2件配柚子椰果梳打茶、$20魚柳飽配飲品、$30脆香雞翼(2件)及蘋果批配飲品，還有$32麥樂雞4件及麥炸雞1件配飲品。

麥當勞優惠｜早餐減$3

早餐（上午4時至11時）亦有優惠！逢星期一至五，北太平洋狹鱈魚柳精選早晨套餐減$3、北太平洋狹鱈魚堡早晨套餐減$3，亦可以$29歎北太平洋狹鱈魚堡配飲品，而星期六日就有週末雙人早餐！

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