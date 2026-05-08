全港6免費室內緩跑徑｜冷氣/免預約/專業設備/時間地址+入場3須知

香港免費室內緩跑徑｜香港踏入春夏季，天氣變得陰晴不定，想維持運動習慣又怕暴雨或酷熱？康文署免費開放6個室內緩跑徑，不僅全日冷氣開放、免預約，更鋪設了專業緩衝膠地，下雨天運動不再受限，另附3個入場前須知，即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港室內緩跑徑｜全港6大康文署免費室內跑道

根據香港天文台九天天氣預測，近日本港受華南北部的低壓槽影響，明（8日）日有雷暴和中後期大致多雲有雨。如果唔想淋著雨跑步，其實康樂及文化事務署轄下有6個體育館設有的室內緩跑徑，免費開放，無需預約入場，而且全日冷氣開放。室內緩跑徑內設有專為保護膝關節的專業緩衝膠地，以及完善的淋浴設施與更衣室等，即使落雨天也不怕！

【1】香港公園體育館 港島唯一室內緩跑徑

香港公園體育館室內緩跑徑。（顏銘輝攝）

位於中環的香港公園體育館，是港島唯一一間擁有室內緩跑徑的康文署體育館。體育館共有3層，設有更衣室、儲物櫃及淋浴間。位於2樓的緩跑徑全長約162米，跑道呈方形設計，地上雖然未有明確劃分跑道，但設有指示箭咀，同時可以俯瞰下方羽毛球場，視野開闊。

地址︰中環紅棉路29號（鄰近山頂纜車總站）

交通︰金鐘港鐵站步行約15分鐘

開放時間︰早上7時至晚上11時

維修日︰每月第一及第三個星期一早上7時至下午1時



【2】調景嶺體育館 落地大玻璃窗引入自然光

調景嶺體育館緩跑徑位於館內1樓，全長約150米。跑道設計採用流暢弧形曲線設計，旁邊設有落地大玻璃窗引入自然光。配套設施方面，儲物櫃設置於跑道入口旁，跑道沿途更設有長凳與飲水機，方便市民隨時休息及補充水分。

調景嶺體育館緩跑徑。（顏銘輝攝）

地址︰將軍澳翠嶺路2號

交通︰調景嶺港鐵站步行約5至10分鐘

開放時間︰早上7時至晚上11時

維修日︰每月第二及第四個星期一早上7時至下午1時



【3】彩榮路體育館 設2條跑道／飲水機

彩榮路體育館共有3層，緩跑徑位於1樓，劃分為2條跑道，分別長155米及163米，地上設有指示方向箭咀。跑道旁邊設有飲水機、休息長椅、更衣室、儲物櫃及兒童遊樂室，加上大面積的落地玻璃窗，可以一邊跑步一邊俯瞰下方的羽毛球場，或是欣賞外面景色景！

彩榮路體育館緩跑徑。（顏銘輝攝）

地址︰觀塘彩榮路58號彩福邨第三期

交通︰九龍灣港鐵站步行約20分鐘（建議乘搭小巴或自駕，附近有停車場）

開放時間︰早上7時至晚上11時

維修日︰每月第一及第三個星期一早上9時至下午3時



【4】天暉路體育館 三線跑道設計

大西北朋友仔不用遠征啦！天暉路體育館是新界西區唯一擁有室內緩跑徑的體育館。體育館共有3層，更衣室及儲物櫃設在1樓，而緩跑徑位於2樓，跑道全長約130米，採用三線跑道設計，有空位可以熱身。

天暉路體育館的室內緩跑徑。（顏銘輝攝）

【5】坑口體育館 偌大天窗／4個急彎

位於將軍澳政府綜合大樓內的坑口體育館，室內緩跑徑位於3樓頂層，上方設有大面積天窗，採光極佳。跑道呈四方形，採用單線跑道設計，全長150米並設有4個急彎，跑道上有標註距離刻度，方便市民跑步時計算運動量。更衣室及儲物櫃，需先到2樓主場館簽場處登記才能免費借用。

坑口體育館緩跑徑。（顏銘輝攝）

地址︰將軍澳培成路38號（將軍澳政府綜合大樓）

交通︰坑口港鐵站B出口步行約10分鐘

開放時間︰早上7時至晚上11時

維修日︰每月第二及第四個星期二早上7時至下午1時



【6】 保榮路體育館 空間闊落跑道可納4人並排

位於上水的保榮路體育館，毗鄰上水官立中學。室內緩跑徑位於館內2樓，共有2條跑道，全長162米。跑道空間闊落，同一時間最多可以容納3至4人並排。同層另設攀石牆、健身室、洗手間及淋浴間。

上水保榮路體育館的室內緩跑徑。（顏銘輝攝）

地址︰上水保榮路19號

交通︰上水港鐵站步行約15分鐘

開放時間︰早上7時至晚上11時

維修日︰每月第二及第四個星期一早上7時至下午1時



康文署｜入場前3須知

雖然室內跑徑爽度爆燈！但如果想做個精明又型格嘅跑友，出發前記得呢3個入場小貼士。

【1】注意保養日

每間體育館每月均有兩次定期保養日，出發前建議先到康文署官網查詢當日開放情況 ，避免白行一趟！

【2】慎選跑鞋

室內跑道多為合成橡膠膠地，雖然有彈性，但如果地面有汗水或濕氣，會變得很滑。香港田徑總會註冊教練在多個體育專欄中建議，室內運動時應穿著抓地力佳、鞋底紋路清晰的慢跑鞋，避免穿著底層磨損嚴重的舊鞋，以防在轉彎時滑倒。

【3】安全意識

室內跑道常有長者散步或小朋友練習，速度差異極大。康文署建議，使用者跑步時不要過度沉迷於耳機音樂，要隨時觀察前方的人。過彎時應減速，避免因視線盲點與出入口進入的人相撞。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略