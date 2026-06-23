長者醫療券懶人包｜額外多$1000！領取方法+申請資格+大灣區適用
醫療券｜長者原來可以額外獲得多$1,000醫療券？根據政府2026年的《財政預算案》，「長者醫療券獎賞先導計劃」延長至2028年12月31日。年滿65歲或以上的合資格長者，每年只要於指定基層醫療服務累積使用$1,000醫療券，系統便會自動發放$500獎賞，直至2028年年底，一共可額外獲得$1,000醫療券。即睇醫療券申請資格、領取方法及使用範圍等詳情！
「長者醫療券獎賞先導計劃」延長至2028年尾
政府為了鼓勵長者善用醫療券，於2023年推出「長者醫療券獎賞先導計劃」，當長者在同一年度使用醫療券支付檢查，或慢病管理等特定基層醫療服務累計達$1,000，便可獲發額外$500醫療券獎賞。
根據政府2026年的《財政預算案》，「長者醫療券獎賞先導計劃」延長至2028年12月31日，即長者於2027及2028年達標後，合共可額外多獲$1,000醫療券獎賞。
醫療券獎賞發放條件
1. 同一年內累積使用至少$1,000醫療券於指定服務
2. 系統自動發放$500獎賞至醫療券戶口
3. 每年最多一次，獎賞須於下一年度內使用
長者取得獎賞時會收到短訊通知，清楚標明有效期限。提提各位老友記，獎賞必須於指定年度內使用，且不能累積至下一年，亦不可與配偶共用。
醫療券申請資格是什麼？
1. 年滿65歲並持有有效香港身份證；或
2. 《豁免登記證明書》的香港居民
醫療券怎麼申請？
醫療券無需預先申請或登記。合資格長者只需在首次求診時，親身到已登記參與計劃的私營診所或醫療機構，出示有效香港身份證或《豁免登記證明書》，醫護人員就會免費為你開戶並扣減金額。
醫療券如何使用？
長者只需前往已登記參與計劃的私營診所或醫療機構，出示身份證並表明使用醫療券即可。
醫療券可以怎麼用？
1. 西醫服務（預防及監測管理慢性病症）
～驗身／健康評估
～疫苗注射
～處方預防藥物及治理慢性病症
2. 中醫服務
～健康評估及慢性病症管理
3. 牙醫服務
～牙齒檢查
～洗牙
～脫牙
～補牙
4. 政府資助計劃
～慢病共治計劃：參加高血壓、糖尿病篩查或後續診症
～地區康健中心：參加膝關節、腰背痛管理，或中風後復康計劃
5. 大灣區指定醫療機構
～於大灣區指定醫療機構使用相關服務（包括香港大學深圳醫院等）
醫療機構
服務範圍
香港大學深圳醫院
全科、中醫、牙科門診
深圳新風和睦家醫院
全科、專科及體檢
華為荔枝苑社區健康服務中心
門診醫療護理服務
深圳愛康健口腔醫院
門診牙科護理服務
深圳紫荊口腔門診部
門診牙科護理服務
北京大學深圳醫院
指定科室提供的門診醫療護理服務
南方醫科大學深圳醫院
指定科室提供的門診醫療護理服務
醫療機構
服務範圍
廣東祈福醫院
指定科室提供的門診醫療護理服務
廣東省中醫院
指定科室提供的門診醫療護理服務
中山大學附屬第一醫院
綜合門診、慢性病管理
中山大學附屬第一醫院（南沙院區）
指定科室提供的門診醫療護理服務
中山陳星海中西醫結合醫院
指定科室提供的門診醫療護理服務
中山市中醫院
指定科室提供的門診醫療護理服務
中山大學附屬第五醫院
指定科室提供的門診醫療護理服務
珠海市人民醫院
指定科室提供的門診醫療護理服務
佛山市第一人民醫院
指定科室提供的門診醫療護理服務
南方醫科大學第八附屬醫院
指定科室提供的門診醫療護理服務
江門市中心醫院
指定科室提供的門診醫療護理服務
東莞東華醫院
指定科室提供的門診醫療護理服務
惠州市中心人民醫院
指定科室提供的門診醫療護理服務
肇慶市第一人民醫院
指定科室提供的門診醫療護理服務
醫療券金額有多少？
每名合資格長者每年獲發$2,000，累積金額上限為$8,000。夫婦＊可連結雙方戶口，當一方戶口用盡時，可使用配偶的醫療券餘額支付相關服務費用。此外，長者亦可於大灣區多間指定試點醫療機構（如香港大學深圳醫院等）使用醫療券。
＊合資格長者只需與配偶一同親身前往參與計劃的醫療服務機構，在其中一人需要使用醫療券支付醫療服務時，向職員要求連結雙方的醫療券戶口即可。
醫療券如何查詢餘額？
長者可透過以下3個途徑隨時查詢醫療券餘額及使用紀錄：
1. 醫健通手機應用程式：登入後，按「醫療計劃」，在「長者醫療券計劃」中即可查看。2. 醫療券結存查詢熱線（2838 0511）
3. 醫療券餘額查詢網站
長者醫療券3大使用小貼士
1. 留意醫療券標誌／查看服務者名單
長者除了可在醫療券網站瀏覽「已登記醫療服務提供者名單」外，亦可在進入該醫療機構前留意店舖是否貼有醫療券標誌，以確保該機構可使用醫療券，避免白行一趟。
2. 留意醫療券累積金額上限
值得留意，政府會於每年1月1日自動派發新一年的$2,000醫療券，但如果注入新金額後，你的醫療券戶口總數超過$8,000，多出的金額將會被自動作廢。因此，老友記切勿吝嗇醫療券金額而導致錯失新一年的津貼。
3. 被濫收費用可投訴
長者被濫收醫療券金額的個案屢見不鮮。如長者懷疑遇上不合理或濫收費用的情況，可致電衞生署醫療券組（2838 2311）作出投訴。
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