假日好去處｜奇華玫瑰花花撻／蜂蜜杯子蛋糕課程 情侶／親子必去
假日好去處｜親子好去處｜拍拖好去處｜烘焙課程｜奇華工作坊最近聯乘康維他推出兩個全新的烘焙班，包括「康維他麥蘆卡蜂蜜檸檬玫瑰撻及蘋果玫瑰杏仁撻」成人課程，及專為4至8歲小朋友打造的「小廚師烘焙班－康維他麥蘆卡蜂蜜杯子蛋糕」課程，無論是喜歡烘焙的大朋友，還是有烘焙興趣的小朋友，都可以度過一個愉快的下午！
假日好去處【1】蜂蜜檸檬玫瑰撻課程 —— 情侶、閨密必去／造型超吸睛
平日喜歡打卡、拍照的朋友，就要留意這個「康維他麥蘆卡蜂蜜檸檬玫瑰撻及蘋果玫瑰杏仁撻」課程！專業導師會帶大家親手製作兩款外貌與美味兼備的玫瑰造型撻！花瓣造型層次細緻，無論是用來打卡還是贈予親友都非常吸睛！
「麥蘆卡蜂蜜檸檬玫瑰撻」特別選用來自新西蘭的「康維他UMF5+麥蘆卡蜂蜜」，富含維生素、礦物質和天然抗氧化成分！甜香柔和的蜂蜜與檸檬餡料的清新酸甜相互平衡，再配合底層香脆的杏仁甜撻皮，入口清爽，層次感十足。而「蘋果玫瑰杏仁撻」以清甜蘋果片一層一層捲出盛放玫瑰造型，搭配陣陣微醺冧酒香的杏仁奶油餡，口感輕盈而不膩。
康維他麥蘆卡蜂蜜檸檬玫瑰撻及蘋果玫瑰杏仁撻課程
課程包括：
製作「麥蘆卡蜂蜜檸檬玫瑰撻」及「蘋果玫瑰杏仁撻」各 3 件
學費 : $590
名額 : 每班8/12人
課程時間 : 180分鐘
課程日期及時間：
4月3日｜10:00-13:00
4月7日｜15:00-18:00
4月11日｜15:00-18:00
4月15日｜14:00-17:00
4月28日｜19:00-22:00
備註：
食材含有酒精及果仁成份。
只接受十八歲或以上學員報名。
假日好去處【2】蜂蜜杯子蛋糕課程 —— 親子必去／課堂有證書
想跟家中小朋友一起參與烘焙班？「小廚師烘焙班」系列課程專為4–8歲小朋友而設，爸媽可以陪同小朋友以簡單輕鬆的步驟製作滋味烘焙食品，更可以帶回家與家人分享！
「康維他麥蘆卡蜂蜜杯子蛋糕」同樣選用來自新西蘭的「康維他UMF5+麥蘆卡蜂蜜」製作。小朋友與爸媽在課堂中合力完成蛋糕麵糊、倒入蛋糕杯塑形等步驟。最後小朋友更可以親手將特別調製的『蜂蜜檸檬糖霜』灑在蛋糕面上，過程充滿儀式感及滿足感！完成課程的小朋友更可獲頒發課堂證書1份，記下活動的回憶！
小廚師烘焙班 - 康維他麥蘆卡蜂蜜杯子蛋糕課程
課程包括：
製作「麥蘆卡蜂蜜杯子蛋糕」6 件
獲得課堂證書 1 份
學費 : $450
名額 : 每班12組
課程時間 : 120分鐘
課程日期及時間：
4月6日｜13:30-15:30
4月6日｜16:30-18:30
4月12日｜10:00-12:00
4月12日｜13:30-15:30
4月12日｜16:30-18:30
4月25日｜13:30-15:30
4月25日｜16:30-18:30
備註：
課程接受1至2位成人，陪同1位4至8歲小童共同參與
以上課程均不接受自帶材料或要求轉換食材。學員需準時出席課堂，若在課堂進行期間遲到超過 15 分鐘，將當作取消處理，該學員將不會獲得任何退款或其他安排。
報名方法：
1. 網上報名：透過奇華工作坊網頁瀏覽課堂資料及報讀課堂，網上報名接受 Visa/Master/China UnionPay即時確認及付款；
2. 親臨報名：親臨奇華工作坊報名，可以信用咭 (Visa/Master/China UnionPay)或現金繳付學費
奇華工作坊地址：香港灣仔皇后大道東188號2樓
聯絡電話：23438106 (熱線服務時間: 星期一至五 09:30 – 18:00 (13:00-14:00 午膳時間及公眾假期除外)
WhatsApp：92289517 (WhatsApp 服務時間: 星期二至日 (24 小時內回覆)
營業時間：
◼ 星期二至五 13:00 – 22:00
◼ 星期六、日及公眾假期 10:00 – 19:00
◼ 逢星期一休息
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