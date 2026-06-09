潮濕霉菌｜未來9天有雨！牆身發霉專家警告勿用漂白水抹揭4大後果

潮濕｜去霉菌｜受偏東氣流影響，天文台預料，未來一連九天有雨，濕度高達95％。每逢天氣潮濕，家居牆身常冒出點點霉菌，許多人以為用漂白水抹牆就能清除。近日，知名油漆品牌駱駝漆發文警告，別再使用漂白水抹牆，不但不能消除霉菌，更有機會引致4大嚴重後果。其中，漂白水釋放的刺鼻氣味更會長期殘留，刺激呼吸道，危害健康。想知更多？即看下文！



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天文台料未來9天有雨 濕度達95％

據天文台預計，本港受偏東氣流影響，廣東沿岸隨後一兩日天色明朗，亦有幾陣驟雨。在未來九天天氣大致多雲有雨，在周末（13日）期間開始，天文台預料，活躍西南季候風及高空擾動影響華南地區，持續有大驟雨及狂風雷暴，濕度高達95％。

據天文台預計，本港受偏東氣流影響，在未來九天天氣大致多雲，間中有幾陣驟雨。（天文台網站截圖）

牆壁發霉｜別再用漂白水抹牆！專家揭4大嚴重後果

每逢夏季，潮濕的天氣常導致家居牆身發霉，許多市民習慣使用漂白水去霉，近日，本地知名油漆品牌「駱駝漆」在Threads警告大家，切勿再使用漂白水抹牆，不但去不掉霉菌，更會損害人體健康。

駱駝漆解釋，若放大觀察已上漆的牆面，會發現漆面其實佈滿微細孔洞，霉菌潛藏其中。大家使用漂白水擦拭牆身，表面上雖能清除表層霉菌，但實際上只是將霉菌漂白成肉眼難察的黑點，並未能真正根治霉患。

駱駝漆指出，使用漂白水擦拭油漆牆身會帶來的4大後果。

漂白水抹牆後果【1】牆身變黃

用漂白水抹牆會讓原本白色的牆身變黃，漂白水的強氧化性會破壞牆身乳膠漆的漆膜，造成變色。

漂白水抹牆後果【2】牆身褪色

同樣因為漂白水的強氧化性會破壞牆身乳膠漆的漆膜，用漂白水抹牆會讓原本彩色牆身褪色。

漂白水抹牆後果【3】傷害人體

漂白水的刺鼻氣味會長期殘留於室內，而漂白水主要成份為次氯酸鈉，對黏膜、皮膚及呼吸道具刺激性，擔心危害健康。

漂白水抹牆後果【4】霉菌無法被清除

使用漂白水抹牆只是把黑點漂白，並不代表清除霉菌，分分鐘霉菌會再次復發，無法解決根本問題。

駱駝漆發文警告，切勿再使用漂白水抹牆。（AI生成圖）

發霉｜網民留言求助 駱駝漆提醒若發現霉菌應盡快處理

帖文引發不少網民共鳴，並留言求助，「請問浴室嘅霉點有冇得搞」、「睡房嘅天花板成日發霉，有卜泥，仲有輕微裂痕」等。駱駝漆隨後亦針對這些問題，分享了能有效解決霉患的相關產品資訊。此外，有網民分享「睡房內的牆壁，因與隔離房的冷氣機出風口太接近，在溫差情況下導致發霉」。

駱駝漆藉此提醒市民，霉菌孢子若長時間存在於室內空間，會對人體健康造成不良影響，一經發現應盡快處理。

牆身發霉｜專家建議應選用專業除霉產品

裝修學院校長Simon在其専頁發文指出，正確的處理方式應選用含有氯化物、氧化劑或殺菌劑的專業除霉產品，並注意切勿直接噴向發霉表面，以免氣流帶動孢子擴散；建議先將除霉劑噴灑在乾布上，讓霉菌在被抹除前先失去活性，才能達到真正的滅菌效果。

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