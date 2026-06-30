Shake Shack首度推出Shack Breakfast早餐　熱帶風味沙律新增烤雞

2026年6月16日起，Shake Shack香港指定分店推出全新Shack Breakfast早餐系列，將品牌講究品質的餐飲體驗延伸至每一個早晨，早餐組合由$45起，為日常注入更多精彩滋味！此外，由2026年6月30日起，熱帶風味沙律亦將新增烤雞選擇，為Shack Fans帶來清新輕盈而不失滿足感的輕食選擇。



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Shake Shack早餐系列登陸香港

早晨Shack Fans！Shake Shack全新Shack Breakfast早餐系列*將於6月16日率先登陸東薈城名店倉分店及新城市廣場分店，邀請大家於全新時段體驗Shake Shack的經典美味！無論是節奏明快的平日清晨，或是悠然寫意的週末時光，我們以高品質食材呈獻的早餐體驗，為你開啟充滿活力的一天。同時，你亦可透過Shake Shack網上點餐平台提前下單，輕鬆到店取餐，從容享受便捷的美味時刻。

全新早餐單品推介：

煙肉脆薯蛋堡帶來滿滿驚喜！水嫩煎蛋、香脆蘋果木煙燻煙肉、半融美國芝士，加上金黃香脆薯波與Shake Shack招牌早餐醬，層層堆疊出豐富滋味，為你開啟充滿動力的一天！

煙肉脆薯蛋堡$50、連飲品組合$65（Shake Shack圖片）

追求滿足感？豬柳芝士蛋堡絕對是不二之選！香煎水嫩雞蛋配上多汁豬柳及香濃美國芝士，一口咬下滋味滿滿，為你的早晨加倍升級！

豬柳芝士蛋堡（單層蛋）$44、連飲品組合$59；（雙層蛋）$47、連飲品組合$62（Shake Shack圖片）

煙肉芝士蛋堡香氣滿分登場！水嫩煎蛋配上蘋果木煙燻煙肉與香濃美國芝士，夾入Shake Shack招牌鬆軟薯仔麵包，每一口都散發濃郁煙燻香氣與鹹香滋味，令人一試難忘！

煙肉芝士蛋堡（單層蛋）$44，連飲品組合$59；（雙層蛋）$47，連飲品組合$62。（Shake Shack圖片）

芝士蛋堡以水嫩煎蛋配上香濃美國芝士，夾入鬆軟烘香的薯仔麵包，一口咬下剛剛好的經典滋味，為早晨注入輕盈又滿足的開始！

芝士蛋堡（單層蛋）$33、連飲品組合$48；（雙層蛋）$36、連飲品組合$5。（Shake Shack圖片）

香脆薯波熱辣上桌！金黃酥脆的迷你薯餅配上Shake Shack招牌早餐醬，無論開心分享，還是自己慢慢享用，同樣滿足！

*個別分店價格或因地區而有所調整。

香脆薯波$30、連飲品組合$45（Shake Shack圖片）

Shake Coffee咖啡系列

別忘記來一杯Shake Shack咖啡，為你的一天揭開完美序幕！Shake Coffee咖啡系列，嚴選來自埃塞俄比亞、哥倫比亞及秘魯的咖啡豆，匯聚三大產區的風味特色，帶來層次豐富且平衡細緻的咖啡體驗。Shack Coffee咖啡系列涵蓋多款經典選擇，包括美式咖啡(熱/凍)、鮮奶咖啡(熱/凍)、泡沫咖啡(熱)及朱古力咖啡(熱/凍)，滿足你的口味偏好，為每一個日常時刻注入溫度與風味，由清晨喚醒味蕾！

Shake Coffee咖啡系列，嚴選來自埃塞俄比亞、哥倫比亞及秘魯的咖啡豆，匯聚三大產區的風味特色，帶來層次豐富且平衡細緻的咖啡體驗。（Shake Shack圖片）

高性價比早餐組合

早餐組合由$45起，為你的早晨提供滿滿動力！飲品可選熱茶、汽水(標準裝)、自家製檸檬水(標準裝)或熱美式咖啡；加$10^即可升級至熱鮮奶咖啡、熱泡沫咖啡或熱朱古力系列，隨心打造你的理想早餐。想再升級滿足感？凡購買早餐組合，只需$25即可加購香脆薯波，金黃酥脆令人一試愛上，為早晨注入滿滿活力！

早餐組合由$45起（Shake Shack圖片）

早餐供應時間：

星期一至五：上午8時至上午10時30分

星期六、星期日及公眾假期：上午8時30分至上午11時



Shake Shack早餐系列即將陸續登陸以下分店，敬請密切留意官方社交媒體平台，掌握最新消息！

16/6 Citygate Outlets Shack 東涌東薈城、New Town Plaza Shack 沙田新城市廣場

23/6 ELEMENTS Shack 尖沙咀圓方、Pacific Place Shack 金鐘太古廣場

30/6 Langham Place Shack 旺角朗豪坊、The Londoner Macao Shack 澳門倫敦人



熱帶風味沙律升級新增烤雞選擇

Shack Fans期待已久的烤雞終於登場！由6月30日起，於全線香港及澳門Shake Shack分店，熱帶風味沙律正式升級加入烤雞選擇。鮮嫩多汁的烤雞配搭新鮮羅馬生菜及羽衣甘藍，加入紅心蘿蔔、粟米、車厘茄、醃紅洋蔥、紫椰菜與香脆雲吞皮，配以半個青檸點綴清新風味；更可自選清新牛油果沙律醬或檸檬油醋汁。

食品配搭色彩繽紛、清爽開胃，除了香脆雞粒外，新增烤雞選擇，為你的炎炎夏日帶來輕盈又滿足的全新滋味！不論早午晚，Shake Shack始終秉承Stand for Something Good®的品牌理念，用心呈獻經典以及清新怡人的美食，伴你度過每一段美好時光！

（全文完）