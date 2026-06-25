健腸有捷徑？一同拆解暢便秘訣，每日飲用升級腸道保護力！

香港人生活節奏急促，工作壓力大，三餐食無定時，又經常外出用膳，餐單上往往都是多肉少菜，這些習慣長時間積累下來，無形中都會令腸胃負擔加重。久而久之，不少人開始出現排便不暢或腸道保護力不足等問題，嚴重或會影響精神狀態以及日常表現。講到守護腸道健康，很多人第一時間會想起從小喝到大歷史悠久的「益力多」，其實現在的益力多除了經典原味，還推出不同系列，照顧現代人多樣化的口味與健康需求，讓腸道保養變得更貼合不同人的喜好。



「活著直達」腸道！活性乳酸菌代田株 2大功效升級保護力

益力多之所以能有效幫助維持腸道健康，關鍵在於其核心成分——「活性乳酸菌代田株」，能夠抵抗胃酸和膽汁，真正做到「活著直達腸道」發揮作用，不會在到達腸道前被分解消滅。同時，它能強化腸臟蠕動、改善排便，並抑制有害物質及害菌在腸內繁殖，維持腸道菌群平衡，一方面增加益菌數量，另一方面抑制害菌生長，讓腸道環境恢復健康狀態。經研究證實，活性乳酸菌代田株還能促進自然殺手細胞（NK Cell）的活性，由內而外升級腸道保護力，有助增強身體*抵禦力，這不僅是照顧腸道，更是從根本上強化整體健康狀態。

對應不同生活習慣 找出最適合你的益力多

益力多的產品系列照顧到不同人的口味與健康需求，讓每個人都能找到最適合自己的選擇，無論你是忙於工作的上班族、注重健康的全家大小，還是追求新鮮口感的年輕朋友，都能找到適合自己的一支！

益力多（原味）

作為經典之選，原味益力多含有豐富活性乳酸菌代田株，這種獨特菌株超過90年科學驗證效果顯著，能有效幫助維持腸道健康。同時它是 0% 脂肪，熱量低，不會為身體帶來額外負擔，適合全家大小日常飲用，無論是配早餐、午飯後還是晚上放鬆時，都能輕鬆享受。

益力多LT（*高纖低糖）

專為關注體重、少吃蔬果或有便秘問題的都市人而設，主打「糖份至 Low、纖維夠 High」的概念。每支僅含 3.6 克糖及 5 克膳食纖維，熱量僅 41 卡路里，對於注重體重管理或控制糖分攝取的人來說是理想選擇，特別是忙於工作的上班族，隨時隨地飲，既能照顧腸道，又不會有過多熱量負擔。

益力多（青提味）

適合追求新鮮口感的年輕朋友，青提口味清爽獨特，更特別添加了鈣質及維他命 D，在維持腸道健康的同時也能補充日常營養所需。對於年輕一代來說，這不僅是一支腸道保健飲品，更是兼顧口味與營養的選擇，無論是上學、上班或社交聚會都能隨身攜帶，隨時保持好狀態。

養成習慣，你今日飲咗未？

想讓益生菌發揮最佳功效，最重要的秘訣是：每日堅持飲用。腸道菌群需要持續補充活性乳酸菌代田株才能維持平衡。不妨將每日飲用益力多融入你的生活習慣。你會漸漸發現，不只是排便更順暢，連帶整體精神狀態都會變得更好。從今天起，為自己的腸道多加一層保護，讓益力多成為你每日健康儀式的一部分吧！

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(抵禦力Disclaimer)

*Nagao, F., Nakayama, M., Muto, T., & Okumura, K. (2000).

Effects of a fermented milk drink containing Lactobacillus casei strain Shirota on the immune system in healthy human subjects. Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 64(12), 2706–2708. https://doi.org/10.1271/bbb.64.2706

*資料來源：食物安全中心營養標籤及營養聲稱

（資料及圖片由客戶提供）