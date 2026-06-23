長者醫療券懶人包｜額外多$1000！領取方法+申請資格+大灣區適用

醫療券｜長者原來可以額外獲得多$1,000醫療券？根據政府2026年的《財政預算案》，「長者醫療券獎賞先導計劃」延長至2028年12月31日。年滿65歲或以上的合資格長者，每年只要於指定基層醫療服務累積使用$1,000醫療券，系統便會自動發放$500獎賞，直至2028年年底，一共可額外獲得$1,000醫療券。即睇醫療券申請資格、領取方法及使用範圍等詳情！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

「長者醫療券獎賞先導計劃」延長至2028年尾

政府為了鼓勵長者善用醫療券，於2023年推出「長者醫療券獎賞先導計劃」，當長者在同一年度使用醫療券支付檢查，或慢病管理等特定基層醫療服務累計達$1,000，便可獲發額外$500醫療券獎賞。

根據政府2026年的《財政預算案》，「長者醫療券獎賞先導計劃」延長至2028年12月31日，即長者於2027及2028年達標後，合共可額外多獲$1,000醫療券獎賞。

醫療券獎賞發放條件

1. 同一年內累積使用至少$1,000醫療券於指定服務

2. 系統自動發放$500獎賞至醫療券戶口

3. 每年最多一次，獎賞須於下一年度內使用



長者取得獎賞時會收到短訊通知，清楚標明有效期限。提提各位老友記，獎賞必須於指定年度內使用，且不能累積至下一年，亦不可與配偶共用。

根據政府2026年的《財政預算案》，「長者醫療券獎賞先導計劃」延長至2028年12月31日。（資料圖片）

醫療券申請資格是什麼？

1. 年滿65歲並持有有效香港身份證；或

2. 《豁免登記證明書》的香港居民



醫療券怎麼申請？

醫療券無需預先申請或登記。合資格長者只需在首次求診時，親身到已登記參與計劃的私營診所或醫療機構，出示有效香港身份證或《豁免登記證明書》，醫護人員就會免費為你開戶並扣減金額。

長者醫療券無需預先申請或登記。（資料圖片）

醫療券如何使用？

長者只需前往已登記參與計劃的私營診所或醫療機構，出示身份證並表明使用醫療券即可。

醫療券可以怎麼用？

1. 西醫服務（預防及監測管理慢性病症）

～驗身／健康評估

～疫苗注射

～處方預防藥物及治理慢性病症



2. 中醫服務

～健康評估及慢性病症管理



3. 牙醫服務

～牙齒檢查

～洗牙

～脫牙

～補牙



4. 政府資助計劃

～慢病共治計劃：參加高血壓、糖尿病篩查或後續診症

～地區康健中心：參加膝關節、腰背痛管理，或中風後復康計劃



5. 大灣區指定醫療機構

～於大灣區指定醫療機構使用相關服務（包括香港大學深圳醫院等）



長者只需前往已登記參與計劃的私營診所或醫療機構，出示身份證並表明使用醫療券即可。（資料圖片）

醫療券＿大灣區醫療機構｜深圳 醫療機構 服務範圍 香港大學深圳醫院 全科、中醫、牙科門診 深圳新風和睦家醫院 全科、專科及體檢 華為荔枝苑社區健康服務中心 門診醫療護理服務 深圳愛康健口腔醫院 門診牙科護理服務 深圳紫荊口腔門診部 門診牙科護理服務 北京大學深圳醫院 指定科室提供的門診醫療護理服務 南方醫科大學深圳醫院 指定科室提供的門診醫療護理服務

醫療券＿大灣區醫療機構｜廣州、東莞、佛山、中山、珠海、江門、惠州、肇慶（上） 醫療機構 服務範圍 廣東祈福醫院 指定科室提供的門診醫療護理服務 廣東省中醫院 指定科室提供的門診醫療護理服務 中山大學附屬第一醫院 綜合門診、慢性病管理 中山大學附屬第一醫院（南沙院區） 指定科室提供的門診醫療護理服務 中山陳星海中西醫結合醫院 指定科室提供的門診醫療護理服務 中山市中醫院 指定科室提供的門診醫療護理服務 中山大學附屬第五醫院 指定科室提供的門診醫療護理服務 珠海市人民醫院 指定科室提供的門診醫療護理服務 佛山市第一人民醫院 指定科室提供的門診醫療護理服務

醫療券＿大灣區醫療機構｜廣州、東莞、佛山、中山、珠海、江門、惠州、肇慶（下） 南方醫科大學第八附屬醫院 指定科室提供的門診醫療護理服務 江門市中心醫院 指定科室提供的門診醫療護理服務 東莞東華醫院 指定科室提供的門診醫療護理服務 惠州市中心人民醫院 指定科室提供的門診醫療護理服務 肇慶市第一人民醫院 指定科室提供的門診醫療護理服務

醫療券金額有多少？

每名合資格長者每年獲發$2,000，累積金額上限為$8,000。夫婦＊可連結雙方戶口，當一方戶口用盡時，可使用配偶的醫療券餘額支付相關服務費用。此外，長者亦可於大灣區多間指定試點醫療機構（如香港大學深圳醫院等）使用醫療券。

＊合資格長者只需與配偶一同親身前往參與計劃的醫療服務機構，在其中一人需要使用醫療券支付醫療服務時，向職員要求連結雙方的醫療券戶口即可。



醫療券如何查詢餘額？

長者可透過以下3個途徑隨時查詢醫療券餘額及使用紀錄：

1. 醫健通手機應用程式：登入後，按「醫療計劃」，在「長者醫療券計劃」中即可查看。2. 醫療券結存查詢熱線（2838 0511）

3. 醫療券餘額查詢網站

長者醫療券3大使用小貼士

1. 留意醫療券標誌／查看服務者名單

長者除了可在醫療券網站瀏覽「已登記醫療服務提供者名單」外，亦可在進入該醫療機構前留意店舖是否貼有醫療券標誌，以確保該機構可使用醫療券，避免白行一趟。

2. 留意醫療券累積金額上限

值得留意，政府會於每年1月1日自動派發新一年的$2,000醫療券，但如果注入新金額後，你的醫療券戶口總數超過$8,000，多出的金額將會被自動作廢。因此，老友記切勿吝嗇醫療券金額而導致錯失新一年的津貼。

3. 被濫收費用可投訴

長者被濫收醫療券金額的個案屢見不鮮。如長者懷疑遇上不合理或濫收費用的情況，可致電衞生署醫療券組（2838 2311）作出投訴。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略