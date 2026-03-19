假日好去處｜奇華玫瑰花花撻／蜂蜜杯子蛋糕課程　情侶／親子必去

假日好去處｜親子好去處｜拍拖好去處｜烘焙課程｜奇華工作坊最近聯乘康維他推出兩個全新的烘焙班，包括「康維他麥蘆卡蜂蜜檸檬玫瑰撻及蘋果玫瑰杏仁撻」成人課程，及專為4至8歲小朋友打造的「小廚師烘焙班－康維他麥蘆卡蜂蜜杯子蛋糕」課程，無論是喜歡烘焙的大朋友，還是有烘焙興趣的小朋友，都可以度過一個愉快的下午！



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假日好去處【1】蜂蜜檸檬玫瑰撻課程 —— 情侶、閨密必去／造型超吸睛

平日喜歡打卡、拍照的朋友，就要留意這個「康維他麥蘆卡蜂蜜檸檬玫瑰撻及蘋果玫瑰杏仁撻」課程！專業導師會帶大家親手製作兩款外貌與美味兼備的玫瑰造型撻！花瓣造型層次細緻，無論是用來打卡還是贈予親友都非常吸睛！

奇華工作坊 —— 康維他™麥蘆卡蜂蜜檸檬玫瑰撻及蘋果玫瑰杏仁撻班（官網圖片）

「麥蘆卡蜂蜜檸檬玫瑰撻」特別選用來自新西蘭的「康維他UMF5+麥蘆卡蜂蜜」，富含維生素、礦物質和天然抗氧化成分！甜香柔和的蜂蜜與檸檬餡料的清新酸甜相互平衡，再配合底層香脆的杏仁甜撻皮，入口清爽，層次感十足。而「蘋果玫瑰杏仁撻」以清甜蘋果片一層一層捲出盛放玫瑰造型，搭配陣陣微醺冧酒香的杏仁奶油餡，口感輕盈而不膩。

康維他麥蘆卡蜂蜜檸檬玫瑰撻及蘋果玫瑰杏仁撻課程

課程包括：

製作「麥蘆卡蜂蜜檸檬玫瑰撻」及「蘋果玫瑰杏仁撻」各 3 件

學費 : $590

名額 : 每班8/12人

課程時間 : 180分鐘

課程日期及時間：

4月3日｜10:00-13:00

4月7日｜15:00-18:00

4月11日｜15:00-18:00

4月15日｜14:00-17:00

4月28日｜19:00-22:00

備註：

食材含有酒精及果仁成份。

只接受十八歲或以上學員報名。



假日好去處【2】蜂蜜杯子蛋糕課程 —— 親子必去／課堂有證書

想跟家中小朋友一起參與烘焙班？「小廚師烘焙班」系列課程專為4–8歲小朋友而設，爸媽可以陪同小朋友以簡單輕鬆的步驟製作滋味烘焙食品，更可以帶回家與家人分享！

奇華工作坊 —— (小廚師烘焙班) 康維他™麥蘆卡蜂蜜杯子蛋糕班（官網圖片）

「康維他麥蘆卡蜂蜜杯子蛋糕」同樣選用來自新西蘭的「康維他UMF5+麥蘆卡蜂蜜」製作。小朋友與爸媽在課堂中合力完成蛋糕麵糊、倒入蛋糕杯塑形等步驟。最後小朋友更可以親手將特別調製的『蜂蜜檸檬糖霜』灑在蛋糕面上，過程充滿儀式感及滿足感！完成課程的小朋友更可獲頒發課堂證書1份，記下活動的回憶！

小廚師烘焙班 - 康維他麥蘆卡蜂蜜杯子蛋糕課程

課程包括：

製作「麥蘆卡蜂蜜杯子蛋糕」6 件

獲得課堂證書 1 份

學費 : $450

名額 : 每班12組

課程時間 : 120分鐘

課程日期及時間：

4月6日｜13:30-15:30

4月6日｜16:30-18:30

4月12日｜10:00-12:00

4月12日｜13:30-15:30

4月12日｜16:30-18:30

4月25日｜13:30-15:30

4月25日｜16:30-18:30

備註：

課程接受1至2位成人，陪同1位4至8歲小童共同參與



以上課程均不接受自帶材料或要求轉換食材。學員需準時出席課堂，若在課堂進行期間遲到超過 15 分鐘，將當作取消處理，該學員將不會獲得任何退款或其他安排。

報名方法：

1. 網上報名：透過奇華工作坊網頁瀏覽課堂資料及報讀課堂，網上報名接受 Visa/Master/China UnionPay即時確認及付款；

2. 親臨報名：親臨奇華工作坊報名，可以信用咭 (Visa/Master/China UnionPay)或現金繳付學費

奇華工作坊地址：香港灣仔皇后大道東188號2樓

聯絡電話：23438106 (熱線服務時間: 星期一至五 09:30 – 18:00 (13:00-14:00 午膳時間及公眾假期除外)

WhatsApp：92289517 (WhatsApp 服務時間: 星期二至日 (24 小時內回覆)

營業時間：

◼ 星期二至五 13:00 – 22:00

◼ 星期六、日及公眾假期 10:00 – 19:00

◼ 逢星期一休息

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