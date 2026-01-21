康體通SmartPLAY預約懶人包｜註冊、登入教學　5步成功Book場

康體通SmartPLAY訂場｜在香港要預訂運動場地十分困難，因要與炒場黨鬥快。康文署推出的康體通SmartPLAY今日（21日）起推行打擊炒場新措施。雖然SmartPLAY已運作一段時間，但原來仍有很多人都不知SmartPLAY的實用功能。《香港01》好食玩飛記者實測預訂流程，逐步逐步教大家如何註冊，如何訂場搶場，想知更多即睇內文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

康文署打擊炒場新招生效

康文署今日起推出新一輪打擊炒場行為的措施，包括嚴禁外掛程式、以及收緊團體簽場等。許多用家對於新生效的打擊炒場新招一知半解，更有網民於Threads誤以為「可以照book，只要主簽場人響度就可以」，卻不知道租用人及同伴必須一同簽場的嚴格規定；亦有網民擔心「以（而）家人手撳掣撳快少少，佢已經會當係bot停止運作10分鐘，如果到時人手快到俾佢當bot停360日，咁咪好唔抵」。

記者今次親身實測，由註冊、搶場到付款，逐一拆解SmartPLAY的功能。

康文署打擊違規轉讓康體設施或場地的新措施於（21日）起生效。（資料圖片）

康體通SmartPLAY康體通｜打擊炒場新招

為確保租用人為真正用家，康文署採取以下2個方法：

康體通SmartPLAY打擊炒場新招｜1. 嚴禁外掛程式

系統已加入新條件，若發現使用電腦程式或其他自動化工具預訂場地或干擾系統，違者會被即時暫停帳戶360日，且不作預先通知。

康體通SmartPLAY打擊炒場新招｜2. 收緊團體簽場

預訂室內籃球場及排球場，必須填寫另外2名用場人士資料。租用人必須與其中一名申報的用場人士，一同在場使用設施並進行簽場。

康體通SmartPLAY實測｜如何申請註冊？

要使用SmartPLAY，首要步驟是完成登記及身份認證。推薦使用智方便進行登記，可即時開通，免去前往自助機認證的麻煩。

記者今次選用智方便方式登入，點擊後系統自動跳轉至智方便App進行生物認證，確認後隨即跳回SmartPLAY主頁，整個過程少於10秒！只要成功登記，就完全無需輸入驗證碼或密碼，新系統在分流和登入速度上確實有明顯升級。

點擊下圖了解如何註冊：

康體通SmartPLAY實測｜如何5步預約活動？

如果想預約場地，步驟也十分簡單。用家只需進入預訂設施頁面，搜尋過濾器輸入活動、地區及日期後，系統即時列出所有場地的剩餘時段。用家點選心水時段後，介面會即時顯示該時段是否已被其他人鎖定，資訊更新速度極快。只要確認預後，透過APP付款就可以。

點擊下圖了解如何5步成功Book場：

+ 3

康體通SmartPLAY實測｜如何確保租場者是真正用家？

康文署打擊炒場黨的新措施，包括收緊團體簽場包括室內籃球場及排球，其他場地則不受影響。

記者今次就嘗試預訂室內籃球場。預訂期間，系統強制要求輸入另外2名用場人士的SmartPLAY帳戶編號或身份證號碼，並要提前添加2位出席的團隊成員。所以有意訂場的朋友，最好事前問好成員資料，被免預訂時間過長，需重新排隊預約！

康體通SmartPLAY實測｜如何發掘更多活動？

至於如何發掘更多活動？記者發現不需要在密密麻麻的表格中尋找，SmartPLAY的搜尋器能夠預設喜好。先點擊底部的活動，點選「我的興趣」，加入活動種類及階段。系統就會提供相應課程給大家選擇預約。部分課程報名名額先到先得，亦有部分名額屬抽籤。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略