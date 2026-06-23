2026香港書展6亮點！1票睇3展+免費禮品+限定優惠+獨家無限次入場

香港書展2026｜香港書展在2026年7月15日至21日於灣仔會展中心舉行。香港書展作為每年的盛事，除了同時舉辦「零食世界」及「香港運動消閒博覽」兩大展覽之外，亦會邀請世界各地知名作家舉行講座交流心得，今年適逢書展36屆，更有6大必看亮點！《香港01》「好食玩飛」頻道爲大家整理書展全攻略，一文睇清書展詳情，更有獨家優惠預先購票，絕對不容錯過！



書展38大優惠｜書6折起/送錶/Chiikawa/請睇戲+門票獨家$9起

書展2026｜7.15會展開鑼

一年一度的書展將於2026年7月15日至21日在灣仔會展中心舉行，料今屆書展將有近30個國家及地區的超過770家展商參展。而書展活動亦十分多元化，涵蓋世界各地知名作家的講座、多元文化活動及焦點展區「世界文藝廊」，絕對是這個夏天不容錯過的文化盛事！

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香港書展2026將於7月15日起於灣仔會展盛大舉行。（香港旅遊發展局）

日期： 2026年7月15日（星期三）至21日（星期二）

時間：2026年7月15至20日 上午10時至下午10時／2026年7月21日 上午9時至下午5時

地點：香港灣仔博覽道一號（香港會議展覽中心）



香港書展2026門票｜獨家超級書迷證 無限次入場

香港書展2026的小童及成人票價分別為$10及$30；65歲或以上長者（憑有效身份證件）、3歲或以下小童可免費進場。如果不想現場排隊入場，亦可預訂獨家$88超級書迷證，除了可走快速通道外，更可於展覽期間無限次進場，這樣就可無拘無束買得更過癮！

普通門票：成人 $30｜小童 $10

＊小學生或身高1.2米或以下的兒童

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超級書迷證（無限次以特別通道入場）：$88

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為方便內地與海外旅客購票，現時可透過「01空間」微信小程序購票：

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書展2026亮點【1】跨展體驗：一張門票玩齊3大展覽

今年的書展與往年一樣，一票在手可同時參與「零食世界」與「運動消閒博覽」另外兩大展覽，當中更提供各款零食免費試食，現場多項運動及手作試玩活動，同時享受包含閲讀、運動消閒及美食的香港夏日一大盛事，必定可以滿載而歸！

書展2026亮點【2】 全新主題：「從香港閱讀世界：文創傳承 · 旅悅人生」

今年書展將以全新主題「從香港閱讀世界：文創傳承 · 旅悅人生」登場，旨在鼓勵讀者以閱讀探索傳統文化於當代社會的傳承與創新。而書籍涵蓋範圍相當豐富，包括文化及生態旅遊、社區導賞、流行文化、歷史古蹟與傳統工藝、非物質文化遺產、活化保育及可持續發展、文創及藝術設計，以及跨文化創意產業等。

書展2026亮點【3】互動福利：參與指定活動 領取限定禮品

今屆書展不僅可以購買心水書籍，大會更增設了不少「預熱」活動，現時只要參加香港貿發局展覽舉辦的指定活動，例如導賞團、作者講座等，將會獲發已蓋章的活動地圖，憑此可於「香港書展 2026」期間，在展覽廳 1E「世界文藝廊」換領處換領精美禮品一份！指定活動詳情可瀏覽官方Facebook！

值得一提，「世界文藝廊」今年將設六組互動裝置，參觀者回答問題後，裝置會因應性格和喜好，推介書籍和香港深度遊的路線。

書展2026亮點【4】名人陣容：雲集中外知名作家

每年書展都會設有八大講座系列，為書展的一大重頭戲，今年分別有獲選2025年《亞洲週刊》全球華人十大小說的劉震雲、中國先鋒小說領軍人物之一的蘇童、曾獲莊重文文學獎及魯迅文學獎等的畢飛宇、中國建築師兼小說家劉家琨以及中大文化及宗教研究系客席副教授茹國烈等嘉賓。

而恒隆地產榮譽董事長陳啟宗、立法會前主席曾鈺成等亦將出席不同講座，與讀者分享寶貴的人生經歷。此外，今年書展亦請來多位航天專家講者，包括理大的吳波、科大的高揚和蘇慧，以及太空館館長蘇柱榮，介紹國家航天任務的歷程與成果。

書展2026亮點【5】首設東盟文學節

大會今年與香港-東盟協會有限公司合作，首設東盟文學節，更請來多位東盟地區的著名作家參與，包括被譽為印尼當代最具國際影響力的小說家Eka Kurniawan，以及深受國際歡迎、作品被翻譯為12種語言的印尼裔新加坡作家Clarissa Goenawan等。

書展2026亮點【6】限定優惠率先公布！指定商品低至7折

去書展最關心的當然是商品優惠，今屆書展已有不少書商率先在官網及社交平台公開優惠內容，包括：牛津大學出版社（及旗下啟思出版社）將在一樓展覽廳大學坊，推出全店產品低至7折、 10件或以上額外9折；以及滿指定金額送禮品；而文林出版有限公司亦將推出5本或以上7折；以及指定書籍、精品及桌遊8折等優惠！