天文台料周日再迎狂風暴雨！日本警視廳教　鞋底加低成本神物防滑

雨天｜防滑｜因受活躍西南季候風及高空擾動影響，天文台預料周日開始，將持續有大驟雨及狂風雷暴。雨天地面濕滑，一不留神在街上滑倒，世紀級尷尬兼易受傷。早前，日本警視廳分享1招低成本的雨天防滑方法，只需4塊膠布即可。另外，有專家分享兩招防滑方法。想避免下雨天滑倒？即睇下文！



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天文台料周末天氣轉壞 持續大驟雨及狂風雷暴

受偏東氣流影響，未來一兩日大致多雲，亦有幾陣驟雨。到了周末至下周中期，因受活躍西南季候風及高空擾動影響，將持續有大驟雨及狂風雷暴。

周日開始有狂風暴雨。（天文台官網截圖）

下雨防滑招數【1】警視廳教防滑妙招：4塊膠布

下雨天地面濕滑，相信不少人都有過滑倒的經歷，日本警視廳早前曾分享1招低成本的雨天防滑方法。警視廳建議，可以在每邊鞋底兩端，即是腳趾和腳踭位附近各貼上膠布，總共只需4塊膠布即可做到防滑的效果。經過警視廳實際測試，膠布即使淋雨沾濕，也能維持一整天不脫落。

警視廳建議，可以在每邊鞋底兩端貼上膠布，總共只需4塊膠布即可做到防滑的效果。 （X＠MPD_bousai）

警視廳提醒，在黏貼膠布前，務必先將鞋底的泥沙與水分徹底擦拭乾淨。貼上時要盡量壓平、防止空氣進入，這樣才能確保膠布服貼，不易掉落。

下雨防滑招數【2】選用特製礦砂或高摩擦力的膠紙

另外，針對下雨地面的濕滑，不少人會選用普通文具膠紙或封箱膠紙做應急之用。不過，知名品牌3M並不推薦貼普通膠紙，它指出，這種膠紙表面較光滑，貼在鞋底反而會變成溜冰鞋，在濕滑的路上更危險。3M建議，應選用帶有特製的礦砂或高摩擦力的橡膠紋理膠紙，這種是專門為了潮濕環境、鞋底接觸面設計的。

下雨防滑招數【3】避免封閉式鞋紋款

中華大學工業管理系教授李開偉指出，避免選用封閉式的鞋，這類鞋款的鞋紋大都刻在裡面，而靠近鞋緣處沒有鞋紋，鞋紋就像是被框住，鞋子經過水窪或濕地時，水無法透過鞋紋排出而積在裡面，經過踩踏後，裡面的水會和鞋紋形成一個平面，大大降低防滑效果。

李開偉指出，避免選用封閉式的鞋。（Shutterstock）

他建議，應選擇開放式鞋紋（即鞋紋延伸到鞋底邊緣），這樣水才能順利排出。

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